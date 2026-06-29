Лео и Тиг спасают Нерпу, Добронравов прячется от тюрьмы: яркие новинки недели

Добрые мультфильмы и фильмы для всей семьи, комедии и драмы, боевики и ужасы — новые проекты ждут зрителей Окко каждую неделю. Среди новинок, которые выйдут с 29 июня по 3 июля, анимационная лента «Лео и Тиг. Дорога на Байкал», хоррор о паранормальных явлениях «Полутон», итальянская приключенческая лента «Пропала собака» и фэнтези по мировому бестселлеру «Момо».

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29 июня: «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+), премьера

Полнометражный мультфильм по мотивам популярного мультсериала. Леопард Лео и тигрёнок Тиг отправляются в опасное путешествие к озеру Байкал, чтобы вернуть домой потерявшегося нерпёнка Луфи. В пути друзья узнают, что хозяин Байкала — великий дракон Лусуду — исполнит любое желания того, кто доставит ему нерпёнка. Теперь Лео, Тигу и их новым друзьям предстоит сразиться с коварными противниками, жаждущими заполучить Луфи любой ценой.

Добрый и красочный мультфильм обязательно стоит посмотреть всей семьёй. Детям понравятся новые динамичные приключения любимых персонажей. А после фильма родители смогут обсудить с ними важные темы дружбы, ответственности и взаимовыручки.

© Студия «Паровоз», «Союзмультфильм»

29 июня: «Не с первого взгляда» (18+), премьера

Одинокий отец Джейк отправляется в круиз с лучшим другом Рубеном. На борту он встречает Мэг — женщину, с которой у него однажды было неловкое свидание. Рубен просит у Джейка разрешения за ней поухаживать. Джейк соглашается, но тут же понимает, что ему самому очень нравится Мэг. Между друзьями начинается скрытое соперничество, а круиз превращается в череду комичных ситуаций.

Лёгкий романтичный фильм отлично подойдёт для вечернего просмотра поклонникам мелодрам с элементами комедии. Его стоит посмотреть тем, кто любит истории о дружбе, случайных совпадениях и поиске настоящей любви.

© ETA Films

30 июня: «Полутон» (18+), премьера

Эви не верит в мистику и ведёт подкаст, в котором анализирует странные аудиозаписи слушателей о потусторонних явлениях. Однажды ей приходится переехать в дом умирающей матери, но даже там девушка продолжает работать. Эви получает десять жутких аудиозаписей от анонима, на которых запечатлены сверхъестественные события из жизни молодой пары. Слушая файлы, девушка замечает пугающие совпадения с собственной жизнью, а жуткие звуки вторгаются в её дом.

«Полутон» сняла студия А24, славящаяся своими необычными хоррорами. Его оценят поклонники психологических фильмов ужасов о потусторонних явлениях, где страх создаётся звуковым сопровождением и нагнетающей атмосферой, а не многочисленными спецэффектами.

© Spooky Pictures

1 июля: «Пропала собака» (12+), премьера

Итальянская комедия о дружбе и преданности. Главный герой Фило вместе с другом Рулло отправляется в горы на поиски своего пропавшего пса по кличке Бирилло. На пути ребятам приходится преодолевать множество препятствий и бороться со страхами. Они встречают сурового горца Гуэльфо Табаччи, который, возможно, знает о судьбе собаки больше, чем говорит, и может быть причастен к её исчезновению.

Добрую картину стоит посмотреть всей семьёй, особенно тем, кто любит животных. Она понравится зрителям, которые ценят тёплые и вдохновляющие истории о верности, дружбе и смелости.

© Minerva Pictures

1 июля: «Момо» (6+), премьера

Маленькая сирота Момо обладает удивительным даром — она умеет вдохновлять людей и пробуждать в них лучших их качества. Однажды в её городе появляются таинственные «серые господа», которые начинают воровать у людей время. Чтобы спасти город, Момо объединяется с Хранителем времени и мудрой черепахой Кассиопеей, которая видит будущее. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие.

«Момо» — это экранизация мирового бестселлера немецкого писателя Михаэля Энде. В картине много интересных персонажей, магии и превращений, а захватывающие приключения героев не позволят оторваться от экрана даже на секунду.

© Beta Film

2 июля: «След Чикатило» (18+), 7-я серия

Продолжение нового сезона сериала о маньяке Чикатило и его последователях. В новых сериях действие разворачивается на южных трассах в начале 2000-х годов. Некая «банда амазонок» во главе с жестокой Оспой совершает серию преступлений. К ним в руки попадает следователь Виталий Витвицкий вместе с беременной супругой Ириной — когда-то именно они поймали Чикатило. Судьба пары теперь зависит от их сослуживцев: бывалого полковника Ковалёва и его напарника Липягина.

Проект заинтересует поклонников мрачных криминальных драм и детективов, вдохновлённых реальными событиями. Он будет особенно любопытен зрителям, уже знакомым с предыдущими частями франшизы, а также тем, кто любит истории про маньяков.

© Okko

2 июля: «Чемпионы» (6+), новые серии

В Мультиспортивной школьной лиге сражаются две команды: «Синие Вымпелы» и «Красные Метеоры». Первые делают ставку на дисциплину, стратегию и взаимовыручку, а «метеоры» предпочитают подставлять противников и нарушать правила. Каждая серия — это новая встреча принципиальных соперников.

Мультсериал понравится детям, которые любят наблюдать за соперничеством персонажей на спортивной арене. А также взрослым, которые выросли на похожих советских мультфильмах, типа «Шайбу, шайбу!» и «Необыкновенный матч».

© B/R Football

2 июля: «Тролли возвращаются» (6+), премьера

Юный тролль Берли готовится стать хранителем пещеры, где её жителям запрещается подниматься на поверхность, чтобы не встретить ужасных людей. Однажды вместе с сестрой Берли нарушает правило и оказывается в незнакомом мире. Потерявшись среди городских улиц, герои сталкиваются с опасностями и неожиданными союзниками. Постепенно Берли понимает, что люди не такие страшные, как говорили ему родители.

Красочный мультфильм можно смотреть детям с 6 лет. В нём много приключений, смешных ситуаций и необычных персонажей, которые заставят ребёнка сопереживать, научат доброте и дружбе.

© Det Danske Filminstitut

3 июля: «Малахит» (12+), 6-я серия

На каникулах Рома и его сестра Соня гостят у бабушки с дедушкой в уральском селе Красный Камень. В затопленном карьере парень находит волшебный малахитовый самородок, который наделяет его даром оживлять нарисованные им образы. Но вместе с чудесной находкой из камня вырывается древний дух по имени Чёрный Ворон. Он готов исполнить любое желание, но за высокую плату. Роме и его друзьям предстоит нелёгкая битва со злом.

Приключенческое фэнтези отлично подойдёт для семейного просмотра с детьми школьного возраста, любящими сказочные истории с магией и динамичным сюжетом. Фильм также понравится зрителям, увлекающимся уральским фольклором и поклонникам сказов Бажова в современной интерпретации.

3 июля: «Инспектор Гаврилов» (18+), 3-й сезон, 4-я и 5-я серии

Вор-рецидивист Саша Медный, скрываясь после неудачного ограбления, знакомится в поезде с майором Гавриловым. Медный без труда присваивает его удостоверение и форму, приезжает в провинциальный Усть-Шахтинск и занимает место нового начальника полиции. Бывший вор берётся за расследование местных происшествий и наводит свои порядки. Но его легенда оказывается под угрозой, когда появляется настоящий майор Гаврилов. А затем в город приезжает опытный следователь из Москвы Кристина.

Сериал является отличной сатирой на полицейские сериалы с ироничным взглядом на жизнь в российской провинции. Он понравится любителям криминальных комедий с оригинальным сюжетом. В нём много смешных шуток и комичных ситуаций. Главную роль исполняет харизматичный Виктор Добронравов.

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