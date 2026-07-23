В Москве прошла звёздная премьера триллера «Похищение»

22 июля в столице на площадке летнего кинотеатра Okko на ВДНХ прошла светская премьера многосерийного детективного триллера «Похищение». Главные роли в проекте исполнили Тимофей Трибунцев и Марина Васильева. В онлайн-кинотеатре Okko сериал будет доступен с 24 июля.

© Okko

Премьеру «Похищения» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ посетили представители отечественной киноиндустрии: Саша Бортич, Денис Шведов, Татьяна Струженкова, Николай Должанский, Дэниел Барнс, Денис Васильев, Антон Соломатин и другие.

Первый эпизод проекта гостям мероприятия представили создатели сериала: генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, оператор-постановщик Егор Кочубей, режиссёр Кирилл Плетнёв, а также актёры Марина Васильева, Изабель Эйдлен, Ольга Смирнова, Дмитрий Ломакин, Егор Кенжаметов и другие.

© Okko

По сюжету майор полиции Аглая Мезенцева (Марина Васильева) и следователь Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) расследуют загадочное исчезновение пятилетнего внука знаменитого дирижёра Марка Кречетова (Артур Ваха). Ребёнка похитили на прогулке с няней, а сама женщина получила удар по голове и полностью утратила память о случившемся. В поле зрения оперативников попадают все члены семьи Кречетовых.

© Okko

Жёсткий и бескомпромиссный Косинский не останавливается ни перед чем ради раскрытия дела, тогда как Аглая не разделяет подобных методов. Погружаясь в семейные тайны Кречетовых, героиня платит высокую цену за правду — рискует душевным равновесием, служебным положением, судьбами окружающих и даже будущим своего ещё не родившегося малыша.

© Okko

Производством триллера занимались продюсерский центр Originals Production и студия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского. Сериал состоит из 12 серий. 24 июля в онлайн-кинотеатре Okko появятся первые четыре эпизода, следующие будут выходить раз в неделю по пятницам.

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