Стартовали съёмки исторического сериала «Восточная дорога» c Алексеем Серебряковым

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» приступили к съёмкам восьмисерийного проекта «Восточная дорога», сообщается в пресс-релизе стримингового сервиса. Центральные роли в исторической драме достались Алексею Серебрякову, Дарье Верещагиной, Михаилу Евланову и Полине Ауг. Речь в проекте пойдёт о о Рюрике, викингах и начале Российской государственности.

© Okko

Действие сериала происходит в IX веке в Ладоге, где правит конунг Рюрик. Водный путь, связывающий Европу и Византию, находится под контролем скандинавов-русов, а окрестные племена исправно выплачивают им дань. На фоне незыблемых традиций, давних устоев и привычного миропорядка сталкиваются интересы славян и северных пришельцев. Грядут события, которые определят будущее этих земель.

За режиссуру и операторскую работу отвечает Морад Абдель-Фаттах («Летучий корабль», «Екатерина Великая»). Сценарий написал Александр Терехов, ранее работавший над фильмом «Дылда», который в 2019-м вошёл в шорт-лист премии «Оскар» и удостоился награды Каннского фестиваля в секции «Особый взгляд».

© Okko

К актёрскому ансамблю также присоединились Мохамед Абдель Фаттах, Елизавета Юрьева, Иван Фоминов, Евгений Шварц, Максим Коновалов, Карина Александрова, Николай Дроздовский и другие исполнители.

Морад Абдель Фаттах, чьи слова приводятся в пресс-релизе, охарактеризовал будущий проект как «историю власти, предательства, любви».

«Восточная дорога — это путь, по которому проходили торговые караваны. Их постоянно грабили, и Рюрик был призван народом на эти земли, чтобы остановить этот грабёж и навести порядок. В этом и смысл его личности», — пояснил он.

© Okko

Режиссёр добавил, что не первый раз работает с историческим материалом и очень любит этот жанр.

«Важно показать зрителю, чем их эпоха отличалась от нашей, и чем чувства той эпохи пересекаются с нашими сегодняшними», — отметил Морад Абдель Фаттах.

Сценарист проекта Александр Терехов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, пояснил, что создателям сериала важно, чтобы «Восточную дорогу» не воспринимали как попытку пересказать первую главу истории Руси.

«Об этом времени мы знаем очень мало и больше уже не узнаем ничего. Наша история — художественное высказывание с придуманными героями. Мы говорим о силе любви, жестокости борьбы за власть, величии подлинной веры, верности, поисках счастья, жажде свободы и справедливости», — отметил Терехов.

© Okko

Исполнитель роли Рюрика Алексей Серебряков, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, рассказал, что его персонаж — «человек, который устал от власти, от страха, от себя, но не может остановиться». «Это история о том, как дорого обходится желание остаться в истории — и что человек готов за это заплатить», — заключил актёр.

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