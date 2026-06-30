Кража коня и неверный муж: чем рассмешит сериал «Адвокаты» о работе юристов

Это история про юриста-новичка, его расчётливую начальницу и абсурдные ситуации, в которые попадают их клиенты. Герои решают дела находчиво и с юмором, не забывая обмениваться саркастическими репликами. «Рамблер» рассказывает, чем интересен сериал, чем он похож на «Лучше звоните Солу» и почему его стоит смотреть.

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Сериал «Адвокаты» Анны Пармас с Екатериной Вилковой, Эльдаром Калимулиным, Иваном Добронравовым превращает юридический процедурал в комедию положений.

О чём история

Главные герои сериала работают в Центре юридических услуг «Юстасс». Заведение занимается делами, которые сначала кажутся мелкими, незначительными, странными или смешными для серьёзной адвокатской драмы. Но проект быстро доказывает: за каждым абсурдным случаем скрываются чья-то тревога, обида, страх или попытка сохранить достоинство.

В центре внимания — новичок Артём, который жаждет помогать людям, верит в Гражданский и Уголовный кодексы, формулировки закона. А ещё он намерен сделать успешную карьеру, не отступая от установленных правил и предсказуемых юридических процессов. В противовес ему — начальница Люда с богатым жизненным опытом, прожжённый прагматик, которая уверена, что закон не работает без понимания человеческой психологии. Она знает, что клиентам нужно не только успешное решение их проблем на законодательном уровне, но и человеческое участие.

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Поэтому она ловко работает с хаосом повседневности, заводит панибратские отношения со стражами порядка, лавирует между истцом и ответчиком, решает дела женщины, уверенной, что соседи угрожают ей микроволнами через стену, помогает звезде, попавшей впросак, и не только.

Вынужденный союз Артёма и Люды строится на столкновении книжной теории и реальной практики. Из этого рождается главный тон сериала: смешной, потому что они имеют дело с нелепыми клиентами, и трогательный, поскольку эта нелепость подкупает своей реалистичностью и порой душевностью.

Особенности сериала

Создатели выбрали формат классического драмедийного процедурала (когда в одной серии рассказывается об одном крупном деле), но ставка сделана не столько на юридических тактиках, сколько на социальном гротеске. По своей киноинтонации «Адвокаты» совмещают интригу первых серий «Лучше звоните Солу» и уютную абсурдность «Участка». Юридическая линия часто становится ширмой для исследования колоритных типажей. Здесь профессия героев становится способом наблюдать за обществом во всём его многообразии: с предубеждениями, комплексами, тщеславием, добротой и наивностью.

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Кража рюкзака, конфликт из-за коня, бытовые обвинения становятся материалом не столько для фарса, сколько поводом для спасения репутации, имущества и отношений. Поэтому «Адвокатов» можно назвать правовым ситкомом с социальным подтекстом. Истории клиентов поначалу могут казаться анекдотичными, но к финалу превращаются в трогательные зарисовки об одиночестве, обиде или глупости. Камера подвижна, действия сменяются динамично, диалоги напоминают словесный пинг-понг — всё в лучших традициях жанра.

Актёрские работы

Во многом проект выигрывает за счёт правильно подобранного актёрского состава. Тандем Вилковой и Калимулина выглядит практически как выступление комиков-стендаперов. Шутки, ирония, сарказм — постоянные спутники их словесных перепалок.

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Героиня Вилковой — острая на язык, немного уставшая от рутины, циничная, но обаятельная. Актриса совмещает грубоватую броню адвоката с внутренней хрупкостью и сочувствием к переживаниям других. Калимулин идеально вписывается в роль нелепого, но невероятно принципиального новичка. При этом от серии к серии он показывает, как меняется его герой, проходя путь от зелёного выпускника, действующего исключительно по правилам, до человека, умеющего мыслить нестандартно.

Любопытны и второстепенные герои. Иван Добронравов играет коллегу Люды, олицетворяя человека внутренней честности, немного грустной наблюдательности и человечности. Егор Корешков перевоплотился в её супруга, который подаёт на развод. Расчётливый герой, испытывающий чувства к почти бывшей супруге, оттеняет характер Люды и позволяет больше узнать о мотивах поступков женщины.

Кому будет интересен сериал

«Адвокаты» заинтересуют тех, кто любит комедийные процедуралы, убедительный сеттинг и поучительные истории. Бонусом — актёрский состав: Вилкова в образе практичной, всё просчитывающей и неравнодушной наставницы и Калимуллин в роли героя-хамелеона, который растёт и профессионально, и в человеческом плане. «Адвокаты» напоминают, что работа юриста порой не громкая победа в суде, а способность объяснить человеку, что он не один, а вокруг есть люди, готовые ему помочь.

© KION

Сериал доступен на Kion.

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