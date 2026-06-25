Вышел тизер-трейлер детективного сериала «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым

Новый 12-серийный остросюжетный проект онлайн-кинотеатра Okko посвящён расследованию дела об исчезновении пятилетнего ребёнка. Помимо Трибунцева, в сериале снялись Марина Васильева, Дмитрий Куличков, Риналь Мухаметов, Артур Ваха и другие звёзды.

© Okko

Марина Васильева и Тимофей Трибунцев играют капитана МВД Аглаю Мезенцеву и следователя Всеволода Косинского, которые занимаются поисками внука всемирно известного дирижёра Марка Кречетова (Артур Ваха). Пятилетний мальчик загадочно исчез во время прогулки с няней. Сама женщина получила удар по голове и потеряла память.

© Okko

Косинский подозревает в случившемся каждого из членов семьи Кречетовых и ради достижения результата действует абсолютно безжалостно. Его напарнице не близки методы работы следователя, но тем не менее Аглая становится его лучшей ученицей.

© Okko

В ходе расследования Мезенцева всё глубже погружается в сложные семейные отношения Кречетовых и узнаёт об их финансовых махинациях. Ради этого дела ей приходится жертвовать своими спокойствием и карьерой, а также поставить под удар своего ещё не родившегося ребёнка.

© Okko

Режиссёром «Похищения» стал Кирилл Плетнёв, ранее работавший над сериалом «Оффлайн» и полнометражными фильмами «Семь ужинов» и «Без меня». Сценарий написала Ксения Кияшко («Портрет незнакомца», «Детка», «Чемпион»), а оператором-постановщиком выступил Егор Кочубей («Оффлайн», «Полёт», «Преступление»).

Производством сериала занимались продюсерский центр Originals Production и киностудия «Мармот-фильм». Генеральным продюсером проекта стал Валерий Тодоровский. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

© Okko

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