«Ира» снова в эфире: каким получилось продолжение русской версии «Дряни»

27 июля в Okko выходит второй сезон «Иры» — обаятельного драмеди о невзрослеющей миллениалке, которая находится в поиске идеального партнёра. Главную роль исполнила Ингрид Олеринская, наиболее известная по дилогии «Неадекватные люди» Романа Каримова. Шоураннером выступил сценарист «Универа. Новая общага» Алим Бесчоков. Первый сезон сериала знакомил зрителей с хаотичным бытом 32-летней москвички, второй посвящён сложному пути главной героини к материнству. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получилось продолжение «Иры» и стоит ли его смотреть.

© Okko

О чём сериал

В первом сезоне сериала «Ира» остроумная и местами безалаберная героиня (Ингрид Олеринская) с тоской в глазах рассказывала зрителям о бытности одинокой 30-летней женщины, живущей в Москве. Она сотрудница одного из отделений МФЦ, который сама называет «филиалом ада на Земле», ссылаясь на недалёкость клиентов, грубость коллег и бессмысленность его существования. Увы, сложности Иры не ограничиваются работой. Вечерами она прозябает в компании бойфренда Сергея (Григорий Калинин) — душнилы-синефила, который насмехается над искренней любовью девушки к шоу «Давай поженимся!». После очередной ссоры Сергей выезжает из квартиры, а Ира погружается в беспробудный поток вечеринок, алкотрипов и побочных сексуальных связей. В один прекрасный день героиня понимает, что беременна, но никак не может определить отца.

© Okko

Второй сезон «Иры», вышедший через три года после премьеры первого, является его прямым продолжением: романтическая одиссея 30-летней москвички продолжается. Главная загадка первого сезона раскрыта — личность биологического отца определена — теперь интрига строится вокруг пола и имени малыша, которого сама Ира снисходительно называет «ребёнком». Материнство ничуть не меняет характер девушки — она всё так же цинична, язвительна и груба, разве что работа в МФЦ осталась в прошлом. Теперь Ира разрывается между личными проблемами отца (Андрей Федорцов), подозревающего молодую жену в измене; одиночеством матери (Светлана Камынина), медленно сходящей с ума; красоткой-соседкой (Лолита Таборко), страдающей от побоев супруга; и новым ухажёром (Сергей Кузнецов) с верхнего этажа, который так и норовит позвать на свидание. Шумные вечеринки постепенно исчезают, на их смену приходят ночные колики, грязные подгузники и незнакомое ранее чувство ответственности — за себя и дитя.

© Okko

Кто работал над сериалом

Творческим родителем «Иры» по праву считается автор «Универа. Новая общага» Алим Бесчоков, который не только написал сценарий проекта, но и стал постановщиком первого сезона, самостоятельно разработав его стиль и уникальный визуальный язык. В одном из интервью Бесчоков рассказал, что прообразами главной героини стали его близкие друзья — люди старше 30, пережившие разочарование в любви и работе, находящиеся в затянувшемся поиске себя. По словам шоураннера, Ира — «собирательный образ современной миллениалки, за которым интересно наблюдать», пусть и примером для подражания она ни разу не является. Бесчоков также не скрывает, что при создании шоу вдохновлялся сезонами британской «Дряни» с Фиби Уоллер-Бридж — драмеди о жизни саркастичной англичанки в современном Лондоне. «Ира» наследует у «Дряни» ритм и структуру, но никогда не забывает про отечественный национальный колорит: шутки и отсылки здесь переведены в российские реалии.

Производством «Иры» занимались студии Originals Production и Norm Production, в списке продюсеров можно встретить Вячеслава Дусмухаметова («Интерны», «Универ»), Андрея Левина («Малахит»), Романа Новикова («Няня Оксана»), Сергея Шишкина («След Чикатило»), Гавриила Гордеева («Аутсорс», «Радар»).

© Okko

Во втором сезоне к команде сериала присоединился режиссёр Сергей Нотариус («Неличная жизнь», «Жуки»), который не стал далеко уходить от уже существующего формата, постаравшись сохранить творческое наследие Бесчокова цельным. Сам Бесчоков в новом сезоне продолжил работать в статусе шоураннера и главного творческого «разума» проекта. Вместе с исполнительницей главной роли Ингрид Олеринской («Лондонград», «Неадекватные люди») к своим персонажам вернулись Андрей Федорцов («Убойная сила», «Особенности национальной охоты в зимний период»), Светлана Камынина («Интерны»), Максим Стоянов («Филателия»), Роман Васильев («Август»). К актёрскому составу также присоединились Лолита Таборко («Приключения жёлтого чемоданчика»), Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова»).

Плюсы и минусы сериала

Второй сезон «Иры» продолжает жанровые традиции первого. Это всё та же неряшливая, местами вульгарная и даже неуклюжая комедия о женщине, которая пытается смириться с несовершенством современного мира, язвительно комментируя происходящее у себя в голове. Основная фишка сериала — динамичный монтаж — продолжает работать на зрителя, предлагая широкое разнообразие изобразительных планов и сцен. При этом юмор «Иры» всё ещё пытается существовать по обе стороны кадра: сатирические злоключения москвички о непутёвых людях, сумасшедших родителях и подозрительно идеальных соседях смешиваются с остротами в отношении потенциальной аудитории шоу, представленной в образе комичных хейтеров с заниженной самооценкой.

© Okko

Номинально второй сезон «Иры» должен был быть посвящён теме дезадаптивного материнства, когда женщина по разным причинам не способна справиться с ролью воспитателя, страдает от психологической травмы или послеродовой депрессии. Но на деле создатели шоу практически полностью игнорируют факт взросления центрального персонажа: Ира становится матерью, но проблем у неё как будто не прибавляется.

Более того, героиня продолжает оставаться человеком простым и поверхностным, начисто лишённым мук экзистенциального кризиса своего прообраза из «Дряни». В бескомпромиссной способности Иры справляться со всеми невзгодами жизни играючи можно найти своё очарование. Там, где большая часть реальных женщин давно бы сгинула в пене тревоги, Ира создаёт щит из непробиваемого спокойствия, выбирая в качестве основного оружия рефлексию и пофигизм.

© Okko

Глобально темы второго сезона не смещаются: Ира продолжает безуспешные поиски стабильных отношений, саркастично рассуждая о бытности «женщин с прицепом» и инфантильности современных мужчин. И лишь местами сюжетная тропинка сериала поворачивает в сторону более сложных и неоднозначных тем, таких как домашнее насилие или эмоциональные качели. Впрочем, даже на них второй сезон «Иры» особо не задерживается, предпочитая оставлять все невзгоды, связанные с семейной жизнью и материнством, позади. Для кого-то такой подход может стать долгожданной микстурой против изматывающей реальности, другие же ожидаемо будут задавать вопросы.

Стоит ли смотреть сериал

Второй сезон «Иры», как и первый, выбирает юмор как основную форму диалога с аудиторией, белыми нитками вплетая в сюжет актуальные социальные тезисы. При этом героиня остаётся удивительно оторванной от мира, над которым насмехается. Это и главная особенность сериала, и его, возможно, недостаток.

Главная задача «Иры» — разгрузить голову после тяжёлого рабочего дня, с которой проект прекрасно справляется. Для тех, кто ищет поучительный контент, стоить обратиться к другим сериалам.

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