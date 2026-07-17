Okko и телеканал «Россия» выпустят драму «Арсеньев» о великом исследователе

Проект создан при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Приморского края. Стратегическим партнёром выступил Сбер.

© Okko

Осенью телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр Okko представят масштабную историко-приключенческую драму «Арсеньев». Многосерийный фильм повествует о судьбе легендарного исследователя Дальнего Востока, писателя и этнографа Владимира Арсеньева. Главную роль в картине сыграет народный артист РФ Евгений Миронов.

© Okko

В основе сюжета — 26 лет жизни Арсеньева, полных драматических событий: от царских времён до советской эпохи. Зрители увидят не только романтика-путешественника, но и человека долга, военного офицера, выполнявшего секретные поручения Генштаба.

© Okko

Съёмки проходили во Владивостоке и на специально возведённой в кинопарке «Москино» декорации «Дальневосточный город» с исторической архитектурой начала XX века. В проекте заняты более 100 актёров и создано свыше 200 костюмов.

© Okko

Кроме Евгения Миронова, который также выступил худруком и соавтором сценария, в сериале снялись Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Алиса Фрейндлих и другие. Режиссёром стал Дмитрий Киселёв, оператором — Владимир Башта.

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