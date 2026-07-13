Хаметова спасает выпускной, Красовскую преследует сталкер: главные новинки недели

Самые горячие новинки ждут зрителей Okko с 13 по 17 июля. Милана Хаметова спасёт собственный выпускной в третьей части франшизы «Не одна дома», Анастасия Красовская станет объектом преследования киберсталкера в триллере «Фейк», Виктор Добронравов продолжит притворяться майором полиции в провинциальном городке в комедии «Инспектор Гаврилов», а морское чудовище Руфус отправится к легендарной Несси, чтобы спасти свой остров в мультфильме «Несси. Чудище из Лохх-Несс».

© «Биг Скрин Продакшн»

13 — 15 июля: «Суета» (18+), новые серии

Четверо друзей-неудачников из Пятигорска решают ограбить инкассаторов, чтобы быстро решить свои финансовые проблемы. Но их «гениальный» план проваливается, и вместо добычи парни оказываются должны 150 миллионов рублей местным бандитам. Теперь, чтобы спасти свои жизни, горе-грабителям приходится совершать новые преступления.

Сериал идеально подойдёт поклонникам чёрных комедий в духе Гая Ричи, которые любят динамичные сюжеты с харизматичными и нелепыми героями. Также он может заинтересовать ценителей кавказского колорита.

© Decon Studio

14 июля: «Простоквашино» (0+), 7-й сезон, новые серии

Продолжение современного перезапуска любимого советского мультфильма. Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик снова в деревне — и снова попадают в смешные истории. А вместе с ними маленькая сестра мальчика Вера Павловна, их няня Маргарита Егоровна и почтальон Печкин.

Сериал можно посмотреть всей семьёй с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В нём много юмора, комичных ситуаций, а также полезных советов для ребят. Родители найдут много отсылок к советскому оригиналу.

© «Союзмультфильм»

14 июля: «Умка» (0+), 2-й сезон, новые серии

Вышел второй сезон анимационного сериала о белом медвежонке Умке и его друзьях. Маленький герой вместе с приятелями исследует Арктику, заводит новые знакомства и попадает в приключения. Параллельно Умка учится преодолевать трудности и всегда приходить на помощь товарищам.

Красочный мультфильм подойдёт самым маленьким зрителям и их родителям, которые ищут спокойный добрый мультфильм без лишнего шума.

© «Союзмультфильм»

15 июля: «Киберсталкер» (18+), 3-й сезон, 6-я серия

Французский сериал о киберсталкинге. Компьютерный гений Лукас поступает в элитную французскую инженерную школу. На первой же вечеринке он становится жертвой жестокой травли со стороны студентов из местной группировки. Парень решает отомстить, взламывая телефоны и компьютеры обидчиков. Он узнаёт их тайны, проникает в их круг и начинает манипулировать изнутри. Но постепенно игра выходит из-под контроля.

Мрачный сериал заинтересует поклонников психологических триллеров и драм о киберпреступлениях. Его стоит посмотреть тем, кто любит напряжённые сюжеты о манипуляциях, и зрителям, увлекающимся темой цифровой безопасности.

© Pictanovo

16 июля: «Фейк» (18+), премьера

Ещё один проект о киберсталкинге, снятый в России. Преподавательницу лицея Риту неожиданно начинает преследовать незнакомец в соцсетях. Неизвестный шантажирует её, публикуя компрометирующие материалы. В итоге под угрозой оказываются работа женщины, отношения с близкими и даже безопасность учеников. Девушка теряет доверие к окружающим и оказывается в полной изоляции. Ей любой ценой нужно вычислить сталкера.

Главную роль в сериале исполнила Анастасия Красовская. Проект стоит посмотреть людям, которые любят драмы о преследованиях с напряжённым сюжетом и сильной главной героиней в центре повествования.

© Okko

16 июля: «Не одна дома 3. Выпускной» (6+), премьера

Третья часть российской комедийной франшизы с Миланой Хаметовой. Маша опять сталкивается с коварной няней, которая на этот раз обзавелась новым союзником — обаятельным аферистом Антоном. На кону — школьный выпускной, который злоумышленники намерены сорвать. Вместе с верным другом Егором Маше предстоит остановить их и спасти праздник.

Яркий фильм отлично подойдёт для семейного просмотра, особенно в том случае, если вы смотрели первые две части и знаете всех героев. Лента понравится поклонникам Миланы Хаметовой, а также тем, кто любит лёгкие приключенческие комедии о предприимчивых подростках.

© «Биг Скрин Продакшн»

16 июля: «Школа магических зверей. Хранители чуда» (6+), премьера

Новая часть фэнтезийной франшизы о волшебной школе Винтерштейн по мотивам популярной детской книжной серии немецкой писательницы Маргит Ауэр. На этот раз заведению, где каждый ученик обладает говорящим магическим питомцем, грозит закрытие из-за нехватки учеников. Ученица Ида с друзьями решает спасти школу, приняв участие в масштабном конкурсе.

Добрый приключенческий фильм обязательно стоит посмотреть тем, кто любит фэнтезийные проекты о магии и волшебных персонажах. Зрителям, которые смотрели предыдущие части франшизы, будет интересно наблюдать за новыми приключениями героев.

© Lightburst Pictures

16 июля: «Несси. Чудище из Лохх-Несс» (0+), премьера

На крошечном острове в океане обитает стайка чудовищ, прячущихся от людей. Маленький Руфус мечтает о приключениях, но не умеет плавать, поэтому другие дети над ним смеются. Когда мудрый дракон Лудвиг, способный скрывать остров туманом, тяжело заболевает, Руфус вызывается отправиться в далёкую Шотландию за помощью к легендарной Несси. Это путешествие становится для героя шансом преодолеть страхи, обрести друзей и спасти родной дом.

Красочный добрый мультфильм можно показать детям самого младшего возраста. Обаятельный Руфус обязательно завоюет их любовь и заставит с интересом наблюдать за его приключениями от начала до конца.

© Anima Point

17 июля: «Малахит» (12+), финал

Финальная серия фэнтезийного сериала «Малахит», снятого по мотивам уральских сказаний. Семиклассник Рома, который вместе с сестрой приехал на каникулы в село Красный Камень к бабушке с дедушкой, нашёл в карьере малахитовый самородок. Юноша обрёл способность оживлять рисунки. А вместе с тем освободил дух древнего рудника — Чёрного Ворона. Чтобы остановить зло, мальчику и его друзьям пришлось собрать все силы и мужество.

Смогут ли герои победить Ворона, зрители узнают совсем скоро.

Приключенческое фэнтези понравится молодёжной аудитории. В нём динамичный сюжет, много волшебства и превращений. А яркая картинка порадует зрителей, которые ценят визуальную составляющую в фильмах.

© Originals Production

17 июля: «Паша» (18+), 3-я и 4-я серии

32-летний москвич с узбекскими корнями Паша Белов живёт с мамой, работает настройщиком пианино и отчаянно нуждается в деньгах. Его музыкальная карьера не сложилась, а о своих азиатских предках он ничего не знает. Но череда неожиданных событий, внезапный переезд и знакомство с неудавшейся актрисой Женей переворачивают его жизнь. Паша начинает пересматривать отношение к себе и окружающим.

«Паша» понравится зрителям, которые ценят искренние жизненные истории о поиске себя и неожиданных поворотах судьбы. Его также стоит посмотреть зрителям, которые хотят увидеть звезду сериала «Циники» Аскара Ильясова в новом амплуа.

© Онлайн-кинотеатр Амедиатека

17 июля: «Инспектор Гаврилов», 3-й сезон

Рецидивист Саша Медный после неудачного ограбления скрывается от погони в поезде, где случайно знакомится с майором полиции Гавриловым. Присвоив его документы, Саша приезжает в провинциальный городок Усть-Шахтинск и становится начальником местной полиции. Теперь бывшему вору приходится расследовать запутанные дела, налаживать личную жизнь и изо всех сил скрывать правду от коллег и жителей города.

© Онлайн-кинотеатр START

Главную роль в сериале сыграл Виктор Добронравов. Лента понравится поклонникам лёгких и ироничных комедий с криминальной составляющей и обаятельным персонажем-авантюристом в центре сюжета.

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