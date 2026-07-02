Гонорары Трампа и продолжение «Спасателей Малибу»: что обсуждали 2 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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На «Союзмультфильме» открылся Музей анимации

К 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на её территории появилось новое интерактивное пространство — «Музей анимации», сообщает Интерфакс. Музей посвящён истории создания мультфильмов — от идеи до выхода проекта в свет. Экспозиция разделена на части, каждая из которых рассказывает об отдельном цехе производства. Экспонаты можно не только смотреть, но и трогать. Также сотрудники расскажут о малоизвестных фактах знаменитых картин.

Россияне массово скупают Гомера перед фильмом Нолана

В преддверии премьеры нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» продажи книг автора произведения — древнегреческого поэта Гомера — в июне выросли на 68% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 97% по сравнению с апрелем, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службы «Литреса» и «Читай-города». Мировая премьера картины с Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Зендаей, Робертом Паттинсоном и Энн Хэтэуэй состоится 17 июля.

Трамп заработал 10 миллионов долларов на документальном фильме о Мелании

Согласно финансовой декларации за 2025 год, президент США Дональд Трамп получил 10,7 миллионов долларов лицензионных выплат за документальную картину о супруге «Мелания». Об этом сообщает издание Variety. В декларации Трампа также зафиксирован доход в 521 тысячу долларов за мемуары первой леди и около 6 миллионов долларов от продажи ее NFT-коллекций.

Джо Райт снимет постапокалиптический триллер «Juice»

Режиссёр «Искупления» и «Анны Карениной» Джо Райт возьмётся за экранизацию романа Тима Уинтона «Juice», сообщает издание Deadline. По сюжету молодой человек вступает в тайную организацию, охотящуюся на богачей, виновных в климатической катастрофе. Производством займётся Working Title Films. Остальные подробности пока неизвестны.

Вышел тизер продолжения «Спасателей Малибу»

На ютуб-канале кинокомпании Fox опубликовали первый тизер продолжения популярного сериала 1990-х годов «Спасатели Малибу» с Памелой Андерсон и Дэвидом Хассельхоффом в главных ролях. Как сообщает Variety, в новом проекте планируется 12 эпизодов. Сюжет будет вертеться вокруг Хоби Буканнона, сына легендарного Митча из оригинала. Его жизнь меняется, когда появляется дочь, о которой он не подозревал. В проект также вернётся Дэвид Чокачи, сыгравший Коди Мэдисона в оригинале. Премьера намечена на 2027 год.

Дебют Канады на «Евровидении» и секс-символ Суини: что обсуждали 1 июля