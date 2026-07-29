«Холод»: как Аксёнова в новой роли будет мстить за смерть мужа и дочки

В онлайн-кинотеатрах Start, Иви, Wink, Кион вышел сериал «Холод». Это новый проект с Любовью Аксёновой о женщине, которую несправедливо осудили и посадили в тюрьму. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.

© Иви

О чём сериал

Женя Плотникова (Любовь Аксёнова) вместе с мужем Ваней (Денис Прытков) и ребёнком возвращаются домой с семейного праздника. За руль садится Женя, поскольку Ваня перебрал с алкоголем. Семья едет в машине по Кутузовскому проспекту, где сталкивается с внедорожником, который лихачил и создавал опасную ситуацию на дороге.

Легковушку Жени выносит на встречку, а после в автомобиль на высокой скорости врезается грузовик. Женя едва приходит в себя, её муж и дочь погибли. Виновники ДТП — золотая молодёжь, дети крайне влиятельных родителей, которые не привыкли решать вопросы в зале суда. Поверенный семьи Карпачёвых (Евгений Харитонов) предлагает Жене внушительную сумму денег и просит забрать заявление из полиции, иначе ей несдобровать. Героиня не соглашается, её единственное желание после смерти близких — посадить виновников за решётку.

© Иви

Но вскоре она сама окажется в местах не столь отдалённых. Девушку признают виновной в ДТП и делают козлом отпущения. Её отправляют в женскую колонию на 14 лет. Там она быстро знакомится с местными порядками: узнаёт, кого нужно «бояться», как общаться с начальством и с кем заводить полезные связи. Подругой Жени становится Яна (Линда Лапиньш) — девушка, которую осудили за убийство мужа.

Единственное, что удерживает её на плаву, мысли о дочери, которую у Яны отняла свекровь (Лариса Гузеева). Нашедшие друг в друге опору и поддержку, Женя и Яна планируют побег из тюрьмы, чтобы все, кто сломал их жизни, поплатились за это. Идеология мести постепенно превращается одновременно и в форму терапии, и в фундамент для выживания в нечеловеческих условиях женской колонии.

© Иви

Кто работал над сериалом

Режиссёр и автор сценария сериала — Алексей Казаков, известный в первую очередь как многолетний соавтор постановщиков Жоры Крыжовникова («Горько!», «Горько! 2», «Самый лучший день») и Дмитрия Дьяченко («СуперБобровы», «СуперБобровы. Народные мстители», «Бешенство»). Его режиссёрский дебют, психоделический хоррор «Побочный эффект», вышел в период ковида, в том числе поэтому не получил должного зрительского внимания. Спустя шесть лет Казаков в озвращается — со своим авторским проектом.

© Иви

Казаков упаковывает традиционную историю о безответственных мажорах в форму, которая способна конкурировать со стриминговыми триллерами. Отсюда и заметный акцент на крупных планах героев, и щепетильная работа с тюремным бытом. Драматургические узлы сериала выглядят плотно сбитыми. Судя по всему, в дальнейших сериях они будут постепенно развязываться и прояснять нынешние белые пятна.

В центре внимания — Любовь Аксёнова. Судя по первым двум сериям, её героиня сможет трансформироваться из хрупкой и уязвимой женщины в ледяную и невозмутимую мстительницу.

Сильные стороны

Впечатляет прежде всего эмоциональный диапазон. Вместо привычной для российских драм сдержанности «Холод» с первых серий предлагает лютую жестокость без малейшего намёка на передышку. В первые 10 минут героиня уже окажется за решёткой. Едва ли она осознает, что произошло, а её безудержный крик уже будет разрезать безмолвие зала суда. Как только она захочет сменить адвоката, чтобы продолжать биться в поле законности, суровая реальность заставит её убавить гонор — через жуткую сцену изнасилования, во время просмотра которой захочется отвернуться от экрана.

История женщины, которая потеряла мужа и дочь в ДТП по вине богатых и безнаказанных, пробирает до мурашек. Если кто-то на экране верит в равенство всех перед законом, в стенах женской колонии быстро объясняют, насколько наивно и опасно придерживаться таких убеждений. Характеры героев прописаны глубоко и правдоподобно, без отторгающей плакатности, пафоса и популизма. Героиня не декларирует монологи из учебника по праву, а пытается выжить в несправедливом и коррумпированном мире.

© Иви

Довольно увлекательна построена жизнь в колонии. Алексей Казаков избегает, кажется, всех возможных ловушек: его тюрьма реалистична и неприглядна. Это не глянцевый аттракцион страданий, но в то же время и не хтоническая северная колония без щепотки человечности. Исправление — задача самого заключённого, задача колонии — помочь девушкам забыть, что когда-то у них были права.

Актёрские работы определённо заслуживают внимания. Что Любовь Аксёнова, что Линда Лапиньш — яркие и настоящие. Обе держат планку, которая не превращает их ни в святых, ни в катастрофически грешных. И Женя, и Яна не мученицы и вместе с тем не профессиональные мстительницы, которые готовы осуществить задуманное по щелчку. Обе по ходу сериала, вероятно, будут пересобирать себя по частям, заново обретут себя и свой смысл жизни. Лариса Гузеева появляется в крайне непривычном для неё амплуа. Звезда телевидения оказывается в сериале проводником в тёмный, ужасающий мир.

Слабые стороны

© Иви

Среди слабых сторон можно выделить местами предсказуемый сюжет и характеры антигероев. Например, антагонисты ведут себя здесь в границах жанра — задирают главного персонажа по поводу и без, но стоит только найти слабое место, как вся их напускная агрессия испаряется по мановению волшебной палочки.

Даже ключевые события первых эпизодов, представляющих собой масштабную, но чуть затянутую экспозицию, воспринимаются неизбежными поворотами классического триллера. Будто находишься на мастер-классе того же Алексея Казакова, который рисует их на доске и говорит: «Запоминайте, будет так и никак иначе, чтобы история продвигалась вперёд».

Не обходится и без клише, которые есть практически в любом художественном произведении, но складывается ощущение, что команда «Холода» в них заигралась. Наставница Жени, Яна, появляется в самый нужный момент, когда та на волоске от отчаяния. Её план побега выглядит идеальным как швейцарские часы — допущения, что у девушек что-то пойдёт не так, не предполагается. Проскальзывает даже романтизация, в рамках которой колония превращается в подобие института благородных девиц, где в конце срока выдают диплом «Мстительница».

© Иви

В первых сериях трудно дистанцироваться и от чёрно-белого разделения, которое прописал Казаков. Если система, то неизменно плохая. Если обычная семья, то, естественно, хорошая. Если богатый, то, конечно, безответственный и дозволяющий больше обычного. Если бедный, то обязательно способный, умный и талантливый — просто с обстоятельствами не повезло. Эта прямолинейность играет с повествованием злую шутку. Возможно, в последующих эпизодах в интонации сериала появится куда больше серого, чем в начале.

Стоит ли смотреть

«Холод» — захватывающий сериал с потрясающими актёрскими работами, непомерной энергетикой и интригующей завязкой. Проект не выглядит идеальным, в нём есть шероховатости. Но женская вариация «Графа Монте-Кристо» по-русски разительно выделяется на фоне других российских сериалов. За похождениями Аксёновой и Лапиньш по крайней мере хочется следить дальше, а не бросить после первых эпизодов.

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