Okko и фонд «ТыНеОдна» запускают проект в поддержку жертв киберсталкинга

Проект приурочен к премьере психологического детектива «Фейк», который стартовал на стриминговом сервисе 16 июля.

© Okko

К премьере психологического детектива «Фейк» онлайн-кинотеатр Okko совместно с фондом «ТыНеОдна» открыл специальный лендинг «ТыНеФейк». На странице сайта собраны рекомендации экспертов, реальные истории пострадавших, а также контакты для психологической и юридической помощи.

В центре сюжета сериала «Фейк» — преподавательница лицея Рита, которая становится жертвой анонимного преследователя в интернете. Неизвестный шантажирует девушку, публикует компромат и угрожает её работе, семье и друзьям. Рита пытается вычислить врага, перебирая подозреваемых — от бывшего парня до коллег и учеников, — но всё больше теряет доверие к окружающим.

© Okko

Режиссёром выступил Алексей Кузмин-Тарасов («Что делать женщине, если…», «Неверные»), авторами идеи и шоураннерами стали Сергей Левитан и Артём Соловьёв, креативным продюсером и сценаристом — Натали Дубовая. Продюсеры — Валерий Жишков, Юрий Козырев, Камаль Мерием, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Главную роль исполнила Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Её партнёром по экрану стал Эльдар Калимулин («Аутсорс»). В сериале также снимались Полина Ауг, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова и Анастасия Убоженко.

© Okko

Восьмисерийный детектив «ТыНеОдна» — одно из первых в России подробных проектов о киберсталкинге и цифровой незащищённости. Создатели не только показывают опасность, исходящую из сети, но и объясняют, как соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные.

Проект создан онлайн-кинотеатром Okko совместно с продюсерским центром Originals Production и кинокомпанией Decon Studio. Первая серия была представлена в конкурсной программе фестиваля «Пилот» в 2025 году.

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