Соболев в роли экстрасенса, Власенко — грабителя: какие сериалы смотреть в июле

В июле онлайн-кинотеатры приготовили для своих зрителей разножанровые новинки. Илья Соболев и Саша Бортич будут смешить в комедии «Зовите Витю», Денис Власенко представит «Суету» — историю в стиле Гая Ричи в антураже Пятигорска. Аскар Ильясов предстанет в образе настройщика пианино в трогательном драмеди «Паша», а Аня Тейлор-Джой перевоплотиться в мошенницу в проекте «Лаки». «Рамблер» рассказывает о главных сериальных новинках июля.

© KION; Look Film

Кадр из сериала «Зовите Витю»

«Зовите Витю»

Мистическая комедия «Зовите Витю» с Ильёй Соболевым и Сашей Бортич — это деконструкция «Битвы экстрасенсов» в формате сериала.

История про липового экстрасенса Витю, который обманывает своих клиентов и получает от них внушительные деньги. Но однажды на него выходит блогерша Саша, которая намерена разоблачить шарлатана. Проблема в том, что главный герой начинает на самом деле видеть духов.

История о мошеннике, который внезапно обретает реальный дар, не нова, но этот проект делает ставку на противоречия. Циничный инфоцыган вступает в противостояние с безжалостной культурой отмены в лице блогерши.

Сериал балансирует на грани ситкома и мистического процедурала и строится на ярком дуэте двух главных персонажей. Каждый герой наделён трогательными чертами и комедийно-драматичной глубиной. Это история о том, что настоящая эмпатия пугает похлеще любого полтергейста.

Сериал выходит на Kion.

«Укрытие», 3-й сезон

© AMC Studios

Антиутопия «Укрытие» в жанре научной фантастики в третьем сезоне продолжит эпатировать зрителей.

Основанный на серии книг Хью Хауи, сериал давно перерос простую концепцию «люди заперты в бункере, потому что снаружи враждебная среда». Это настоящий мастер-класс по выстраиванию саспенса и политической интриги в замкнутом пространстве. К своей роли вернулась Ребекка Фергюсон и другие.

Релиз сериала намечен на 3 июля на Apple TV.

«Суета»

© Okko

Криминальная комедия с атмосферой провинциального фарса «Суета» — пятигорский ответ фильмам Гая Ричи.

Классическую завязку в духе фильма «Карты, деньги, два ствола» (аутсайдеры должны астрономическую сумму опасному человеку) создатели перенесли на почву Северного Кавказа. Четверо друзей из Пятигорска планируют ограбление инкассаторов, но в итоге сами оказываются должниками. Чтобы рассчитаться с долгами в астрономическую сумму и спастись, им приходится вести незаконную деятельность. Особенность их «бизнеса» в том, что грабят они подпольные бизнесы местного градоначальника.

«Суета» подкупает контрастом между серьёзностью положения героев и нелепостью персонажей. В проекте снялись Денис Власенко, Александр Аверин и другие.

Сериал выходит 6 июля на Okko.

«Паша»

© Амедиатека

Драмеди про меланхоличного настройщика пианино в большом городе «Паша» со звездой «Нулевого пациента» Аскаром Ильясовым.

Одна из самых трогательных новинок рассказывает о том, как 32-летний герой, застрявший между русской культурой и своими восточными корнями, пытается переосмыслить собственные цели и найти себя. Москва выступает как один из главных героев проекта наравне с персонажами, которых сыграли Ирина Горбачёва, Татьяна Догилева, Аглая Шиловская и другие.

В сериале заметен дух фильмов Ноа Баумбаха. Это история о кризисе тридцатилетних, персонаже, который плывёт по течению, маскируя страх жизни ироничной улыбкой.

Премьера запланирована на 10 июля на Amediateka.

«Холод»

© Иви

В криминальной драме «Холод» сыграли Любовь Аксенова, Линда Лапиньш и другие.

По сюжету главная героиня по имени Женя попадает в тюрьму по ложному обвинению. В автомобильной аварии погибли её супруг и дочка, а Женя осталась в живых. В тюрьме героиня спасает влиятельную заключённую Яну, которая сидит за убийство на протяжении нескольких лет. Яна знает нужных людей в тюрьме и планирует побег, а в благодарность за спасение, учит Женю не давать себя в обиду и советует как отомстить обидчикам.

В проекте также снялись Лариса Гузеева, Пётр Фёдоров, Владислав Ценёв, Александр Аверин, Ксения Каталымова, Денис Прытков и другие.

Проект выйдет в июле на Иви и START.

«Лаки»

© Apple TV+

Криминальный боевик «Лаки» рассказывает про бывшую мошенницу, которую сыграла Аня Тейлор-Джой.

Аферистка берётся за финальное незаконное дело, которое идёт не по плану. Из-за этого охоту на неё открывают и «плохие парни», и агенты ФБР. Компанию Тейлор-Джой на экране составили Аннетт Бенинг, Тимоти Олифант и другие. Зрителям стоит ждать драйва «Джона Уика» и «Взрывной блондинки».

Сериал выйдет 15 июля на Apple TV.

«Фейк»

© Originals Production; Decon Studio

Психологический триллер «Фейк» поднимает важные вопросы киберсталкинга, доверия и паранойи в цифровую эпоху.

По сюжету преподавателя лицея Риту (Анастасия Красовская) кто-то преследует в интернете: шантажирует и публикует компромат на неё. Постепенно героиня начинает догадываться, что многие из её близкого круга хотят ей насолить. Перед ней встает дилемма — пересмотреть отношения с друзьями и родными или оказаться изгоем из-за скандального прошлого.

Создатели проекта нагнетают саспенс, превращая локации вроде аудитории, квартиры или кафе в зоны постоянной угрозы. «Фейк» заставит зрителя подозревать каждого персонажа в кадре.

Сериал выйдет 16 июля на Okko.

«Похищение»

© Okko

Детектив «Похищение» снял Кирилл Плетнёв в стиле скандинавского нуара.

Главные персонажи — капитан МВД Аглая и следователь Всеволод работают над делом о пропаже внука всемирно известного дирижёра. Герои подозревают всех членов семьи, расследование отнимает всё время героев и ожесточает их.

Динамика отношений между жёстким, беспринципным следователем и идеалистичной и беременной оперативницей отсылает к сериалам «Фарго» или «Мост». Зрителей ждёт холодная, расчётливая интонация тру-крайма.

Премьера проекта запланирована на 24 июля на Okko.

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