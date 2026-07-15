Okko выпускает новый детективный триллер «Похищение»

В центре сюжета — расследование исчезновения пятилетнего ребёнка, внука всемирно известного дирижёра.

© Okko

С 24 июля на стриминговом сервисе Okko выходит 12-серийный детективный триллер «Похищение». Главные роли в новом проекте исполнили Тимофей Трибунцев и Марина Васильева.

Сериал снял Okko совместно с продюсерским центром Originals Production и киностудией «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского. Режиссёром выступил Кирилл Плетнёв, ранее снявший сериал «Оффлайн», а также полнометражные картины «Семь ужинов» и «Без меня». Сценарий написала Ксения Кияшко, в чьём портфолио — «Портрет незнакомца», «Детка» и «Чемпион». За операторскую работу отвечает Егор Кочубей, известный по проектам «Оффлайн», «Полёт» и «Преступление».

© Okko

Помимо Марины Васильевой и Тимофея Трибунцева, в сериале задействованы Дмитрий Куличков, Артур Ваха, Риналь Мухаметов, Изабель Эйдлен и Егор Кенжаметов.

Главные герои сериала капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский — одни из лучших специалистов по розыску детей. Они берутся за расследование пропажи внука известного дирижёра Марка Кречетова. Мальчик исчез во время прогулки с няней: женщина получила удар по голове и лишилась памяти, поэтому у следствия не осталось ни одной зацепки.

© Okko

Подозрение падает на всех без исключения членов семьи Кречетовых. Косинский готов на всё ради результата, его радикальные методы становятся главным источником напряжения между напарниками. Аглая не принимает его подходов, но постепенно оказывается его лучшей ученицей. Героиня Васильевой распутывает клубок семейных конфликтов и финансовых махинаций, но по ходу следствия её жизнь становится под угрозой.

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