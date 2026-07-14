Начались съёмки детектива «Живая» с Паулиной Андреевой в роли нейросети

В основе сюжета — вопрос, который уже сегодня перестаёт быть абстрактным: останется ли человек нужен человеку в эпоху повсеместного распространения искусственного интеллекта.

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Онлайн-кинотеатр Okko приступил к съёмкам оригинального психологического детектива «Живая». Главные роли в проекте исполнят Пётр Фёдоров и Паулина Андреева. Действие разворачивается в 2030 году. На улицах — молодые люди в AR-очках, на дорогах — автомобили с автопилотом, в небе — роботы-доставщики. Технологии из 2020-х заметно эволюционировали, а искусственный интеллект проник во все сферы жизни — от медицины до государственных цифровых услуг.

На этом фоне силовое ведомство запускает экспериментальный проект: программу, способную расследовать преступления, детально реконструировать события и анализировать поведение людей. Нейросеть — её воплощает Паулина Андреева — самостоятельно выбирает себе напарника. Им становится следователь Илья Малис в исполнении Петра Фёдорова. Вдвоём они берутся за расследование серии загадочных убийств. И довольно скоро следователь приходит к выводу, что перед ним не просто алгоритм. Она… живая.

Шоураннером выступит Руслан Сорокин, известный по работе над «Обратной стороной луны», «Мажором» и «Пассажирами». Постановкой займётся тандем Андрея Джунковского и Ильи Овсенева, ранее вместе создававших «Сладкую жизнь», «Лучше, чем люди», «Сны Алисы» и «Амуру». Овсенев также выступит оператором-постановщиком. Сценарий написали Илона Гайтян и Ирина Аркадьева. Продюсерами сериала стали Михаил Врубель, Антон Сиренко, Анна Драгункина, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Помимо исполнителей главных ролей, в сериале задействован обширный актёрский состав. Мария Андреева, Ирина Старшенбаум, Карина Разумовская, Кузьма Котрелёв, Ольга Смирнова, Владислав Ветров, Сергей Горошко, Максим Стоянов, Артур Иванов, Сергей Мигицко, Олег Рязанцев, Василий Михайлов и Аркадий Коваль.

Руслан Сорокин, чьи слова приводятся в пресс-релизе, рассказал, что долго наблюдал за тем, как искусственный интеллект проникает в повседневную жизнь под предлогом упрощения различных задач. По его убеждению, ИИ не способен вытеснить творца — он не умеет создавать, а лишь опирается на уже сделанное человеком, копируя и маскируя это под оригинальное.

Сценарист Илона Гайтян объяснила, что для неё история началась с вопроса: что именно делает нас живыми и по каким критериям мы это определяем? В «Живой» этот вопрос исследуется через призму искусственного интеллекта: авторы представили безличную цифровую сущность и попытались понять, что должно с ней произойти, чтобы она перестала быть программой и обрела то, что принято называть душой, уточнила Гайтян.

Режиссёры Андрей Джунковский и Илья Овсенев отметили, что их привлекла прочная драматургическая основа — такая, которую каждый зритель может прочитать по-своему. Одни увидят историю любви или мужского одиночества, другие — рассказ о взаимодействии человека с ИИ, третьи воспримут его как фантастику.

Пётр Фёдоров, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, подчеркнул, что воссоздание картины будущего — не главная задача проекта. Его герой, несмотря на то что действует в будущем, сам по натуре человек прошлого: любит старую куртку, старую машину, и представления о добре и зле у него тоже устаревшие. Паулина Андреева призналась, что роль нейросети она воспринимает как возможность поэкспериментировать с представлениями о развитии ИИ. По её словам, «Живая» — это «сильная драматическая история, когда человек может найти понимание и близость по сути с мощным программным обеспечением».

Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.

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