Мрачный Сиэтл и слёзы Уизерспун: что известно о сериале «Эль» по «Блондинке в законе»

1 июля 2026 года на Amazon Prime Video выходит сериал «Эль» — приквел культовой комедии «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун. Восьмисерийный проект расскажет о школьных годах Эль Вудс. Главную роль исполнит начинающая актриса Лекси Майнтри, а в качестве исполнительного продюсера выступает сама Уизерспун. «Рамблер» рассказывает, что известно об этом проекте.

© Amazon MGM Studios

О чём был оригинальный фильм и что известно о сюжете сериала «Эль»

В оригинальном фильме «Блондинка в законе» (2001) речь идёт о девушке из состоятельной семьи Эль Вудс. Её парень намеревается поступить в Гарвард на юридический факультет, а затем стать сенатором. Он считает, что Эль недостаточно серьезна для жены политика, и объявляет девушке о расставании.

Чтобы доказать, что она способна добиться не меньшего, чем её возлюбленный, главная героиня поступает в Гарвард на юридический факультет. Окружающие считают её легкомысленной и недалёкой. Но благодаря упорству и находчивости Эль удаётся разрушить стереотип о «глупой блондинке».

Фильм пользовался огромным кассовым успехом: по данным сайта Box Office Mojo, отслеживающего сборы в кинопрокате, при бюджете 18 миллионов долларов он заработал более 141 миллиона долларов по всему миру. «Блондинка в законе» получила две номинации на «Золотой глобус» — как лучшая комедия или мюзикл и за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле для Риз Уизерспун.

Во второй части, «Блондинка в законе 2» (2003), Эль уже использует свои навыки в политике: отправляется в Вашингтон и пытается провести законопроект в защиту животных. Продолжение оказалось менее успешным: по данным Box Office Mojo, при бюджете в 45 миллионов долларов его мировые сборы составили чуть более 124 миллионов долларов.

Сериал «Эль» снят в жанре комедийной драмы и рассказывает предысторию главной героини. Действие проекта происходит в 1995 году, когда будущая студентка Гарварда ещё учится в старшей школе. По сюжету семья Вудс переезжает из солнечной Калифорнии в мрачный Сиэтл. Улыбчивая калифорнийка сначала шокирует настороженных одноклассников своими яркими нарядами и разговорчивостью. Ей приходится заводить новых друзей, сталкиваться с соперничеством и переживать первую любовь. Одной из важных сюжетных линий станут отношения главной героини и её матери Евы.

© Amazon MGM Studios

Кто снял сериал «Эль»

Идея сериала появилась у Риз Уизерспун после просмотра многосерийного проекта «Уэнсдей» Тима Бёртона, рассказывала актриса и кинопродюсер в шоу Джимми Фэллона The Tonight Show в январе 2025 года. «Я подумала: „Надо бы снять сериал про Эль Вудс в старшей школе“, потому что хотела увидеть, какой она была до колледжа, до юридической школы», — добавила Уизерспун. Она стала исполнительным продюсером шоу через свою кинокомпанию Hello Sunshine.

На пост шоураннера пригласили Лауру Киттрелл, известную по работе над сериалами «Белая ворона» и «Чёрный понедельник». В интервью Deadline президент продюсерской компании Hello Sunshine Лорен Нойштадтер рассказывала, что сотрудничество с Киттрелл началось в 2017 году: тогда компания вместе с Лаурой разрабатывала сценарий на основе биографии Киттрелл, который так и не удалось реализовать. «Но нам нравились её стиль и личность. Когда у нас появилась эта идея [сериала «Эль»], мы обратились к Лауре, и она предложила идею для этого проекта», — вспоминала Нойштадтер.

Вторым шоураннером проекта стала Кэролайн Дрис, работавшая над «Дневниками вампира» и «Тайнами Смолвиля». Первые два эпизода поставил Джейсон Мур («Идеальный голос»). Остальные серии сняли Пит Чатмон (сериалы «Ты», «Белая ворона»), Сэмми Коэн (фильм «Краш») и Стэйси Пассон («Миллиарды»).

В числе исполнительных продюсеров также значатся Марк Платт, продюсировавший обе оригинальные «Блондинки в законе», и автор романа, по которому был снят первый фильм, Аманда Браун. Она же выступила одним из сценаристов сериала вместе с Киттрелл. По данным Deadline, проект был официально анонсирован в мае 2024 года, а производство завершилось в августе 2025-го. Съёмки проходили в Лос-Анджелесе и Калвер-Сити (Калифорния) и Ванкувере (Канада), указано на сайте крупнейшей в мире базы данных о кино IMDB.com.

© Amazon MGM Studios

Кто снялся в сериале «Эль»

На роль юной Эль Вудс был объявлен открытый кастинг. На шоу Джимми Фэллона Риз Уизерспун поделилась подробностями подбора актрисы. «Мне нужно выбрать девушку на роль меня в юности», — объяснила она и добавила, что записей прослушиваний «очень много» и их очень интересно смотреть.

Победительницей кастинга стала начинающая исполнительница Лекси Майнтри. Ранее она снималась в эпизодических ролях в короткометражках и фильмах «Парамедик, который меня преследовал» и «Горячий взгляд: убийства Мердо». Роль Эль Вудс стала для актрисы первой крупной работой в кино. Как отмечал Deadline, одной из основных конкуренток Майнтри была Мэдисон Вульф, известная по сериалу «Настоящий детектив».

О том, что роль получила именно Лекси, было объявлено в феврале 2025 года. Об этом написала сама Риз Уизерспун в своих соцсетях. «Позвольте представить вам новую Эль Вудс! После множества невероятных прослушиваний для сериала «Эль» на Prime Video, мы наконец-то нашли нашу Эль. И сегодня я лично могу сообщить вам эту новость! Знакомьтесь, Лекси Майнтри», — сообщила она. После объявления Майнтри опубликовала в своих соцсетях сообщение: «Спасибо Риз Уизерспун за то, что передала мне Эль Вудс. Я уже очень сильно её люблю».

Как передавал Deadline, в июне этого года на вечеринке в честь 25-летия выхода «Блондинки в законе» в нью-йоркском иммерсивном пространстве Hall Des Lumieres Уизерспун расплакалась, когда вспоминала о пробах Майнтри.

«Когда я увидела видео Лекси Майнтри, меня это поразило, у меня перехватило дыхание. Она просто невероятный человек», — говорила кинозвезда.

© Amazon MGM Studios

Риз также поделилась подробностями: по её словам, Майнтри вышла на задний двор вместе со своей матерью и сняла то самое видеоэссе Эль Вудс для поступления в Гарвард из оригинального фильма — в нём героиня рассказывала о себе, плавая в бассейне в купальнике. Уизерспун добавила, что, помимо невероятной дисциплинированности и таланта, у Лекси ещё и прекрасное сердце.

«Я очень горжусь тем, что передаю эстафету или розовый факел Лекси Майнтри в качестве новой Эль Вудс», — заявила она.

Мать Эль сыграла Джун Рафаэль («Орудия»), а отца — Том Эверетт Скотт («Скорая помощь», «Сыны анархии»). Лучшую подругу главной героини Мэдисон исполнила Джессика Белкин («Американская история ужасов»), возлюбленного Эль Джоша — Логан Шроер («Это мы»), одноклассника Дастина — Зак Лукер («Вторжение»). В сериале также появятся Чандлер Кинни («Милые обманщицы: Первородный грех») в роли язвительной старшеклассницы Кимберли и Габриэль Поликано, которая играет роль полной противоположности главной героини Лиз.

Роль кандидата в мэры города Уилсона исполнил Джеймс Ван Дер Бик («Как я встретил вашу маму», «Бухта Доусона»). Сериал «Эль» стал одной из его последних работ в кино: в феврале этого года актёр скончался в возрасте 48 лет.

© Amazon MGM Studios

Когда выйдет сериал «Эль»

Светская премьера проекта состоялась 23 июня в Нью-Йорке в кинотеатре SVA. Сериал появится на Amazon Prime Video 1 июля. В этот день на стриминговой платформе выложат все восемь эпизодов шоу, передаёт Variety.

Будет ли второй сезон сериала «Эль»

В январе 2026 года Amazon и Hello Sunshine объявили, что у проекта будет второй сезон, сообщал Deadline. Позже в интервью этому изданию Лорен Нойштадтер рассказала, что съёмки продолжения проходят в Ванкувере.

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