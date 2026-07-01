«Я тебя отыщу»: чем удивит сериал об отце, которого обвиняют в убийстве сына

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил сериал «Я тебя отыщу» о заключённом Дэвиде Бёрроузе. Он уже пять лет сидит за убийство маленького сына, хотя вину так и не признал. С близкими заключённый давно не разговаривает. Внезапно Дэвида навещает сестра бывшей жены Рэйчел и уверяет, что мальчик может быть жив. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.

© Netflix

О чём сюжет

Жителя Бостона Дэвида Бёрроуза (Сэм Уортингон) обвиняют в убийстве трёхлетнего сына Мэттью. На месте преступления обнаруживают ДНК отца, а соседка (Тара Рослинг) уверяет, что видела, как злоумышленник закапывал в лесу окровавленную биту. Все улики указывают на Дэвида, его приговаривают к пожизненному заключению.

Проходит пять лет. Отец так и не признаётся в убийстве сына. Жена Шерил (Эрин Ричардс) развелась с мужем и встретила новую любовь (Аарон Эшмор). Процесс над Дэвидом широко освещался в СМИ, но вскоре про заключённого все забыли. Сам обвинённый не хочет видеться с близкими. Внезапно Дэвида навещает сестра Шерил — журналистка Рэйчел (Бритт Лауэр). Гостья показывает заключённому фотографию, которую случайно увидела у одной из подруг в соцсетях. На втором плане на снимке виден мальчик со шрамом на щеке — точно такая же примета была у Мэттью. И ребёнку сейчас было бы как раз восемь, как и школьнику на фото.

У Дэвида появляется надежда, отец верит, что сын на самом деле не был убит пять лет назад, а жив и сегодня. Глава тюрьмы Филип (Питер Аутербридж), старый приятель семейства Бёрроузов, и его сын-полицейский Адам (Джонатан Такер) помогают заключённому сбежать. Вместе с Рэйчел Дэвид начинает собственное расследование. За беглым преступником следит вся страна, его поимкой занимается парочка агентов ФБР — опытный Макс Уильямс (Чи МакБрайд) и молодая, но талантливая Сара Грир (Логан Браунинг). Дэвид и Рэйчел быстро понимают, что неизвестный тщательно спланировал похищение Мэттью и специально хотел навредить отцу мальчика. Осталось только разобраться, кто это сделал и зачем.

© Netflix

Кто работал над сериалом

«Я тебя отыщу» — экранизация одноимённого романа современного американского писателя Харлана Кобена. В 2018 году он подписал многомиллионный контракт с Netflix, а в 2022-м обновил соглашение со стримингом. В рамках сотрудничества каждый год появляются новые адаптации произведений писателя. Причём экранизации снимают на разных языках: польском («В густом лесу»), французском («Пропащий»), испанском («Харлан Кобен. Невиновен»), хотя чаще всего — на английском («Безопасность», «Незнакомка», «Прошлое не отпустит»). В 2025-м к этому списку добавился и сериал «Приют» на Amazon Prime Video, так что Кобена зрителям хватит на любой платформе. В январе 2026-го на Netflix появился лихо закрученный британский детектив «Убегай!», который быстро стал хитом стриминга. Спустя полгода выходит «Я тебя отыщу», у которого тоже есть все шансы стать лидером по просмотрам.

В последние годы экранизаций произведений Кобена так много, что качество сериалов сильно разнится. Имя писателя точно не является гарантом качества ни оригинального текста, ни адаптации. В первую очередь стриминги привлекает умение американского автора придумывать захватывающие сюжеты. Кобена нельзя назвать современным классиком, но в то же время его работы — это не чистая беллетристика.

© Netflix

Шоураннером «Я тебя отыщу» выступил опытный Роберт Халл («Готэм» и «Однажды в сказке»). Среди режиссёров сериала — Брэд Андерсон («Прослушка» и «Миротворец»), Адам Дэвидсон («Декстер» и «Остаться в живых»), Мэгги Кили («Ривердэйл» и «Плохой доктор») и Майя Врвило («Ради всего человечества» и «Побег»). Проект может похвастать не только заслуженной командой постановщиков, но и звёздами в главных ролях. Дэвида сыграл Сэм Уортингтон, продолжающий сниматься во франшизе Джеймса Кэмерона «Аватар», а роль Рэйчел исполнила Бритт Лауэр — звезда сериала «Разделение».

Плюсы и минусы сериала

Как и большинство экранизаций Кобена, «Я тебя отыщу» начинается без раскачки. Сериал быстро набирает высокий темп, который удерживает до концовки. Каждый эпизод проекта заканчивается неожиданным поворотом или остросюжетным моментом, так что «Я отыщу тебя» отлично смотрится за один вечер. Из-за высокой плотности событий на экране у зрителей нет возможности передохнуть.

Авторы проекты слабо сделали психологическую проработку персонажей. Каждый герой даётся жирными мазками, относительно объёмными получаются разве что Дэвид и Рэйчел. Первый одержим поисками сына и желанием доказать всем вокруг собственную невиновность. У зрителей с первых минут нет никаких сомнений, что отца подставили, это исключительно положительный герой — простой американец с принципами и любовью к семье. Вторая мечтает вернуться в профессию. Но для Рэйчел важнее не собственная карьера, а судьба племянника. На подлость или обман героиня тоже не способна. Парочка положительных детективов-любителей быстро завоёвывает зрительские симпатии.

© Netflix

«Я отыщу тебя» смотрится легко, но отдельные эпизоды кажутся слишком сентиментальными или драматичными. К тому же обилие семейных тайн, трагедий, предательств и лжи способно утомить. В сериале нет ни единого спокойного эпизода, создатели хотят удивлять каждую минуту. Чтобы зритель не запутался и не потерялся, даже очевидные моменты проговариваются по несколько раз. Подобное пренебрежительное отношение к аудитории характерно для телевизионных проектов.

Стоит ли смотреть

Сериал Роберта Халла не похож ни на образцовые семейные драмы вроде «Большой маленькой лжи», ни на мрачные скандинавские нуары («Мост» и «Убийство»), ни на современную классику триллеров — «Настоящий детектив» и «Охотник за разумом». «Я тебя отыщу» гораздо проще конкурентов. Сериал не может похвастать ни тонкими психологическими портретами персонажей, ни любопытными визуальными решениями, ни попытками привнести в остросюжетный жанр что-то новое. Наоборот, авторы собирают всевозможные штампы триллеров: от побега из тюрьмы честного парня до имитации убийства.

© Netflix

Экранизация Кобена способна подарить несколько увлекательных часов, если не рассчитывать на новое слово в сериалах. «Я тебя отыщу» не попадёт в списки лучших проектов года, но может порадовать всех любителей не самых хитро придуманных триллеров, в которых плохие парни всегда получают по заслугам. Это чистое развлечение, которое очень быстро забывается.

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