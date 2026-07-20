Стартовали съёмки криминальной драмы «Горничная» с Павлом Табаковым и Акботой Абдибек

Онлайн-кинотеатр Okko, компания «Место силы» и продюсерский центр Originals Production приступили к съёмкам восьмисерийной криминальной драмы «Горничная». Проект расскажет о мигрантке из Кыргызстана Айколь, которая приезжает вместе с маленьким сыном в Москву, чтобы начать новую жизнь. В новом сериале сыграют Акбота Абдибек, Павел Табаков, Светлана Иванова и другие исполнители.

© Okko

По сюжету главная героиня Айколь (Акбота Абдибек) после четырёх лет борьбы за выживание наконец получает работу горничной в первоклассном отеле. Но в первый же день неизвестные похищают её маленького сына Саина (Нурэл Барпиев). Преступники ошибочно принимают его за наследника китайских миллиардеров и хотят получить выкуп.

© Okko

В попытке вернуть мальчика женщина попадает в водоворот событий, где интересы похитителей переплетаются с чужими тайнами и давлением обстоятельств. Айколь узнаёт, что бандиты требуют обменять Саина на настоящего наследника из богатой семьи. Ради спасения своего ребёнка она в одиночку разоблачает подпольное казино и сеть трудового рабства и вступает в борьбу с теми, для кого человеческая жизнь не имеет значения.

Автором сценария и постановщицей «Горничной» стала Инкар Есмагамбетова, окончившая в 2024 году мастерскую Владимира Меньшова во ВГИКе. В том же году начинающая кинематографистка участвовала со своей работой «Чужая» в масштабном проекте «5 пилотов для Okko». Она вошла в пятёрку финалистов, но уступила детективному триллеру «Как приручить лису», который позже стал одним из самых популярных оригинальных сериалов Okko 2025 года. Теперь Инкар возвращается на платформу с новым проектом.

© Okko

Над сериалом также работают оператор Никита Городниченко, художник-постановщик Юлия Ульрих, художник по костюмам Евгения Соболева и другие. Продюсерами «Горничной» стали Гавриил Гордеев, Александр Сысоев и Сергей Шишкин.

Главную роль в проекте исполняет молодая казахстанская актриса Акбота Абдибек. «Горничная» станет второй работой в её карьере. Также в сериале заняты Павел Табаков, Светлана Иванова, Ян Гэ, Евгения Дмитриева, Вань Шень, Азамат Нигманов, Пётр Натаров и другие.

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