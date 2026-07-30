Почти половина россиян не чувствует себя в безопасности в сети

Онлайн-кинотеатр Okko совместно с медиахолдингом Rambler&Co провёл исследование об отношении россиян к цифровой безопасности и защите персональных данных. Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга с 17 по 23 июля 2026 года, в нём приняли участие более двух тысяч человек. Исследование было приурочено к премьере оригинального сериала Okko «Фейк» — восьмисерийного психологического триллера, посвящённого теме киберсталкинга. Премьера состоялась 16 июля на Okko.

© Okko

Результаты опроса показали: 48% участников не ощущают себя защищёнными в сети, а 19% лично сталкивались с онлайн-преследованием или знают о подобных случаях среди близких.

Более 55% опрошенных отметили, что за последние пять лет стали меньше доверять людям в сети. При этом 44% респондентов признались, что никогда не проверяли настройки конфиденциальности своих аккаунтов. Ещё 10% делали это более года назад, 23% — в течение последнего года, и лишь 23% обращались к этим настройкам в течение прошедшего месяца.

© Okko

Открытость личных данных также остаётся высокой. У 19% пользователей в открытом доступе опубликован номер телефона, у 13% — личные фотографии, у 11% — место работы. Ещё 11% сообщили, что в сети одновременно доступна вся перечисленная информация. При этом 38% респондентов хотя бы однажды добавляли в друзья в социальных сетях незнакомого человека.

Данные опроса фиксируют низкий уровень применения даже простейших мер цифровой безопасности: двухфакторную аутентификацию подключили 35% участников; разные пароли для разных сервисов используют 22%; менеджерами паролей пользуются лишь 7%; 36% не применяют ни один из перечисленных способов защиты.

© Okko

Самым болезненным последствием взлома аккаунта россияне считают потерю доступа к собственному профилю — так ответили 41% опрошенных. На втором месте — финансовые потери (31%). Далее следуют рассылка сообщений от имени пользователя (23%), публикация интимных фотографий (3%) и утечка личной переписки (2%).

Тема онлайн-преследования легла в основу сюжета нового оригинального проекта Okko «Фейк». Сериал вошёл в число первых российских проектов, которые подробно рассматривают киберсталкинг и вопросы цифровой безопасности.

© Okko

Также Okko вместе с фондом «ТыНеОдна» представил социальную инициативу «ТыНеФейк». Проект создан, чтобы объединить художественное высказывание с практической поддержкой тех, кто столкнулся с травлей, преследованием и другими проявлениями цифрового насилия.

На странице проекта «ТыНеФейк» можно узнать больше о природе киберсталкинга, прочитать истории пострадавших, получить советы психологов и юристов, а также найти инструменты для защиты в сети.

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