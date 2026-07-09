Самый дорогой спектакль и самый возрастной номинант на «Эмми»: что обсуждали 9 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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«Гамлет» возглавил рейтинг дорогих спектаклей

Постановка МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли «Гамлет» лидирует среди самых дорогих спектаклей сезона, пишет ТАСС со ссылкой на сервис Ticketland. Режиссёром выступил Андрей Гончаров. Также в список попали две постановки в театре Crave («What women want» и «Табу»), «8 разгневанных женщин» в МХТ имени Чехова и «Без свидетелей» в «Мастерской “12” Никиты Михалкова» с Михаилом Ефремовым.

Режиссёр Дэвид Аттенборо стал самым возрастным номинантом на «Эмми»

Британский телеведущий и режиссёр Дэвид Аттенборо, которому в мае исполнилось 100 лет, стал самым возрастным номинантом премии «Эмми», сообщает издание Deadline. Его заявили на приз сразу в двух категориях за выдающиеся навыки рассказчика: за «Историю о гориллах» (Netflix) и «Океан» (National Geographic). Прежний рекорд принадлежал Норману Лиру, которому на момент номинации было 99 лет и 11 месяцев.

Вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким

Сервис Wink и компания НТВ показали первый тизер сериала по повести братьев Стругацких. Проект, который выйдет в этом году, будет состоять из восьми серий. Действие разворачивается на далекой планете, переживающей эпоху, похожую на Средневековье. Режиссёром выступил Дмитрий Тюрин. Главную роль исполняет сербский актёр Александар Радойичич. Также в составе значатся Сергей Безруков, Никита Кологривый, Виктория Исакова.

Вышел первый полноценный трейлер «Дюны-3»

В сети появился первый полноценный трейлер продолжения нашувевшей франшизы «Дюна-3». В основу картины лёг роман Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Режиссёром выступил Дени Вильнёв. В актёрский состав вошли Тимоти Шаламе, Зендая, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон. Зарубежный прокат намечен на 18 декабря.

Умерла британская певица Бонни Тайлер

На 75-м году жизни в больнице в Португалии умерла популярная британская певица Бонни Тайлер, сообщается на её официальном сайте. В сообщении говорится, что артистка скончалась от болезни, от которой проходила лечение, подробности не уточняются. В мае Тайлер перенесла операцию после разрыва апендикса. Певица известна хитами «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero».

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