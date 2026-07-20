Сериал «Фейк»: разбираем детективную драму с Анастасией Красовской

16 июля в Okko стартовала детективная драма «Фейк» с Анастасией Красовской в главной роли. В центре сюжета история молодой преподавательницы лицея, которая стала жертвой киберсталкера. Автор «Рамблера» рассказывает, почему не стоит пропускать шоу.

© Okko

О чём сериал

Маргарита (Анастасия Красовская) работает преподавательницей биологии в лицее. Несмотря на юный возраст, у педагога прекрасные отношения с учениками, в том числе и с выпускным классом. В свободное от занятий время она ведёт небольшой блог под ником БиоРита, где рассказывает о растениях. Рита влюблена в свою профессию и находит общий язык с фикусами и мимозами не хуже, чем с людьми. Талантливого ботаника уже давно ждут в Москве. Девушку пригласили в столицу руководить собственной лабораторией на одном из проектов.

Но долгожданный переезд неожиданно оказывается под угрозой срыва. Кто-то зарегистрировал Риту в дейтинг-приложении. Безобидное интернет-хулиганство постепенно оборачивается сущим кошмаром. В открытый доступ выложили не только анкету, но и её адрес. Личные сообщения в мессенджере разрываются от дикпиков и череды угроз. Поначалу она старается не обращать на безумцев из Сети внимания, но ситуация усугубляется с каждым часом.

Девушка едва не становится жертвой изнасилования. После киберсталкер и вовсе выкладывает в открытый доступ компрометирующее видео интимного характера. Интернет-троллем, отравляющим жизнь талантливому биологу, может быть кто угодно. В число подозреваемых входят: не желающий отпускать Риту в Москву возлюбленный Ваня (Эльдар Калимулин), вечно завидующая подруга Маруся (Полина Ауг), тяжело переживающие отъезд любимого учителя школьники (Тимофей Иванов и Анна Осипова) и даже бывший парень Боря (Василий Михайлов).

© Okko

Кто работал над сериалом

Режиссёром шоу выступил Алексей Кузмин-Тарасов, известный по сериалу «Неверные». Среди сценаристов же можно заметить Наталью Дубовую. Ранее автор прославилась благодаря работе над чередой ужастиков («Русалка. Озеро мёртвых», «Яга. Кошмар тёмного леса», «Вдова», «Ледяной демон», «Прировор. Чёрное венчание»). На этот раз в кадре мистических существ и персонажей фольклора не будет, но концентрация ужаса от этого не убавляется. На экране разворачивается жуткая история киберсталкинга и абсолютной беспомощности правовых органов, столкнувшихся с интернет-троллями.

Плюсы и минусы сериала

Тема киберпреступлений в российском кино начала активно освещаться лишь в последние несколько лет. В 2023 году состоялась премьера семейной комедии «Мамонты» о миловидном пенсионере (Юрий Стоянов), который стал жертвой интернет-мошенников. «Фейк» же предстал более мрачным и злободневным шоу.

На уровне фабулы сериал Кузмина-Тарасова созвучен с британской драмой «Кибер-террор» с Мэйси Уильямс в главной роли. В обоих случаях в центре сюжета стоит история девушек, которые стали жертвами хакера, грозящего опубликовать интимные материалы в открытом доступе. Помимо прочего, нетрудно разглядеть переклички шоу и с румынским фильмом «Безумное кино для взрослых» Раду Жуде. Главной героиней провокативной картины стала учительница, чьи секс-видео оказались в Сети. Талантливая преподавательница и любимица учеников столкнулась с общественным порицанием со стороны родителей школьников и коллег. В одном из эпизодов сериала схожая ситуация происходит и с героиней Красовской.

Но в большей степени «Фейк» подкупает не созвучиями с хитами международных фестивалей прошлых лет, а увлекательной детективной составляющей. Зрителям вместе с Ритой приходится гадать над тем, кто и по какой причине решил превратить жизнь девушки в кошмар. Неожиданно детективная драма о киберсталкинге оборачивается размышлнием о хрупкости коммуникативных конструкций в эпоху соцсетей. Кто угодно может получить доступ к личной переписке с возлюбленным или близкой подругой. А значит, доверять тоже никому нельзя.

© Okko

Стоит ли смотреть

Если создателям удастся удержать планку первых эпизодов до конца сезона, то у сериала «Фейк» есть все шансы стать одним из самых обсуждаемых российских сериалов года. Для этого у шоу есть все составляющие: именитый актёрский ансамбль, увлекательный сюжет, лихо закрученная интрига и злободневная проблематика.

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