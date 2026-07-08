«Суета»: разбираем криминальную комедию в духе Гая Ричи

6 июля в Okko стартовала криминальная комедия «Суета». В центре сюжета — история квартета неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился сериал.

© Okko

О чём сериал

Пятигорск. Наши дни. Тридцатилетний разгильдяй Витос (Александр Фёдоров) живёт в обшарпанной квартире вместе с бабушкой. Юноша работает продавцом блинов в ларьке, но скромной зарплаты едва хватает на сигареты и оплату коммунальных услуг. Молодой человек постоянно занимает деньги у своих знакомых, но долговые обязательства его не слишком волнуют. Вместо этого Витос предпочитает прожигать жизнь вместе с такими же оболтусами: Арсом (Магомед Муртазаалиев), Шустрым (Денис Власенко) и Медведем (Александр Аверин).

Каждый из квартета неудачников застрял в детстве и не планирует взрослеть. Всё меняется после вечера встречи выпускников. На вечеринку с одноклассниками из Москвы приезжает Настя (Анастасия Акатова) — бывшая возлюбленная Витоса, к которой тот до сих пор испытывает чувства. Но знаки внимания девушке оказывает местный бизнесмен и кандидат в мэры Евгений Петрович Чичкин (Алексей Гришин).

Выдержать конкуренцию с богатым ухажёром Витос не в силах. Поэтому он подбивает друзей на сомнительную авантюру — устроить налёт на инкассаторов. Но ограбление пошло не по плану. Вместо ожидаемых миллионов горе-разбойникам пришлось довольствоваться скромным наваром в 20 000 рублей. К тому же четвёрку друзей узнал Прапор (Александр Фисенко) — правая рука Чичкина, который давно точит зуб на своего шефа. Суровый мужчина предлагает Витосу с друзьями сделку. Те продолжат обчищать для него подпольную бизнес-империю кандидата в мэры, а он в ответ не выдаст их полиции.

© Okko

Кто работал над сериалом

Режиссёром шоу выступил Антон Родин, для которого «Суета» стала вторым проектом в карьере. В 2024 году постановщик дебютировал с мини-сериалом «Фейк». В центре сюжета стояла история простого студента Лёхи (Алексей Онежен), который влюбился в дочку влиятельного бизнесмена. Желая впечатлить девушку, он угодил в долговую яму и был вынужден зарабатывать деньги, торгуя подделками брендовых вещей. Сюжет о бедном юноше, добивающемся расположения богатой красавицы, отчасти перекочевал в «Суету». Среди продюсеров же можно заметить Юрия Козырёва, ранее работавшего над «Летом» Кирилла Серебренникова.

© Okko

Плюсы и минусы сериала

Экспозиция «Суеты» во многом оказывается созвучна «Чёрному двору» — криминальному сериалу о жизни подростков, ступивших на преступную тропу. Как и в шоу Диаса Бертиса, четверо друзей решаются пойти на преступление в надежде исправить плачевное финансовое положение. Витос желает помочь бабушке. У Арса на носу свадьба, а Шустрый и Медведь мечтают открыть собственный бизнес. Но если авторы «Чёрного двора» пытались отрефлексировать турбулентные времена — действие разворачивалось в нулевых — и природу подростковой преступности, то «Суета» предстаёт скорее комедией о неудачниках в духе раннего Гая Ричи.

Компания друзей постоянно попадает в забавные неурядицы. Пытаясь обчистить империю Чичкина, горе-преступники терпят неудачу за неудачей. В одном из эпизодов они случайно взрывают банкомат с деньгами, в другом — становятся жертвами грабителей сами. Параллельно ребята пытаются наладить личную жизнь. Арс готовится к знакомству с семьёй беременной возлюбленной, а Витос старается вернуть расположение Насти.

© Okko

Стоит ли смотреть сериал

Несмотря на наличие мелодраматических интенций, в первую очередь «Суета» может быть интересен поклонникам не только Гая Ричи, но и франшизы «Форсаж». Помимо комичных попыток ограблений, в сериале нашлось место и для зрелищных погонь. Кажется, словно создатели и сами прекрасно осознают интересы своей целевой аудитории. Поэтому Арс то и дело цитирует Доминика Торетто и упоминает гоночную киносагу при любом удобном случае.

Не стоит ждать от шоу жанровых откровений, осмысления временного ландшафта или внятного авторского комментария. «Суета» — довольно бесхитростный, но честный со своим зрителем сериал, сюжет которого прекрасно репрезентует само название. В кадре постоянно происходит какая-то суматоха, но глобально на развитие основного сюжета перипетии героев не оказывают никакого влияния.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Рецензия на фильм «День разоблачения»: чем хорош винтажный блокбастер Стивена Спилберга