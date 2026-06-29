Названа дата выхода сериала «Фейк» с Анастасией Красовской

Первые серии нового восьмисерийного психологического детектива «Фейк» появятся в онлайн-кинотеатре Okko с 16 июля, сообщается в пресс-релизе стримингового сервиса. Главные роли в проекте исполнили Анастасия Красовская и Эльдар Калимулин.

© Okko

Анастасия Красовская играет в сериале главную героиню — преподавателя лицея Риту, которую начинает преследовать киберсталкер. Аноним шантажирует девушку и выкладывает в сеть компрометирующие материалы с её участием. Он бьёт по самым больным точкам: семье, друзьям, работе, ученикам, уверенности в себе.

Кто и зачем причиняет девушке зло — загадка, ведь в окружении Риты слишком много людей, у которых есть причины превратить её жизнь в ад. Перебирая в памяти своих знакомых и подбирая ключики к бывшему парню, друзьям, коллегам и ученикам, главная героиня осознает, что теперь не может доверять даже самым близким.

© Okko

Режиссёром «Фейка» выступил Алексей Кузмин-Тарасов, известный по сериалами «Что делать женщине, если…» и «Неверные». Авторами идеи и шоураннерами стали Сергей Левитан и Артём Соловьёв, а креативным продюсером и автором сценария ― Натали Дубовая. Проект спродюсировали Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Валерий Жишков, Юрий Козырев и Камаль Мерием.

Исполнительница главной роли Анастасия Красовская известна зрителям по работе в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Звезда оригинального сериала Okko «Аутсорс» Эльдар Калимулин сыграл молодого человека главной героини. Также в сериале снялись Полина Ауг, Анастасия Убоженко, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова и другие. Сериал стал совместной работой онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании Decon Studio. Первый эпизод проекта была показан в конкурсной программе VII фестиваля «Пилот» в 2025 году.

© Okko

Как отмечается в пресс-релизе сериала, «Фейк» ― одно из первых подробных высказываний в России на тему киберсталкинга и незащищённости в интернет-пространстве. Проект не только расскажет об опасности, исходящей из сети, но и постарается наглядно показать, как правильно соблюдать цифровую гигиену и защитить личные данные.

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