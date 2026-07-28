Okko поделился новыми фото из сериала «Полдень» с участием Максима Матвеева

28 июля Максим Матвеев отмечает день рождения. К этой дате компания «Медиаслово» совместно с КИОН и Okko опубликовала новые фотографии актёра со съёмок сериала «Полдень». Проект станет первой экранизацией повести «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня» братьев Стругацких. Повесть переиздавалась десятки раз и переведена на 19 языков.

© Okko

В сериале Матвеев исполняет роль прогрессора Льва Абалкина. По сюжету действие разворачивается в 2278 году: глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает оперативнику Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Абалкина, который нарушил правила и самовольно вернулся с планеты Надежда на Землю. За этим возвращением может стоять угроза со стороны сверхцивилизации странников — и на кону оказывается судьба всего человечества.

Изначально Матвееву предлагали роль Каммерера, однако актёр сам попросил отдать ему Абалкина. По словам исполнителя, которые приводятся в пресс-релизе Okko, ему близка высокая трагедия: персонаж большую часть жизни провёл фактически в ссылке, не понимая причин, — и это постепенно превращалось в нереализованное зло. Самым сложным в работе над ролью Матвеев назвал необходимость прочувствовать тотальное одиночество героя.

© Okko

Чтобы войти в это состояние, актёр уехал за город, взял кнопочный телефон и на время прекратил общение с окружающим миром. «Для меня одна из главных тем этой истории — не способны ли мы потерять внимание друг к другу, прикрывшись благими идеями и стремлением к комфорту», — отметил он в пресс-релизе.

По словам Матвеева, материал не теряет злободневности вне зависимости от эпохи: «Это очень волнующий материал, который, мне кажется, останется актуальным в любом временном контексте».

© Okko

За режиссуру отвечает Клим Козинский, оператором-постановщиком выступил Генрих Медер, сценарий написала Маруся Трубникова. Художник по костюмам — Татьяна Мамедова, художник-постановщик — Дарья Уфимцева. Проект создан при поддержке АНО «ИРИ».

Премьера сериала «Полдень» запланирована на 2026 год на платформах КИОН и Okko.

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