Власенко грабит инкассаторов, Лерман катается на скейте: главные киноновинки недели

Новые фильмы и сериалы уже ждут зрителей онлайн-кинотеатра Okko. С 6 по 10 июля на сервисе стартует новый криминальный проект «Суета» с Денисом Власенко и состоится финал нашумего сериала «След Чикатило». Ольга Лерман будет кататься на скейте в комедии «Своя в доску», а Летиция Каста — раскрывать убийство в детективе «Преступление на третьем этаже».

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6 - 8 июля: «Суета» (18+), премьера

Восьмисерийная криминальная комедия о четырех друзьях-неудачниках из Пятигорска, которые решают ограбить инкассаторов, чтобы разом разбогатеть. Но план проваливается. Вместо прибыли компания оказывается должна 150 миллионов рублей местным бандитам. Чтобы спасти свои жизни, героям приходится продолжать налеты на подпольные предприятия кандидата в мэры.

Сериал оценят поклонники чёрных комедий в духе Гая Ричи. А также зрители, которым интересно наблюдать за криминальными разборками в провинциальных городах. Главные роли в картине сыграли Александр Фёдоров, Денис Власенко, Магомед Муртазаалиев и Александр Аверин.

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6 июля: «Запретный плод» (18+), премьера

Комедийный хоррор о тайном сообществе ведьм. Дерзкая Эппл и её подруги Черри и Фиг тщательно оберегают свой культ от посторонних, тайно встречаясь в местном торговом центре. Но с появлением новой участницы Пампкин всё меняется. Девушка отказывается следовать правилам, из-за чего внутренняя гармония сообщества разрушается, а подавленные страхи и пороки ведьм выходят наружу.

Фильм будет интересен тем, кто любит жанровое кино с нестандартным подходом с элементами чёрного юмора и психологической драмы. Ленту также можно порекомендовать поклонникам молодёжных хорроров с харизматичными героинями в центре сюжета.

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9 июля: «След Чикатило» (18+), финал

Новый сезон проекта о Чикатило и его последователях подходит к концу. Орудующая в начале 2000-х на южных трассах России «банда амазонок» во главе с жестокой Оспой взяли в плен следователя Виталия и его беременную жену Ирину. Преступницы уже совершили ни одно убийство и готовы на всё, чтобы избежать тюрьмы. Смогут ли сослуживцы героев — полковник Ковалёв и его напарник Липягин выйти на след и обезвредить банду, зрители узнают совсем скоро.

«След Чикатило» обязательно нужно посмотреть тем, кто смотрел предыдущие сезоны франшизы. Любители фильмов про маньяков оценят динамичный сюжет, профессиональную игру актёров и напряжение, которое не спадает до последнего.

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9 июля: «Своя в доску» (6+), премьера

Семейная комедия с Ольгой Лерман и Виктором Хориняком в главных ролях. Алла — строгая учительница физики, которую уважают коллеги и ценят ученики. Вот только её собственный сын мечтает о карьере скейтбордиста и забросил подготовку к вузу. Отчаявшаяся Алла заключает с ребёнком пари: если она примет участие в крупных соревнованиях по скейту, он сядет за парту. Алла берёт мастер-класс у двоечника Гоши, даже не представляя, чем это обернётся.

Весёлую динамичную комедию будет интересно посмотреть вместе с детьми-подростками. Она поднимает тему непростых взаимоотношений родителей и детей, а также показывает, как можно найти подход к любому, даже самому трудному ребёнку.

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9 июля: «Преступление на третьем этаже» (18+), премьера

Писатель триллеров Франсуа и его жена Колетт прожили много лет в браке и устали от рутины. Однажды супруги начинают замечать странности в поведение соседа. Они подозревают эксцентричного мужчину в убийстве жены и начинают собственное расследование. Это приключение не только втягивает их в опасную игру, но и возвращает страсть в их отношения.

Фильм понравится любителям криминальных детективов с непредсказуемым сюжетом и сильным актёрским составом. Одну из главных ролей в картине играет французская супермодель и актриса Летиция Каста, так что поклонникам её творчества точно нужно посмотреть ленту.

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9 июля: «Любовный апокалипсис» (18+), премьера

Владелец питомника Адам боится климатического кризиса и живет с отцом. В поисках успокоения он заказывает лампу для медитаций, но та не помогает. В расстроенных чувствах Адам звонит по номеру техподдержки, который находит в коробке. Мужчине отвечает оператор по имени Тина, которого он принимает за психолога и выкладывает ей свои страхи. Постепенно нелепое недоразумение перерастает в искреннюю симпатию.

Жизнеутверждающее канадское драмеди с лёгким сюжетом можно посмотреть вместе со второй половинкой. Фильм настроит на романтический вечер, а интересные диалоги главный героев дадут повод подумать об отношениях.

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10 июля: «Малахит» (12+), 7-я серия

Подросток Рома и его младшая сестра Соня приезжают в уральское село Красный Камень на каникулы. Однажды во время купания в карьере парень находит необычный малахитовый самородок, способный оживлять нарисованные картинки. Но вместе с даром из камня высвобождается древний дух Чёрный Ворон, который берёт непомерную плату за исполнение любого желания. Рома и его друзья начинают борьбу со злом.

«Малахит» снят на основе уральских мифов и легенд, поэтому он заинтересует поклонников русского фольклора. Картина понравится любителям семейного приключенческого фэнтези, а также зрителям, ценящим сказочные истории, где магия соседствует с реальностью.

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10 июля: «Паша», премьера

Тёплое драмеди о жизни 32-летнего москвича Паши с узбекскими корнями. Парень до сих пор живёт с мамой, работает настройщиком пианино и отчаянно нуждается в деньгах. Череда случайностей переворачивает его жизнь, заставляя пересмотреть взгляды на отношения и своё место в этом мире.

Главную роль в картине сыграл звезда «Циников» Аскар Ильясов. Фильм оценят зрители, которые любят камерные драмеди о поиске себя, семейных ценностях и неожиданных поворотах судьбы, «приправленные» тонким юмором.

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10 июля: «Инспектор Гаврилов», 3-й сезон, 6-я и 7-я серии

После провального ограбления вор-рецидивист Саша Медный вынужден скрываться. В поезде он случайно знакомится с майором Гавриловым, забирает его удостоверение и форму. Затем Медный приезжает в провинциальный Усть-Шахтинск, где представляется новым начальником полиции. Бывший уголовник начинает расследовать местные преступления и наводить собственные порядки. Но его авантюра оказывается под угрозой, когда объявляется настоящий майор, а следом приезжает опытный следователь из Москвы Кристина.

«Инспектор Гаврилов» — остроумная сатира на полицейские детективы с ироничным взглядом на российскую провинцию. Сериал оценят поклонники криминальных комедий с нестандартным сюжетом — здесь множество забавных ситуаций и искромётных шуток.

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