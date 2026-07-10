Комик Илья Соболев — о мате в сериалах и отношение к Гарику Харламову

1 июля в онлайн-кинотеатре «КИОН» вышел комедийный сериал молодого режиссёра Дениса Тяпичева «Зовите Витю!». Главные роли в нём сыграли комик Илья Соболев и актриса Саша Бортич. Сюжет рассказывает о мошеннике-экстрасенсе Викторе, который внезапно обретает реальный дар. Теперь ему, чтобы остаться в живых, необходимо помочь нескольким умершим душам обрести покой.

© Соцсети Ильи Соболева

В интервью «Рамблеру» Илья Соболев рассказал о том, почему решился сняться в проекте дебютантов, о совместной работе с Александрой Бортич и своих любимых комиках.

Биографическая справка

Илья Соболев родился 25 февраля 1983 года в Красноярске. В 2005 году окончил институт цветных металлов и материаловедения. Параллельно учился в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Карьеру начинал в КВН. В 2003 году стал чемпионом Премьер-лиги с командой «Левый берег». В 2007 году вместе с Романом Клячкиным создал дуэт «Красивые»: комики участвовали в шоу «Смех без правил» и «Убойная лига» на ТНТ. В 2013 году вместе с Алексеем Смирновым и Антоном Ивановым создал комедийное трио «Смирнов, Иванов, Соболев» и выступал в Comedy Club. С 2018 по 2022 год вёл шоу «Прожарка» на ТНТ4. В 2020 году запустил YouTube-канал с пародиями на знаменитостей и создал собственное шоу «Токсики». В 2025 году стал ведущим проекта «Стендап рулетка» на ТНТ.

В кино Илья Соболев дебютировал в эпизодической роли сериала «Призрак Опера» (2017). Популярность в киносреде получил благодаря роли гнома-метершиника в сериале «Волшебный участок» (2023 — наст.время). Среди других знаковых проектов — «Свободные отношения» (2022), «Вечерняя школа» (2025 — наст.время), «Колбаса» (2025).

— В сериале «Зовите Витю!» Вы исполнили главную роль. Это уже далеко не первый Ваш актёрский опыт. Чем Вас заинтересовала работа в этом проекте?

— О проекте я узнал от Саши Бортич. Она мне позвонила и сказала, что молодой талантливый режиссёр хочет пригласить меня на главную роль в свой сериал и мне нужно обязательно согласиться, потому что проект будет интересным. Оказалось, что «Зовите Витю!» будет снимать команда дебютантов. Для режиссёра Дениса Тяпичева это был первый съёмочный опыт, для сценариста Тимура Амина — первый сценарий, который он написал. А для меня это была первая главная роль. Поскольку мне всегда интересно участвовать в чём-то новом, я решил принять участие в этом проекте.

© Пресс-служба «КИОН»

Для меня это были самые сложные съёмки. Я постарел лет на пять (улыбается). Например, в сериале «Волшебный участок» режиссёр прорабатывал с актёрами все моменты до того, как они встанут перед камерами. Мы много общались, режиссёр объяснял мне, что конкретно он от меня хочет. А в «Зовите Витю!» был творческий хаос, потому что в съёмочной команде было много новичков. Но мне всё равно понравилось, это был интересный опыт.

— Вы уже не первый раз работаете в дуэте с Сашей Бортич. Ранее вы вместе играли в комедии «Я богиня!» (2023 год). Как складывается ваш тандем? Легче ли работать со знакомым в кадре и влияет ли это как-то на качество итогового материала?

— С Сашей мы хорошо общаемся. Было приятно снова с ней поработать. Конечно, чувствуешь себя гораздо комфортнее и увереннее в кадре, когда работаешь вместе со знакомым тебе человеком. Но я не думаю, что это как-то сказывается на результате. Если ты профессионал, то ты и с людьми, с которыми только что познакомился на съёмочной площадке, сможешь хорошо сработаться. А если сам по себе плохо играешь, то не важно, дружишь ты с кем-то или нет, всё равно получится стрёмно.

© Пресс-служба «КИОН»

К тому же все зависит от обстоятельств. Например, в стендапе ситуация может сложиться так, что, даже если я нахожусь среди знакомых мне людей, я могу выступить плохо. От этого никто не застрахован. В кино я пока новичок, но думаю, что здесь всё так же работает: неважно, знаком я с партнёром по съёмочной площадке или нет, это не будет влиять на конечный результат.

— Ваш персонаж в сериале — экстрасенс-шарлатан Витя, который внезапно начал видеть призраков. Верите ли Вы в мистику в реальной жизни? Происходили ли с Вами истории, которые Вы могли бы назвать мистическими?

— Мне кажется, в нашей жизни много мистики. Например, идёшь по какому-то городу в какой-нибудь стране и вдруг встречаешь знакомого, с которым не виделся очень давно. Думаю, у каждого такое было. Как это назвать, если не мистикой? Даже то, что я сыграл в сериале, тоже можно назвать мистикой. Я мог бы отказаться от роли и пойти другой дорогой. Или её могли предложить кому-то ещё. И на моём месте был бы другой человек. И мы с вами сейчас бы не разговаривали.

© Пресс-служба «КИОН»

— На Вашем счету уже больше десятка фильмов и сериалов. Одной из самых запоминающихся для зрителей можно назвать роль гнома-матерщинника в сериале «Волшебный участок». Как Вы думаете, в чём феномен этого персонажа и почему он стал таким популярным?

— Ну, во-первых, он матерится. Во-вторых, он может похулиганить и сказать то, что думает. Многие бы хотели вести себя как он, но не могут из-за статуса или внутренних установок. Думаю, за это его и полюбили — за непосредственную искренность.

Я считаю, что сериал «Волшебный участок» получился удачным. В нём прикольный визуал, смешной сценарий, проработанные персонажи. Авторы до деталей продумали волшебный мир. Скоро выйдет третий сезон. Не буду спойлерить, но он тоже будет очень смешным.

© Originals Production

Кадр из сериала «Волшебный участок»

— Как Вы сами относитесь к нецензурной брани в кино и сериалах — на ваш взгляд, насколько она допустима?

— Отлично отношусь. Зря её запрещают во многих проектах, это неправильно. Где-то без мата не обойтись.

— Комики в кино в последнее время уже не редкость. Как Вы думаете, почему режиссёры стали чаще приглашать в проекты комиков?

— Я, наоборот, считаю, что очень мало комиков снимаются в кино. Могу вспомнить Илью Озолина, который сыграл Лермонтова в одноимённом фильме. Он классный комик и очень органично смотрелся в роли поэта. Мне понравилось. Евгений Чебатков снялся в эпизоде фильма «Майор Гром: Игра». Ещё можно вспомнить Гарика Харламова, но он давно снимается, это уже другая история.

© Пресс-служба «КИОН»

Мне кажется, мало комиков снимается в кино, потому что съёмки — это колоссальный выход из зоны комфорта. Людям удобно, комфортно в замкнутом пространстве выступать, читать свои шутки, общаться с залом. А в кино тебе нужно слушать режиссёра, подстраиваться под команду, напрягаться. Это очень сложно, и мало кому это интересно.

— Большинство Ваших проектов комедийные. Хотелось бы сыграть в драме или, может быть, в хорроре?

— Да, хотелось бы. Кроме того, я уже начал работать в этом направлении. Осенью выйдет новый сериал «ФГУП “Луч”» про отдел по борьбе с вампирами, демонами и паранормальными явлениями, в котором я сыграл одну из главных ролей. Это уже не комедия, а скорее фантастическая драма. Я очень жду выхода. Надеюсь, получилось круто.

— Какие фильмы Вы сами предпочитаете смотреть в свободное время? Какой последний фильм Вас впечатлил?

— Больше всего я люблю комедии. Но в России сейчас мало хороших и смешных комедий. Мне нравятся советские фильмы, один из любимых — «Бриллиантовая рука». Обожаю американские комедии «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном, обе части «Мы — Миллеры», «Здравствуй, папа, Новый год!». Очень мне нравится французская комедия «Миллион лет до нашей эры» с Жераром Депардье.

© Пресс-служба «КИОН»

Но другие жанры тоже смотрю. Например, один из последних проектов, который меня сильно впечатлил, — американский драматический мини-сериал «Я знаю, что это правда» (2020). Это история о жизни двух братьев-близнецов, которых сыграл Марк Руффало. Меня впечатлила его сильная и проникновенная игра. Он мастерски перевоплощался. Играл братьев с разными характерами и внешними данными. Сперва он сыграл толстого близнеца, а потом похудел и сыграл худого. Всем советую посмотреть, это просто бомба.

— Кто из российских и зарубежных коллег Вам интересен с профессиональной точки зрения? Какими качествами, на Ваш взгляд, должны обладать хорошие комики?

— У меня много любимых зарубежных комиков, и все они по-разному шутят. Очень люблю британского стендап-комика и актёра Ли Эванса, американских комиков Джорджа Карлина и Эдди Мёрфи. Мне нравится Уилл Феррелл: ему уже под 60 лет, но он всё ещё может рассмешить зал.

Мне кажется, что у комиков должно быть несколько граней. Все люди, которых я назвал, они работали и режиссёрами, и актёрами, продюсировали чужие и делали свои шоу, а не только выступали со стендапом. То есть стендап — это только часть их профессиональной деятельности. Это классно. В России таких примеров очень мало.

© Страница Ильи Соболева в VK

Мне нравился Гарик Харламов, когда он только начинал свою карьеру. У него были очень смешные номера в Comedy Club. Например, когда он играл поэта-песенника Эдуарда Сурового. Ещё мне нравился Александр Ревва, когда он занимался комедией. Это был очень сильный, крутой и смешной комик. Но он уже очень давно занимается музыкой.

— Многие помнят Ваши фееричные выступления в составе дуэта «Красивые» в шоу «Убойная лига» и «Смех без правил» в 2007 году. Затем было трио «Смирнов, Иванов, Соболев» в Comedy Club. Сейчас у Вас собственное шоу «Токсики». Как, на Ваш взгляд, изменился стендап и юмор в целом за последние 20 лет в России?

— Самое главное, люди стали понимать, что такое стендап. Даже шесть лет назад никто не знал, что это такое, стендап-комиков можно было по пальцам одной руки пересчитать. Сейчас у нас много молодых талантливых ребят, которые собирают большую аудиторию.

Я уверен, что хороший юмор не стареет. Неожиданные парадоксы, остроумная подача материала, шутки на бытовые темы будут смешить во все времена. Есть немало выступлений, которые вышли 20 лет назад, но до сих пор смешат нас.

© Соцсети Ильи Соболева

– Вы часто шутите над артистами. Легко ли Вам извиниться, если понимаете, что Ваша шутка кого-то действительно глубоко задела?

— Для меня нет проблемы извиниться перед человеком, если его задела моя шутка. Было несколько случаев, когда мне приходилось извиняться за свой юмор. Я считаю, что, если комик хочет пошутить про конкретного человека, нужно это делать в его присутствии. Чтобы у этого человека при желании была возможность тебе ответить.

— В одном из интервью в 2023 году Вы говорили, что собираете материал о своей жизни, чтобы потом снять сериал. Есть ли уже какие-то наброски будущего проекта?

— Про сериал ничего пока сказать не могу. Но у меня скоро выйдет книга рассказов о моей жизни, которую я писал очень долго. Сейчас она находится на редактуре. А ещё я готовлю к выпуску специальный блокнот — что-то вроде ежедневника для комиков, в котором будет большое количество лайфхаков, подсказок и схем для написания шуток.

— В каких проектах зрители смогут увидеть Вас в ближайшее время?

— Помимо нового сериала «ФГУП “Луч”» и третьего сезона «Волшебного участка», в этом году также должен выйти новый сезон сериала «Вечерняя школа». Осенью выйдет запись моего большого стендап-концерта. А в следующем году будет несколько импровизационных шоу.

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