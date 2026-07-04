«Дом Дракона» вернулся: чем шокирует третий сезон сериала

На HBO вышел долгожданный третий сезон «Дома Дракона» — эпической саги о войне за железный трон династии Таргариенов, которая произошла за два столетия до «Игры престолов». В первой серии политический триллер превращается в кровавую бойню на воде и в воздухе, увлекая в пучину событий не только главных действующих лиц, но и зрителей. «Рамблер» рассказывает, чем удивит начало нового сезона, как Вестерос охватывает пламя драконов и почему его стоит смотреть.

© HBO

О чём история и чем закончился второй сезон

Сериал «Дом Дракона», снятый по мотивам книги «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина, — монументальная трагедия королевский семьи, замаскированная под высокое фэнтези. Это история о том, как абсолютная власть вместе с обладанием сверхъестественной силы (в данном случае — огнедышащих драконов) уничтожает саму себя. Причиной этому становятся обычные человеческие пороки: гордыня, зависть, обиды, недопонимание.

Действие происходит через 100 лет после объединения Семи Королевств под властью династии Таргариенов и почти за два столетия до событий «Игры престолов». В центре сюжета — события, приведшие к войне за престолонаследие в королевстве, больше известной как «Пляска Драконов».

© HBO

За результат второго и третьего сезона отвечал шоураннер Райан Кондал. Несмотря на то, что летающих ящеров в «Доме Дракона» на порядок больше, чем в «Игре престолов», проект не слишком баловал зрителей внушительными батальными сценами. Второй сезон проекта и вовсе был тягучим, параноидальным политическим триллером, который закончился не эмоционально-взрывным кульминационным моментом, а скорее затяжной тишиной.

По сюжету в королевстве — две противоборствующие фракции: «чёрные» (сторонники Рейниры, старшей дочери почившего короля Визериса I) и «зелёные» (дети от второго брака Визериса с Алисентой Хайтауэр). Во втором сезоне Рейнира (Эмма Д’Арси) обзавелась новой эскадрильей из драконов, которыми управляют незаконнорождённые дети Таргариенов. Её супруг Дейемон (Мэтт Смит) переосмыслил свои взгляды, отказался от амбиций на престол и преклонил колено перед Рейнирой. В то же время Алисента (Оливия Кук) тайно сбежала из Королевской Гавани и предложила Рейнире сдать столицу в обмен на собственную безопасность и дочери Хелейны. Её сын, правящий король Эйегон II (Том Глинн-Карни) тоже сбегает из дворца, опасаясь за свою жизнь из-за растущих амбиций брата Эйемонда (Юэн Митчелл).

Особенности третьего сезона

Особенность третьего сезона в том, что «Дом Дракона» входит в экшен-фазу, правда, сначала этому предшествуют многочисленные слова, обсуждения тактики и уговоры — в лучших традициях первых двух частей. Они прошли под знаком ожидания с интригами, семейными обидами, заключением брачных альянсов и обсуждением за столом Малого совета. Теперь зрителям покажут последствия этих разговоров.

© HBO

История словно переходит от шахматной партии к уличной драке. Масштабная морская баталия разворачивается в Глотке и Высоком приливе: армада Триархии противостоит флотилии лорда Корлиса, а в небе им помогают драконы принца Джейса, сына Рейниры, и Бейлы. Кровавая битва, впрочем, делает акцент не столько на победителях (тем более что до финала противостояния ещё далеко), сколько на том, как власть уродует каждого из персонажей.

С «Игрой престолов» третий сезон роднит масштаб и вкус к моральной двусмысленности, но отличает более узкий фокус. Здесь камера почти не покидает династический мир Таргариенов. А на фоне «Рыцаря семи королевств», который представил камерный, рыцарский и почти дорожный взгляд на Вестерос, «Дом Дракона» выглядит как противоположный полюс. Это не человеческая сказка о чести, а имперская хроника распада.

Актёрские работы

В третьем сезоне главным артистам приходится играть персонажей, которые окончательно прошли точку невозврата, — это упрощает им задачу, но таит и определённые ловушки. Эмма Д’Арси (Рейнира) играет не «законную королеву», а человека, которого право на власть постепенно лишает мягкости. В её взгляде появляется фанатичный стеклянный блеск Таргариенов, а голос обретает стальную, не терпящую возражений жёсткость. Оливия Кук (Алисента) — её эмоциональный антипод, она отыгрывает крушение иллюзий. Её героиня осознала, что всю жизнь служила патриархальной системе, которой она не нужна, и теперь женщина вынуждена смотреть на мир, который сама помогла построить. В третьем сезоне Алисента уже не главный игрок, а человек, которого оттеснили от власти собственные дети и союзники.

© HBO

«Новым» главным героем становится Эйемонд в исполнении Юэна Митчелла, холодный, социопатичный принц. Завораживает его хищная пластика: неподвижность, прямой взгляд, чётко контролируемая речь. Эйемонд не безумен в привычном смысле — он слишком собран, артист убедительно показывает, как травмированный младший сын становится человеком, способным разрушить мир ради доказательства собственной значимости. А Дейемон в воплощении Мэтта Смита, несмотря на небольшое количество экранного времени в первом эпизоде, напоминает о себе как обладателе опасной харизмы.

Стоит ли смотреть

Одна из сильных сторон начала третьего сезона — в его визуальном воплощении. Новые драконы, ловкая операторская работа в водных сценах и битвах в воздухе, проработанный антураж завораживают. Эпизод умело расставляет эмоциональные акценты. Но большое количество персонажей заставляет зрителя «подвисать», вспоминая, что связывает героев, а также перипетии сюжета прошлых сезонов. Первая треть серии кажется перегруженной: сценаристам приходится напоминать зрителю диспозицию новых всадников, пиратов Триархии и лордов — из-за этого страдает плавность повествования.

© HBO

В то же время «Танец Драконов» наконец-то оправдывает своё название — батальные сцены, политические интриги на своём месте. Кроме того, психологические ловушки и серая мораль продолжают интриговать зрителей. Третий сезон «Дома Дракона» стоит смотреть тем, кто ценит в Вестеросе не только драконов и битвы, но и трагедию власти. Это сериал для тех, кому интересна не победа одной стороны, а цена, которую обе стороны заплатят за право назвать себя триумфаторами.

Сериал выходит на HBO.

Что известно о третьем сезоне сериала «Дом Дракона»: сюжет, актёры, отзывы

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