В Okko вышла криминальная комедия «Суета»

К старту проекта стриминговый сервис подготовил специальные постеры с изображением главных героев.

© Okko

6 июля на стриминговом сервисе Okko состоялась премьера восьмисерийной криминальной комедии «Суета». Главный герой Витос — тридцатилетний инфантил, работающий в блинном ларьке и живущий с бабушкой. Когда на очередной встрече выпускников его товарищи хвастаются достижениями, Витос решает изменить жизнь. Вместе с приятелями парень планирует ограбить инкассаторов. Но в результате компания оказывается должна 150 миллионов рублей криминальному авторитету. Чтобы спасти свои жизни, друзья вынуждены продолжать налёты на подпольные предприятия кандидата в мэры.

Витоса играет Саша Фёдоров. Компанию ему составляют Магомед Муртазалиев, Александр Аверин и Денис Власенко. В ансамблевом составе также заняты Алексей Гришин, Александр Фисенко, Юлия Гревцова и Анастасия Акатова.

© Okko

Режиссёром проекта выступил Антон Родин. Сценаристы — Тёма Золотарёв и Егор Сапожников. Сериал снят студией Decon Studio совместно с Originals Production; съёмки стартовали осенью 2023 года в Пятигорске и его окрестностях.

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