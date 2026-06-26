Храм плюшевых игрушек и сериал про рэпера Jay-Z — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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В Японии открылся первый в мире храм плюшевых игрушек

Первый в мире храм, посвящённый плюшевым игрушкам, начал работу в японском Киото. Как пишет издание Dexerto, инициатором создания выступила компания по ремонту мягких игрушек. В святилище владельцы могут проводить поминальные церемонии для своих старых спутников.

Основатели пояснили, что хотели дать людям возможность попрощаться с игрушками, сопровождавшими их с детства. Архитектура объекта обыгрывает тему игрушек: молитвенный зал имеет окно в форме медведя, а статуи львов-хранителей и ворота тории выполнены в «плюшевом» стиле. В планах создателей — строительство мемориального зала для хранения праха мягких игрушек после обрядов.

В Москве состоялась премьера первого киберсериала о достижениях РФ в сфере ИИ

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась презентация документального проекта «ИИ Будущего». Как сообщил директор Фонда социального кино Михаил Комлев, чьи слова приводит ТАСС, это первый в России научный киберсериал об искусственном интеллекте, который наглядно демонстрирует достижения России в сфере высоких технологий.

Съёмочная экспедиция охватила ключевые научные центры страны от Дальнего Востока до Калининграда, включая Иннополис, МГУ и МФТИ. В картине задействовано более сотни экспертов: от врачей до юных изобретателей, которые рассказывают про свои проекты и дают оценку выдающимся изобретениям. Четыре серии представляют события от полёта «Бурана» до современных решений в экологии и урбанистике. По словам Комлева, весной текущего года ленту уже демонстрировали в женевской штаб-квартире ООН, что подтверждает международное признание проекта.

В Британии продали самую дорогую частную коллекцию картин

24 и 25 июня на лондонских торгах аукционного дома Sotheby’s была продана самая дорогая частная коллекция картин, когда-либо выставлявшаяся в Европе. Все лоты принадлежали британскому инвестору, бывшему владельцу футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Джо Льюису. Как сообщает издание Artnet, общая выручка за два дня аукциона превысила 305 миллионов фунтов, что составляет примерно 402 миллиона долларов.

Самым дорогим лотом стал портрет кисти Модильяни «Сидящая обнажённая с ожерельем» (1917–1918), проданный за 48,2 миллиона фунтов (63,5 миллиона долларов). «Портрет Герты Фельшвани» (1902) Густава Климта ушёл с молотка за 36,2 миллиона фунтов стерлингов. Полотно Люсьена Фрейда «Спящая у ковра со львами» (1996) было продано за 29,3 миллиона фунтов.

Портрет музы и возлюбленной Пабло Пикассо, художницы Доры Маар, написанный в 1936 году, был продан за 1,3 миллиона фунтов стерлингов, что составляет примерно 1,7 миллиона долларов. В ходе торгов также ушли с молотка «Портрет стоящего мужчины» Клода Моне (1 миллион фунтов), полотно Ван Гога (895 тысяч фунтов), а также работы Боннара, Шагала, Матисса и Дега.

Стало известно, сколько книг в год читают россияне

Компания Fоrma провела исследование и выяснила, сколько книг россияне читают в год. В опросе приняла участие тысяча респондентов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, годовой объём чтения большинства россиян (26%) составляет от 10 до 20 книг. Почти четверть респондентов осиливают 5–10 изданий, а 21% — менее пяти. При этом 15% респондентов успевают прочитать более 30 книг за год. Самыми востребованными жанрами названы детективы (24%) и классика (18%).

Также, согласно опросу, бумажные книги предпочитают электронным шесть из десяти опрошенных. Для 35% респондентов собирание домашней библиотеки — давнее увлечение, а 27% планируют обзавестись собранием книг в будущем. Отдельную комнату под библиотеку имеют лишь 5% граждан, но 63% хотели бы её обустроить. К буккроссингу положительно относятся 68% опрошенных, при этом 90% поддерживают идею установки стеллажей для обмена книгами в жилых домах, считая, что это улучшит соседские отношения.

Осёл из «Шрека» получит собственный спин-офф к 2028 году

Студии Universal и DreamWorks подтвердили, что работают над спин-оффом о популярном персонаже из франшизы про Шрека, пишет Variety. Дату премьеры мультфильма под названием «Осёл» наметили на 30 июня 2028 года. Озвучивать заглавного персонажа вновь будет Эдди Мерфи. Ранее артист рассказывал, что сюжет будет посвящён семье героя — его жене-драконе и детям-полукровкам. Режиссёрское кресло занял Чарли Бин, а продюсированием займётся Ребекка Хантли.

30 июня 2027 года ожидается выход пятой части основной франшизы про Шрека, где к своим ролям, помимо Мерфи, вернутся Майк Майерс и Кэмерон Диас. К работе над шестым фильмом студия уже приступила. Ранее успех показал спин-офф про Кота в сапогах 2022 года, главного персонажа в котором озвучивал Антонио Бандерас. Картина собрала в мировом прокате почти 485 миллионов долларов, пишет «Афиша Daily».

HBO выпустит документальный сериал о рэпере Jay-Z

Студия HBO Max представила тизер проекта «JAŸ-Z in 8», премьера которого состоится осенью нынешнего года. Восьмисерийный фильм о рэпере Jay-Z построен на диалогах рэпера с продюсером Риком Рубиным о творчестве и жизненном пути. Релиз приурочен к тридцатилетию дебютной пластинки артиста.

Режиссёром выступил сам Рубин, а исполнительными продюсерами стали Шон Картер (реальное имя Jay-Z) и Дэниел Калуя. Это не первый кинопроект о рэпере: ранее выходили ленты «Streets Is Watching», «Backstage» и «Fade to Black», запечатлевший его концерт в Медисон-сквер-гарден. А также фильм «The Story of Jay-Z», в котором рассказывается о творческом пути знаменитого артиста и его биографии.

Россиянки назвали Маргариту самой вдохновляющей героиней романов

Книжная сеть «Буквоед» и компания Estel провели опрос среди россиянок и выяснили, какая героиня романов больше всего их вдохновляет. Результаты опубликовала «Газета.ру». Согласно исследованию, главной литературной героиней для российских женщин стала Маргарита из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», за неё отдали голоса 28,9% респондентов. Главным качеством, определяющим привлекательность героини, 54% женщин назвали ум. Также их привлекают обаяние и искренность Маргариты.

В пятёрку лидеров также вошли Наташа Ростова из «Войны и мира» Толстого, пушкинская Татьяна Ларина, Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины» Марии Метлицкой. В расширенный список попали Настасья Филипповна («Идиот»), Ассоль («Алые паруса»), Элен Курагина («Война и мир»), Лариса Огудалова («Бесприданница»).

В Москве начались съёмки новой экранизации «Курьера»

В столице началась работа над фильмом «Курьер» — новой экранизацией повести Карена Шахназарова. Как сообщается на сайте «Мосфильма», проект приурочен к 40-летию выхода классической картины 1986 года. Продюсером выступил Георгий Малков, режиссёром стал Илья Ермолов, сценарий написал Михаил Зубко.

Главную роль исполнит Денис Косяков. По сюжету 17-летний Иван переживает развод родителей и саботирует ЕГЭ. Он устраивается на работу курьером. За несколько дней парень сталкивается с разными слоями московской жизни, знакомится с девушкой из элитного общества Катей, чье будущее уже определено родителями. Съёмки проходят на фоне контрастных локаций Москвы — от элитной Остоженки до спальных районов. По замыслу создателей этот визуальный контраст подчёркивает разрыв между внешним миром и внутренними противоречиями героя. Когда фильм выйдет в прокат, пока не сообщается.

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Экранизация Джейн Остин и новый «Универ»: что обсуждали 25 июня