В Okko выходит новый сюжет подкаста «Художественный смысл» о сериале «Мамонты»

Создатели комедийного проекта, актёры и кинокритики расскажут о своих впечатлениях от первого сезона, а также расскажут, что ждёт зрителей во втором сезоне.

© Okko

Okko записал новый подкаст «Художественный смысл». В новом эпизоде речь пойдёт о комедийном сериале «Мамонты». В студии собрались исполнители главных ролей Юрий Стоянов и Марьяна Спивак, режиссёр и автор сценария Михаил Чистов, шоураннер Яна Прокопенко, продюсер Дмитрий Пачулия, кинокритик Елена Зархина, модератор киноклуба «Московское долголетие» Авдотья Новожилова и эксперт по кибербезопасности Сбера Сергей Велигодский. Особыми гостями стали юная актриса Лиза Ищенко, сыгравшая внучку главного героя, и режиссёр Иван Соснин, который снимает второй сезон проекта.

Сериал «Мамонты» — это лирическая история о простом пенсионере (Юрий Стоянов) из провинции, который становится жертвой аферистов, но находит в себе силы дать им отпор. Премьера первого сезона состоялась на платформе Okko в 2024 году и сразу завоевала признание как зрителей, так и критиков, отмечается в пресс-релизе стримингового сервиса. Проект наглядно показал, что с мошенничеством способен бороться любой человек, даже тот, кто далёк от цифровых технологий.

© Okko

В 2024 году «Мамонты» попали в список наиболее просматриваемых сериалов Okko, а весной 2026-го успешно прошли в телеэфире на канале «Россия-1». Это позволило донести важную информацию о кибербезопасности до многомиллионной аудитории, включая зрителей старшего поколения.

Перед началом съёмок команда провела серьёзное исследование, изучив множество жутких и одновременно нелепых случаев, жертвами которых становились люди из совершенно разных слоёв общества. Однако собирательный образ потерпевшего сложился именно вокруг пожилого человека — доброго, доверчивого, открытого и немного чудаковатого.

© Okko

Как признавался Стоянов, чьи слова приводятся в пресс-релизе,

сценарий он прочитал буквально за один вечер и сразу согласился сняться в сериале. Но с одним условием: не хотет играть карикатурного беспомощного старика. В подкасте он расскажет, как нашёл тот самый баланс, благодаря которому его персонаж вызывает не жалость, а уважение. И доказывает, что жизнь с яркими событиями может начаться и после 60 лет.

Создатели проекта поделятся своим видением смысла этой истории. По их словам, тема обмана здесь лишь отправная точка, а в центре — разговор о семье, справедливости и человеческом достоинстве. Также эксперт Сергей Велигодский расскажет о самых распространённых уловках мошенников. Он объяснит, на что рассчитывают преступники, придумывая сценарии, в которые на первый взгляд невозможно поверить и почему на уловки попадаются даже грамотные и взрослые люди. Зрители также узнают: с какой самой шокирующей историей о мошенниках столкнулись авторы при работе над сериалом, почему режиссёр Иван Соснин, снимающий второй сезон и пилотную серию, не участвовал в работе над первым сезоном и о многим другом.

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