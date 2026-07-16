ТНТ и Okko начали съёмки комедии «Всё, что было в горах»

Проект насчитает 16 серий по 24 минуты, производством занимаются Norm Production и ComEx.

© Okko

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Okko запустили производство комедийного сериала «Всё, что было в горах». Режиссёром-постановщиком выступил Леонид Тележинский, оператором стал Дмитрий Трифонов, художником — Светлана Климова. Креативные продюсеры — Алексей Ляпоров, Сергей Мохначев, Эмиль Аскеров, Сергей Нежданов.

Главные роли в сериале исполнили Степан Девонин, Антон Богданов, Константин Крюков, Егор Корешков. В сериале также снимаются Ефим Шифрин, Анна Глаубэ, Дарья Отрошко, Ксения Теплова, Александра Велескевич, Людмила Артемьева, Оливия Минц, Стефания Аренина, Ростислав Харин и другие.

В центре сюжета четверо друзей детства — Степан, Боря, Артур и Тихон. Герои решают сбежать от семейных забот в детский лагерь в горах, где когда-то началась их дружба. Но побег не удаётся: вслед за ними приезжают семьи, и герои снова оказываются в плену повседневных проблем. Четыре совершенно непохожие семьи превращаются в одну большую безумную «семейку», каждый день которой приносит комедийные конфликты, приключения и испытания.

© Okko

Съёмочная группа работает в формате экспедиции в Кабардино-Балкарии, в селе Эльбрус. Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, пояснил, что выбор Приэльбрусья обусловлен желанием расширить географию съёмок и использовать локации с яркой визуальной фактурой.

Креативные продюсеры Алексей Ляпоров, Сергей Мохначев, Эмиль Аскеров и Сергей Нежданов рассказали, что идея проекта родилась из детских воспоминаний о лагере, которые объединяют многих. По их словам, истории основаны на реальных событиях и наблюдениях, и создатели стремились не только развлечь взрослых, но и показать детям, каким было детство без интернета.

© Okko

Антон Богданов, слова которого также приводятся в пресс-релизе, рассказал, что работать в экспедиции — огромное удовольствие, По его словам, картинка в горах настолько невероятна, что кажется хромакеем. Егор Корешков добавил, что горы добавляют реалистичности, а сама история о возвращении в место, где вы были счастливы, позволяет зрителям узнать себя и своих друзей.

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