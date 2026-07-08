Завершились съёмки нового сезона сериала «Мосгаз. Дело № 12»

Проект выйдет эксклюзивно на Okko уже в этом году, а затем его покажут на Первом канале.

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В Москве завершились съёмки нового сезона сериала из цикла «Мосгаз» под названием «Мосгаз. Дело № 12». Продолжение культового сериала снял режиссёр Евгений Звездаков, работавший над предыдущими сезонами: «Паук», «Шакал», «Последнее дело Черкасова», «Метроном» и «Розыгрыш». Автором сценария выступил Павел Тетерский, продюсерами стали Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.

К своим ролям вернулись Марина Александрова, Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Сергей Угрюмов, Ольга Лерман. Среди новых участников — Филипп Янквский, Софья Эрнст, Пётр Скворцов, Наталья Рогожкина, Полина Гухман, Ростислав Бершауэр и Елена Подкаминская.

Действие в новой главе сразворачивается в 1984 году. В центре сюжета — автомобильный рынок в Южном порту и зарождение автомобильной мафии в СССР. Режиссёр Евгений Звездаков, чьи слова приводятся в пресс-релизе стримингового сервиса, описывает сюжет так: «В 12-м "Мосгазе" мы расскажем об аферах на автомобильном рынке в Южном порту в середине 80-х. Где машины — там большие деньги, а где деньги — там убийства».

Принципиальное отличие нового сезона от предыдущих, как говорится в пресс-релизе, — изменение статуса майора Черкасова. Андрей Смоляков играет майора уже в отставке: его нанимает отец подозреваемого, Виталий Лурье (Филипп Янковский), чтобы защитить сына Павла (Никита Шаманов). МУР ведёт параллельное расследование, и бывшие коллеги Черкасова теперь оказываются его конкурентами, а не союзниками.

В новом сезоне заметно расширена линия персонажа Гаркуши. Исполнитель роли Алексей Бардуков, чьи слова приводятся в пресс-релизе отметил, что его персонажу придумали «сложные новые отношения, детективную линию». Герои Мерзликина и Александровой в этом сезоне — уже не просто коллеги, а семья. Сам Мерзликин признался в любви к проекту. «Моя любовь к сериалу, к франшизе "Мосгаз" основывается на постоянстве, которое несёт этот проект», — приводятся его слова в пресс-релизе.

Съёмки проходили на улицах Москвы и на площадке кинопарка «Москино», декорации которого стилизовали под эпоху. Для одной из ключевых сцен съёмочная группа разыскала коллекционный Chevrolet Corvette 1967/1975 года, отреставрированный московским коллекционером, рассказад режиссёр (слова приводятся в пресс-релизе). В производстве также были задействованы ретроавтомобили, трамваи, большая массовка и дроновая погоня.

Франшиза «Мосгаз» существует с 2012 года. За это время вышли 11 сезонов, большинство из которых основаны на реальных событиях и охватывают период с 1962 по 1984 год. Все предыдущие сезоны доступны на Okko.

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