Вышел тизер-трейлер сериала «Большая фарма» с Сергеем Горошко и Ольгой Лерман

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» выпустили тизерные материалы драматического десятисерийного проекта «Большая фарма». В сериале рассказывается об изобретении лекарства от всех болезней и тяжёлых побочных эффектах этого средства. Роли исполняют Сергей Горошко, Ольга Лерман, Игорь Гордин, Светлана Ходченкова и другие звёзды.

© Okko

По сюжету учёные-медики Александр Гиреев (Игорь Гордин) и Владимир Шульгин (Сергей Уманов) разработали препарат, способный вылечить любое заболевание, в том числе раковую опухоль. Но средство, которое может спасти мир, становится причиной разногласий в семействе Гиреева.

Старший сын учёного Евгений (Сергей Горошко) хочет помочь отцу с продвижением. Дочь медика Полина (Ольга Лерман) считает, что брат жаждет денег и славы и готов ради этого предать отца. Сам Гиреев не хочет идти на компромиссы, которые требует от него рынок большой фармы. Ведь выпуск лекарственных препаратов — прибыльное дело. И есть ли смысл производить то, что исцелит людей, если можно зарабатывать больше, пока они болеют?

Помимо Горошко, Лерман, Гордина и Уманова, в новом многосерийном проекте играют Антон Васильев, Светлана Ходченкова, Наташа Бардо, Алёна Хмельницкая, Андрей Максимов, Таисья Калинина, Дмитрий Ендальцев, Тина Стойилкович и другие.

Сценарий «Большой фармы» написал Олег Маловичко («Лихие», «Трасса»), также выступивший одним из продюсеров проекта наряду с Гавриилом Гордеевым, Иваном Самохваловым, Александром Цекало и Сергеем Шишкиным. За режиссуру отвечает Данил Чащин («Улица Шекспира», «Райцентр»). Оператором стал Батыр Моргачёв, известный по сериалу «Аутсорс».

© Okko

Как пояснил Данил Чащин, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта, «Большая фарма», с одной стороны, — история о фармакологическом бизнесе. Но на самом деле это сериал об искушении и о том, как мир идеалистов постепенно превращается в мир капиталистов, где главным источником дохода становятся человеческие болезни, добавил режиссёр.

«В сериале учёные изучают злокачественные клетки под микроскопом. Для нас таким микроскопом становится камера: она рассматривает героев и проверяет, есть ли у них иммунитет к злокачественным амбициям», — отметил постановщик.

© Okko

Актёр Сергей Горошко, чьи слова также приводятся в пресс-релизе сериала, добавил, что нет ничего важнее семьи, пока однажды семья не решает, что нет ничего важнее её самой.

«Именно с таким выбором сталкиваются герои этой истории: спасти человечество или спасти самих себя», — считает исполнитель.

© Okko

Первую серию «Большой фармы» представили в рамках программы 48-го Московского международного кинофестиваля в 2026 году. Проект состоит из 10 эпизодов длительностью около 50 минут каждый. Дата премьеры сериала в онлайн-кинотеатре Okko будет объявлена дополнительно.

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