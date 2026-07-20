С 20 по 24 июля на Okko снова выходят премьерные фильмы и новые серии любимых сериалов, которые нельзя пропустить. Неудачники из Пятигорска продолжают работать на местных авторитетов после неудачного ограбления банка в комедии «Суета». Детская кукла в исполнении Гарика Харламова учит застенчивого повара жизни в семейном фильме «Петрушка». Тимофей Трибунцев вместе с Мариной Васильевой расследуют похищение пятилетнего мальчика в триллере «Похищение».

20–22 июля: «Суета» (18+), финальные серии

Криминальная комедия о четверых 30-летних неудачниках из Пятигорска, которые, чтобы разбогатеть, решили ограбить инкассаторов. Но ситуация выходит из-под контроля, и вместо богатства парни оказываются должны местной мафии 150 миллионов рублей. Теперь они вынуждены работать на криминального босса и грабить предприятия кандидата в мэры.

Сериал напоминает ранние работы Гая Ричи с кавказским колоритом. Главные роли исполнили Денис Власенко, Александр Фёдоров, Александр Аверин и Магомед Муртазаалиев. Проект понравится поклонникам криминальных комедий с чёрным юмором, динамичным сюжетом и нелепыми персонажами.

22 июля: «Киберсталкер» (18+), 3-й сезон

Главный герой, гениальный программист Лукас, поступает в престижную инженерную школу. На первой студенческой вечеринке парень становится жертвой жестокой травли. Лукас решает отомстить обидчикам и взламывает их устройства. Он внедряется в их окружение и начинает играть роль манипулятора, постепенно разрушая их жизни изнутри.

Французский сериал о киберсталкинге придётся по душе фанатам психологических драм и напряжённых триллеров. Также он будет интересен зрителям, которых увлекает тема современных технологических угроз и психологии преследователей.

23 июля: «Фейк» (18+), 4-я серия

В центре сюжета — преподавательница лицея Рита. Однажды в соцсетях её начинает преследовать незнакомец: пишет странные сообщения, публикует компрометирующие фото и видео. В итоге под угрозой оказывается не только работа и отношения Риты с близкими, но и безопасность учеников. Оказавшись в полной изоляции и потеряв доверие ко всем вокруг, героиня начинает выяснять личность своего преследователя.

Российский сериал о киберсталкинге может понравиться зрителям, которые интересуются темой преследования в интернете. Напряжённый сюжет привлечёт поклонников мрачных детективных триллеров о манипуляциях и потере контроля над собственной жизнью.

23 июля «Петрушка» (6+), премьера

Весёлая комедия с Александром Метёлкиным, Никитой Кологривым и Стасей Милославской. Талантливый повар Петя работает в маленьком московском ресторане и мечтает о головокружительной карьере. Но все его заслуги присваивает друг Рома. Однажды Петя находит дома свою детскую игрушку Петрушку. Внезапно кукла оживает и становится его наставником, помогая обрести уверенность в себе. Петрушку озвучивает Гарик Харламов.

Картина отлично подойдёт для семейного просмотра. Детей увлечёт волшебная история с ожившей куклой, а взрослые оценят актёрскую игру звёздного состава, гастрономическую эстетику и лёгкий юмор.

24 июля: «Похищение» (18+), премьера

Напряжённый многосерийный триллер Кирилла Плетнёва. Эксцентричный следователь Всеволод Косинский и капитан полиции Аглая Мезенцева расследуют дерзкое похищение пятилетнего внука известного дирижёра Марка Кречетова. Косинский известен своими радикальными методами, что сначала шокирует молодую Аглаю. Но вскоре она становится его лучшей ученицей. По мере расследования наружу всплывает пугающая правда о семье Кречетова.

В картине сыграли Марина Васильева, Тимофей Трибунцев и Дмитрий Куличков. Фильм подойдёт поклонникам мрачных психологических детективов с запутанным сюжетом, семейными тайнами и неоднозначными героями в центре повествования.

24 июля: «Инспектор Гаврилов» (18+), 3-й сезон, 8-я и 9-я серии

Рецидивист Саша Медный в исполнении Виктора Добронравова после неудачного ограбления банка продолжает скрываться в провинциальном городе Усть-Шахтинске. Присвоив документы майора Гаврилова, Медный устроился начальником местного отдела полиции: он расследует запутанные дела, устанавливает собственные порядки и старается скрыть правду от окружающих.

Лёгкий сериал обязательно придётся по душе ценителям ироничных криминальных комедий с долей здорового цинизма, где в центре внимания оказывается обаятельный авантюрист. Это отличный выбор для зрителей, уставших от мрачных драм и желающих поднять настроение.

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