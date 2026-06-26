Сорвиголова против мэра: разбираем продолжение детективного триллера о супергероях

Образ знаменитого героя сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» продолжает трансформироваться. В новом сезоне защитник Адской кухни, слепой адвокат Мэтт Мёрдок, переходит к прямому противостоянию с мэром Нью-Йорка. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.

© Marvel Studios

О чём первый сезон

Слепой адвокат-католик Мэтт Мёрдок живёт двойной жизнью. По ночам, облачившись в красный костюм, он борется с преступностью в районе Нью-Йорка под названием «Адская кухня». При свете дня он работает с верным другом Фогги Нельсоном в адвокатской конторе.

В это же время свою криминальную империю в городе строит Уилсон Фиск по кличке Кингпин. Карен, подруга и коллега Мёрдока и Нельсона, помогает собирать улики против него, но попадает в сложную ситуацию. В девушку влюблён Меченый — бывший полицейский, который выбрал быть наёмником. Среди его клиентов в том числе Фиск.

Позже Мёрдок сталкивается с Кингпином, побеждает его, но не убивает, а отправляет за решётку. Даже столкнувшись с трагической потерей лучшего друга, Мэтт не переходит принципиальную черту антигероя — не превращается в убийцу.

К финалу сезона Кингпин становится мэром Нью-Йорка, а Сорвиголова и Карен объявляются в розыск. Теперь они вынуждены скрываться и никому не доверять, в том числе людям из близкого круга. В городе появляется Сопротивление, которое борется с мэром и его соратниками.

© Marvel Studios

Что происходит во втором сезоне

Уровень несвободы в Нью-Йорке при мэре Фиске (Винсент Д’Онофрио) максимально высокий. Он активно противостоит «мстителям в масках» с помощью соответствующего закона и отряда AVTF, у которого полномочий в разы больше, чем у полиции. В порт города при содействии Фиска поставляются оружие и другие опасные грузы (как оказывается в дальнейшем, при содействии ЦРУ).

Ситуация меняется, когда недалеко от порта терпит бедствие грузовое судно «Северная звезда», на борту которого огромный нелегальный запас оружия. Проблемы кораблю обеспечил Сорвиголова (Чарли Кокс), и куратор от ЦРУ оказывается этим сильно недоволен. Тем временем Мёрдок и его спутница Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл) в розыске — им приходится передвигаться по городу ночью, меняя облик, и практически никому не доверять.

© Marvel Studios

Фиск пытается решить проблему с Сорвиголовой и грузом оружия, который необходимо перенести с «Северной звезды» в безопасное место. Мёрдок и Пейдж надеются собрать доказательства, что в серых поставках оружия через порт Нью-Йорка замешан Фиск, чтобы арестовать его и сместить с должности мэра. Бывшая девушка Мэтта, прокурор Хэзер Гленн (Маргарита Левиева), поддерживает Фиска, помогая назначать мстителям большие тюремные сроки.

На свободе остаётся Меченый (Уилсон Бетел), который надеется сделать то, на что не способен Сорвиголова, — убить Фикса. Мёрдок не согласен с его методами — он считает, что так мэр Нью-Йорка превратится в мученика. Два героя в масках сталкиваются на улицах города, мешая друг другу. Жертвами этого противостояния идеологий неизбежно окажутся случайные люди в окружении персонажей.

© Marvel Studios

Сильные стороны

Второй сезон, как и первый, гармонично миксует супергеройскую фактуру с разными гранями реальности — прежде всего, конечно, её социальной и политической сторонами. Например, кейс с «Северной звездой», вокруг которого построена первая половина сезона, — отличный пример иллюстрации коррупционных щупалец, которые могут добраться в разные эшелоны власти.

Если первый сезон делал намётки будущей трансформации героя, во втором сезоне с Мёрдоком не церемонятся. На экране всё чаще Сорвиголова, нежели его «гражданское воплощение». Сериал решает занять позицию и показывать, как не работают механизмы мирного сопротивления. Добро здесь буквально не только с кулаками, но и с чёткой стратегией. Правда, реализовать её в первой половине сезона почти не удаётся: Фикс постоянно на шаг впереди.

© Marvel Studios

При этом «Сорвиголова» не превозносит кого-либо. На протяжении каждого эпизода зрители видят, как опускаются руки и утекает мотивация действовать то у Мэтта Мёрдока, то у Уилсона Фиска. Они теряют людей, совершают ошибки, получают ранения, залечивают раны. И, естественно, делают выводы, учатся на собственном опыте — как со знаком плюс, так и со знаком минус. Примечательно, как в окружении Мёрдока не каждый готов лезть в драку, абсолютно все осознают важность личного вклада в общее дело. Без пяти минут теория малых дел, итог которых — свобода и свержение тирана.

Каждый герой на своём месте, ни одну сцену не хочется вырезать или сократить. В этом плане продолжение не уступает первому сезону — создатели точно знают, какую историю рассказывают и с чьим участием. Здесь достаточно и драмы, и тонких диалогов, и экшена. Есть более чем узнаваемые пассажи в поведении Фикса — их нетрудно считать, если вы немного следите за соцсетями президента США Дональда Трампа по утрам.

© Marvel Studios

Слабые стороны

Чтобы втянуться в атмосферу сериала, нужно время. Первые серии едва ли набирают темп, скорее разгоняются с черепашьей скоростью. Авторы тратят драгоценный хронометраж на нудноватую экспозицию, хотя с первого сезона прошёл всего год — едва ли кто-то успел забыть его ключевые моменты. В другой вселенной многочисленные обрывочные флешбэки в формате вспышек можно было уместить в ролик «Что вы могли пропустить».

За множеством персонажей нелегко угнаться. Поначалу кажется, что у всех большое значение и даже герои второго плана — например, журналистка Биби с вечно включённым диктофоном в кармане — когда-то «стрельнут». Но их то выдвигают вперёд, то снова бросают на обочине. Кажется, что многим персонажам во втором сезоне нечего играть — в первой половине сезона их значимость под большим вопросом.

«Сорвиголова» от Disney+ не забывает о том, что является частью большой киновселенной Marvel. Поэтому то тут, то там проскакивают события и имена, скажем так, федерального масштаба. Правда, на какую-то связь с фильмами или сериалами MCU надеяться не приходится. Поэтому это выглядит блёкло и невыразительно — как элемент маркетинга, нежели значимое сюжетное звено или отсылка. Возможно, ближе к концу сезона такое положение дел изменится.

© Marvel Studios

Вердикт

Продолжение сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — проект, который не теряет хватку и выдаёт ту самую взрослую супергероику, по которой скучали преданные фанаты Marvel и, конечно, поклонники Мэтта Мёрдока. За траекторией его приключений следить не менее интересно, чем раньше, — что удивительно, учитывая, что перед нами далеко не первая инкарнация Сорвиголовы как на больших, так и на малых экранах.

В марте 2027 года выйдет третий сезон шоу. Хочется надеяться, что в будущем «Сорвиголова» уменьшит избыточное количество сюжетных линий и сможет также поддерживать баланс между супергеройским экшеном и политическим триллером, как это удаётся проекту сегодня. Редкий пример сериала, который напоминает, что аудиовизуальный контент может выглядеть захватывающе и ярко, а не склоняться к конвейерному середняку.

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