Актёр Никита Павленко объяснил популярность сериалов о маньяках

В онлайн-кинотеатре Wink идёт сериал «После Фишера. Инквизитор» о расследовании серии убийств девушек на Алтае. Роль одного из подозреваемых, сына местного криминального авторитета Виктора играет актёр Никита Павленко. В интервью «Рамблеру» артист рассказал о своём персонаже, работе и дружбе с Александром Петровым, любимых фильмах и способах провести свободное время.

© Соцсети Никиты Павленко

Биографическая справка

Никита Павленко родился 1 января 1992 года в Волгограде. В 2009–2010 годах учился в Школе-студии МХАТ в мастерской Константина Райкина. В 2014 году окончил Московский государственный институт культуры и искусств.

На экране дебютировал в эпизодической роли в сериале «Черкизона. Одноразовые люди» (2010). Широкую популярность Никите Павленко принесла роль Цыпы в многосерийном проекте ТНТ «Закон каменных джунглей». Среди других проектов с участием актёра — мистический сериал «Проклятие неспящих» (2017), спортивное драмеди «Вне игры» (2018), боевик Люка Бессона «Анна» (2019), драма Стаси Толстой «Семейное счастье» (2025). Всего в фильмографии Никиты Павленко значится около 30 фильмов и сериалов.

О своём герое в «После Фишера. Инквизитор» и работе с Сашей Петровым

— Вы смотрели первые два сезона «Фишера» до того, как согласились сниматься в «После Фишера. Инквизитор»?

— Я бегло просмотрел первый сезон и, по-моему, даже не досмотрел его до конца. Со вторым вообще не ознакомился. Соответственно, общую канву или стиль проекта я не очень хорошо знал. Я выбрал его из-за интересной роли и интересного жанра, в котором за свою актёрскую карьеру ещё не участвовал.

© Кинокомпания «Кейстоун Продакшн»

Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор»

— Чем вас привлёк ваш герой Виктор — сын местного авторитета Грека? Это довольно неоднозначный персонаж: он кажется жёстким, у него есть свои скелеты в шкафу, и в то же время ему свойственно чувство справедливости.

— Он привлёк меня именно этой загадочностью — с таким качеством в своих персонажах я сталкиваюсь впервые. Он раскрывается как хорошее вино или коньяк — со временем, по ходу сюжета сериала.

Если взять других героев «После Фишера. Инквизитор», то их типажи, характеры и мотивация понятны, зритель может догадаться, что будет с ними в финале. Мой персонаж симпатичен мне тем, что зритель до самого конца сериала так и не сумеет разобраться, хороший ли человек Виктор или плохой. Мне всегда нравится оставлять публике пространство для размышления, чтобы она сама «достраивала» себе героя.

— Одного из ключевых героев играет Александр Петров. Это не первая ваша совместная работа: например, вы вместе снимались в «Коммерсанте», «Законе каменных джунглей». Как вам работается с ним на одной площадке? И дружите ли вы в жизни?

— Да, мы очень хорошо дружим в жизни. Он замечательный, прекрасный человек. Что касается работы, то Александр Андреевич для меня на каждой площадке, вне зависимости от количества наших совместных проектов, всегда «как в первый раз». И это большой комплимент для артиста, на мой взгляд. Потому что я никогда не вижу в нём на съёмках именно Сашу Петрова. На площадке он уже с первого шага погружён в своего героя. И в целом Александр — большой фанат актёрской профессии и беззаветно предан своему делу.

— Алтайские локации в «После Фишера. Инквизитор» снимали в Абхазии. Какие у вас остались впечатления от этого места и удалось ли вам посмотреть в Абхазии что-то в перерывах между съёмками?

— Благодаря этому проекту я впервые побывал в Абхазии в сознательном возрасте: до этого был в раннем детстве с родителями, даже не помню, в каком году. К сожалению, из-за плотного графика не удалось посмотреть достопримечательности. Один из бонусов нашей профессии — можно поехать на съёмки в места, которые ты никогда бы не посетил в обычной жизни, и увидеть там что-то интересное. Но последнее, увы, получается не всегда.

Но могу сказать, что я обычно очень хорошо чувствую место съёмок. И Абхазия в данном случае нам очень помогала и климатическими условиями, и отношением местного населения, и так далее. Погода радовала, и всё было хорошо.

© Кинокомпания «Кейстоун Продакшн»

Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор»

— Можете привести пример, когда локация или условия оказывались некомфортными для съёмок?

— Самый запомнившийся за мою карьеру — те сцены фильма братьев Кравчуков «Коммерсант», во время которых я находился среди массовки, где 80% участников были бывшими заключёнными. Это было очень некомфортно. Но при этом такие условия помогали создать образ.

Ещё запомнилась погода на съёмках драмы Эдуарда Оганесяна «Петля» для Netflix (работа над проектом была приостановлена в марте 2022 года — прим. «Рамблера»). Мне пришлось бегать в женском платье в минус 30 по сугробам высотой полтора метра. Но это тоже было незабываемо, одни из лучших съёмок в моей жизни.

О причинах популярности сериалов о маньяках и любимых фильмах

— Сериалы о маньяках, например «Фишер», «Чикатило», «Декстер», пользуются у зрителей большой популярностью. На ваш взгляд, почему публику так интригует эта тема?

— Мне кажется, зрителей всегда интересуют загадочность и запретные темы. Ещё людей очень сильно манит контролируемая опасность: можно провести параллель с тигром в клетке, на которого человек смотрит с безопасного расстояния, ощущает силу этого зверя, но при этом понимает, что ему ничего не грозит. Но в то же время никто из нас не знает, что будет и как мы себя почувствуем, если окажемся внутри этой клетки. То есть, наверное, в сериалах о маньяках зрителей привлекает рубеж безопасности, который позволяет ощутить и страх, и адреналин, погрузиться в атмосферу неизведанности.

Вдобавок часто такие сериалы очень хорошо сняты с точки зрения визуального искусства. В любом случае интерес к подобным проектам — проявление человеческих эмоций, неравнодушие. Намного хуже, когда смотришь триллер «с холодным носом»: тебя пугают, а тебе не страшно.

© Соцсети Никиты Павленко

— Вы сами на досуге какие фильмы и сериалы предпочитаете смотреть? Судя по вашим интервью, вы не очень жалуете проекты про супергероев, зато вам нравятся фильмы французской «новой волны»?

— Это не совсем верно. Я смотрю всё, но «не для всех», фильмы, которые проходят мимо большей части зрителей. К тому же оцениваю картины со своей профессиональной точки зрения и исходя из своего художественного вкуса. Не могу сказать ничего плохого о фильмах-аттракционах, блокбастерах. Но сейчас огромную часть работы над кино проделывает искусственный интеллект, чьим ярым противником я являюсь. И мне кажется, что такие проекты отбирают у обычных кинематографистов очень много трудового кайфа, ведь для них многое можно сделать с помощью зелёного экрана, компьютерной графики, а теперь уже и искусственного интеллекта.

Я люблю авторское кино, малобюджетное, проекты, снятые человеком о человеке или о чём-то, что помогает увидеть красоту или спасти от грустных мыслей, переживаний. Фильмы-аттракционы меня не очень сильно привлекают, потому что они очень однотипные и я не нахожу в них никакого драйва и адреналина. Для меня тигром за решёткой, о котором я сказал чуть выше, может служить и хорошая мелодрама, и интересный артхаусный проект, который не только показывает этого тигра, но и позволяет зайти к нему.

Но в последнее время я очень редко смотрю кино и сериалы. Мне их всегда достаточно и на работе, поскольку я в них постоянно снимаюсь. Обычно предпочитаю смотреть классику, чтобы не терять актёрскую форму и получить вдохновение. В числе моих любимых фильмов — «Шапито-шоу» Сергея Лобана. Лично для меня он как учебник по тому, как нужно получать удовольствие от своего дела, если ты занимаешься искусством.

© Соцсети Никиты Павленко

О Юре Борисове и будущих проектах

— В одном из интервью вы упоминали, что ещё раз с удовольствием поработали бы с Юрой Борисовым, с которым снялись в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». В чём его сила как коллеги по съёмочной площадке?

— Юра — большой профессионал, он приезжает на площадку не тусить, а что-то создавать. Мне нравится симбиоз работы с этим артистом. Интересно через наше партнёрство открывать в друг друге что-то новое. Мне всегда нравится заниматься совместным творчеством со своими коллегами: когда артисты не тянут внимание каждый на себя, а образуют слаженный актёрский ансамбль.

— Какими способами вы обычно перезагружаетесь?

— Пытаюсь заниматься изобразительным искусством и музыкой. Ещё очень люблю кулинарию, но всегда стесняюсь в этом признаваться. Я готовлю уже порядка десяти лет, и для меня это лучший досуг и отдых, кроме времяпрепровождения с моей любимой дочерью Софией. Приготовление еды — мой способ выдохнуть, замечательный медитативный процесс и своего рода искусство. Ведь нужно купить продукты, научиться интересно сочетать их и добавлять щепотку индивидуальности — и у тебя уже получается свой борщ, не такой, как у других.

Этим приготовление еды похоже на работу над ролью или картиной. Для всего можно выработать индивидуальный почерк. Например, «Гамлета» написал Шекспир, равно как и рецепт борща был написан Еленой Молоховец в книге «Подарок молодым хозяйкам». Но Гамлет у всех получается разный в зависимости от режиссёра и от артиста. Точно так же с едой: рецепт один, но блюдо у каждого получается своё.

© Соцсети Никиты Павленко

— Какие фильмы и сериалы с вашим участием выйдут в ближайшее время?

— Недавно на фестивале сериалов «Пилот» показали первую серию проекта «Капитанская дочка» по повести Пушкина. Роль Емельяна Пугачёва в этом сериале исполнил Евгений Ткачук. Мне давно хотелось поработать с Женей, и вот мы наконец схлестнулись. Я в этом проекте играю роль участника пугачёвского восстания Афанасия Соколова по прозвищу Хлопуша. До меня эту роль исполнял, например, Владимир Высоцкий в спектакле Юрия Любимова «Пугачёв» в Театре на Таганке, поэтому можно понять возложенную на меня меру ответственности. Я очень обстоятельно подходил к этой работе и очень жду выхода сериала. Его должны показать на стриминговой платформе «Кион».

Ещё один проект с моим участием, который я жду, — комедийный сериал «Чат» режиссёра Евгении Абдель-Фаттах. В нём рассказывается о четырёх подругах, которые живут в разных уголках России и делятся своими радостями и горестями в общем чате. И в конце этого года должен выйти новый сезон сериала «Праздники» — это народная комедия с Марией Ароновой и Виталием Хаевым, где я играю роль Вовика Вагина.

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