6 июля в Okko стартует новая криминальная комедия «Суета»

Действие в восьмисерийном проекте разворачивается в Пятигорске, где четвёрка приятелей-неудачников решает пойти на ограбление инкассаторов.

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Okko, продюсерский центр Originals Production и кинокомпания Decon Studio раскрыли ключевые детали криминальной комедии «Суета», премьера которой состоится на стриминговом сервисе 6 июля.

Авторами сценария выступили Тёма Золотарёв и Егор Сапожников. Режиссёрское кресло занял Антон Родин, оператором стал Григорий Векслер. Продюсерский пул возглавили Валерий Жишков, Юрий Козырев, Камаль Мерием, Гавриил Гордеев и Сергей Шишкин. Ведущий продюсер — Максим Матющенко, креативные продюсеры — Ася Труш и Сергей Левитан.

Главные роли исполнили Саша Фёдоров, Александр Аверин, Денис Власенко, Магомед Муртазаалиев, Алексей Гришин, Александр Фисенко, Юлия Гревцова и Анастасия Акатова.

Центральный персонаж Витос (Саша Фёдоров) — обаятельный тридцатилений бездельник, который живёт с бабушкой и работает в блинном киоске. Он привык винить во всём судьбу, избегая любой ответственности. На встрече выпускников более успешные одноклассники в очередной раз унижают его достоинство и герой решает действовать. Вместе с друзьями — Арсом (Магомед Муртазаалиев), Медведем (Александр Аверин) и Шустрым (Денис Власенко) — Витос планирует налёт на инкассаторов. Но добыча оказывается не той, на которую они рассчитывали. Вместо денег герои получают долг в 150 миллионов рублей. Теперь, чтобы остаться в живых, им приходится совершать новые преступления.

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