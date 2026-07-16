Экстрасенс и шарлатан: каким получился сериал «Зовите Витю!» с Ильёй Соболевым

В онлайн-кинотеатре «Кион» можно посмотреть сериал «Зовите Витю!», главные роли в котором исполнили Илья Соболев и Саша Бортич. Сперва зрителю может показаться, что это сатира на «экстрасенсов», которые дурят народ. Но в более поздних сериях авторы добавляют в историю сюжет о перевоспитании. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказал о плюсах и минусах проекта.

© Кион

О чём сериал

Главный герой — молодой экстрасенс Витя (Илья Соболев), который привык с помощью обмана наживаться на чужом горе. У Вити есть и квартира в центре, и элитный автомобиль, и солидный баланс на счёте. Но однажды хорошей жизни приходит конец.

У экстрасенса умирает бабушка, которая его воспитывала и действительно обладала экстрасенсорными способностями. Но женщина всю жизнь помогала отчаявшимся людям бесплатно. Витя приезжает на похороны к бабушке в деревню, где ему является её дух. Призрак проклинает внука и наказывает ему помочь застрявшим на Земле душам. Если он сделает это, то всё богатство к нему вернётся, а если нет…

Теперь Вите необходимо «отправить наверх» восемь призраков, обитающих на Земле. Без всяких гонораров, от чистого сердца. Способности бабушки передаются по наследству внуку — после проклятия Витя начинает видеть призраков по-настоящему.

Каждый последующий эпизод представлен в формате процедурала. Одна серия — один призрак с каким-то незаконченным делом. Параллельно за Витей «охотится» Саша (Саша Бортич) — популярная блогерша. Вначале она планировала разоблачить лжеэкстрасенса, но теперь становится хроникёром его новых похождений. Между героями, естественно, пробежит искра.

© Кион

Кто это придумал

Новый сериал снял режиссёр-дебютант Денис Тяпичев. Это нестандартный опыт, когда большой продакшен запускает оригинальный сериал для платформы с новичком.

Над сценарием сериала работал Тимур Амин. «Зовите Витю!» — его первый большой проект. Ранее Амин работал только над историями веб-сериалов («Трендонутые», «Выжившие: БЛОГГГЕР» и «Вампир Алёша»).

Запускала сериал знаменитая студия LookFilm Александра Плотникова, в портфолио у которой целый пул блестящих проектов: «Пингвины моей мамы», «Убойный отпуск», «Почка», «Кончится лето», «Капитан Волконогов бежал», «Меньшее зло» и т. д. Премьера сериала «Зовите Витю!» состоялась на фестивале контента стриминговых платформ Original+ весной 2026 года. Проект стал самым ожидаемым по версии индустриального жюри, а Илья Соболев получил награду за лучшую актёрскую игру.

© Кион

Плюсы новинки

История о шарлатане, который вынужден стать настоящим медиумом и помогать людям бесплатно, — отличная метафора современного медиапространства. Сейчас каждый второй примеряет на себя (осознанно или нет) роль морального авторитета до тех пор, пока жестокая реальность не выставляет счёт. Первые «сеансы» Вити — меткая аллюзия на современный телевизионный мистицизм, только в случае сериала обращённый против главного героя.

Структура процедурала отлично ложится на эту историю. На фоне разборок с очередным призраком создатели добавляют в повествование живые, пусть и компактные новеллы, каждая из которых посвящена истории одного призрака. А параллельно авторы рассказывают о прошлом Вити и Саши.

Через рассказы об их прошлом, в котором перемешаны семейные конфликты, школьный буллинг и неразделённые чувства, зритель больше узнаёт о героях и проникается к ним эмпатией. Хотя сочувствовать экстрасенсу-обманщику, который долгие годы наживался на страданиях простых людей, добрую половину сериала тяжело.

© Кион

Соболев и Бортич довольно органично выглядят на экране. Между их персонажами пробегают искры. К концу сериала зрители волей-неволей начнут верить, что вынужденное партнёрство трансформировалось в романтические чувства. Романтика в целом — один из важных движков сюжета «Зовите Витю!», при этом сериал не скатывается в банальную формулу «любовь спасёт даже негодяя-обманщика».

Неплохо работает и второй план, в частности многочисленные призраки, что встречаются Вите на его «исправительной» траектории. В небольших, но ярких ролях появляются звёзды российского кино — Мария Смольникова, Тимофей Зайцев, Святослав Рогожан и другие. Они выкручивают гротеск на максимум, превращая «Зовите Витю!» в практически театральную трагедию, высмеивая свои типажи.

Минусы новинки

Увы, проект не пытается казаться самобытным. С первой серии кажется, что вся драматургическая основа соткана не просто из знакомых, а давно затёртых деталей. Путь исправления Вити предсказуем донельзя: обман, потери, помощь вопреки, осознание важности того, что делаешь, и, наконец, победа.

Вылезают и явные минусы процедуралов — повторяемая структура, которая боится свернуть не туда, набивает оскомину. В результате сериал неизбежно превращается в учебник по наставлению на путь истинный.

К сожалению, история Вити и Саша толком не заканчивается: в финале вас ждёт такой мощный крючок, что сомневаться в том, что будет второй сезон, практически не приходится.

© Кион

Есть вопросы и к визуальной составляющей «Зовите Витю!». Взять хотя бы изображение призраков, эффекты и графика которых отсылают в далёкие 2010-е. Нечто подобное мы видели на телевидении в прошлом десятилетии.

Отягощает и топорное нравоучение, за которое отвечает призрак бабушки. Она так рьяно бросается читать внуку мораль, что хочется если не сбежать, то держаться от неё подальше. При этом в сериале есть вкрапления и депрессивных эпизодов, и персонажей с ПТСР, что не вполне укладывается в чёрно-белый мир бабушки Вити, который жёстко навязывает систему мер и весов в духе «поступил плохо — сделал вывод — живи хорошо».

Стоит ли смотреть

Проект «Зовите Витю!» пытается быть и лёгкой комедией на вечер, и поучительной историей. С первой задачей сериал точно справляется: зрители смогут разгрузить голову после тяжёлого рабочего дня. Что же касается второй, то «Зовите Витю!» сложно назвать заявкой на авторский эксперимент или серьёзным высказыванием на тему лжепророков и инфоцыган.

Поклонникам творчества Ильи Соболева и Саши Бортич новый сериал пропускать не стоит. Актёры предстанут в новых образах и смогут вас удивить.

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