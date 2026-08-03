Кобяков развлекает мажора, Хаметова ведёт двойную жизнь: новинки недели

Триллеры, детективы, психологические драмы и семейные комедии — каждую неделю онлайн-кинотеатр Okko радует своих подписчиков интересным контентом для аудитории всех возрастов. С 3 по 8 августа зрителей Okko ждут новинки, которые не позволят заскучать перед экраном. Среди проектов — продолжения дерзкой драмеди «Ира» и психологического детектива «Фейк», семейный фильм о блогере и избалованном богатом мальчике «Распаковка» с Владом Кобяковым и французская комедия «Неожиданные связи 2» со знаменитым комиком Кристианом Клавье.

© Киноцех, Big Screen Production

3–5 августа: «Ира» (18+), 2-й сезон, новые серии

Во втором сезоне драмеди остроумной и дерзкой москвичке Ирине предстоит столкнуться с неожиданными вызовами. Она стала матерью и теперь погружается в родительскую рутину. Ей предстоит отвечать не только за себя, но и за своего ребёнка. Попутно главная героиня пытается разобраться с новыми увлечениями родителей и очередным претендентом на её сердце.

Сериал стоит посмотреть поклонникам нестандартных комедий в духе «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж. Его наверняка оценят любители хлёсткого юмора и сюжетов о современном взрослении.

© Okko

3 августа: «Киберсталкер» (18+), 3-й сезон, 9-я серия

Бывший гениальный хакер Лукас, чьё обучение в университете серьёзно осложнилось из-за незаконной слежки, пытается забыть тёмное прошлое и живёт на ферме. Его девушка Шарли увлечена созданием теплицы с искусственным интеллектом. Всё меняется, когда бывший преподаватель Абель Херциг просит Лукаса взломать сервер крупного ИИ-стартапа. Вскоре Шарли арестовывает полиция. Программисту придётся вновь стать неуловимым киберсталкером Люксом, чтобы освободить возлюбленную.

Проект будет интересен фанатам напряжённых триллеров и историй про хакеров. Он также увлечёт тех, кто ценит динамичные сюжеты о новых технологиях и опасностях, подстерегающих в интернете.

© Pictanovo

6 августа: «Фейк» (18+), 6-я серия

Жизнь преподавательницы биологии Риты летит под откос накануне переезда в Москву, где девушке предложили интересный проект. Неизвестный хакер взламывает аккаунты главной героини и публикует её интимное видео. Потеряв доверие близких и уважение учеников, Рита решает самостоятельно найти безжалостного киберпреследователя. Круг подозреваемых растёт: Рита понимает, что подставить её могли и нынешний партнёр Ваня, и бывший возлюбленный Борис, и лучшая подруга Маруся, и даже влюблённый в преподавательницу ученик Лёва.

Сюжет сериала наверняка окажется близок зрителям, которым интересны темы цифровой уязвимости и правил безопасности в Сети. Также на «Фейк» стоит обратить внимание любителям детективных историй и поклонникам актёров Анастасии Красовской, Эльдара Калимулина и Полины Ауг, играющих ведущие роли.

© Okko

6 августа: «Распаковка» (6+), премьера

Популярный видеоблогер Влад запускает ради продвижения своего концерта необычную акцию: выставляет самого себя на аукцион. Победителем становится избалованный сын богатого бизнесмена Боря, и по жёсткому договору Влад обязан провести с ним неделю. Общение с капризным ребёнком становится для блогера испытанием. Чтобы разозлить мальчика, Влад хочет превратить жизнь Бори в видеоблог, но парень быстро навязывает собственные правила игры.

Эта комедия рекомендуется к просмотру всей семьёй. В ней есть и юмор, и философия, и трогательные моменты. Сыгравший одну из ведущих ролей Влад Кобяков — популярный среди подростков блогер и исполнитель. Поэтому юной аудитории наверняка будет интересно посмотреть на своего любимца в кино, а взрослые, возможно, смогут понять, почему этот артист так нравится их детям.

© Киноцех, Big Screen Production

6 августа: «Богатыри» (6+), премьера

Обычный современный школьник Ваня случайно обнаруживает магический портал, который переносит его в Древнюю Русь. Там мальчик знакомится с витязями Ратибором и Фёдором. Теперь этой необычной компании нужно срочно вернуться в XXI век, чтобы отыскать волшебные артефакты. Если герои не успеют вовремя, предметы попадут в руки коварной волшебницы Гордеи, которая намерена пробудить древнее зло.

Фильм отлично подойдёт для семейного просмотра. В этой истории множество смешных ситуаций, характерных для сюжетов о путешествии во времени: например, как древнерусские богатыри впервые летят на самолёте или пытаются пользоваться банкоматом. Взрослых наверняка порадует исполнительский состав: в картине снялись популярные актёры Роман Курцын, Роман Постовалов и Карина Разумовская.

© Наше кино

6 августа: «Двойная жизнь Ми» (12+), 10-я и 11-я серии

Старшеклассница Мила ведёт двойную игру: днём она прилежная ученица, а после уроков — популярная певица под псевдонимом Ми. Девушке помогают верные друзья, скрывая её тайну ради защиты репутации отца Милы Александра, работающего директором школы. Ситуация выходит из-под контроля, когда чиновница Анжела Кравцова объявляет войну молодёжной поп-культуре и самой Ми. Проблема усугубляется тем, что отец Милы планирует жениться на Анжеле.

Сериал будет интересен подросткам и любителям музыкальных драмеди. Главные роли играют популярные у юной аудитории певица и блогер Милана Хаметова и рэпер Дава (Давид Манукян).

© Киноцех, Big Screen Production

7 августа: «Похищение» (18+), 5-я серия

В семье знаменитого дирижёра Марка Кречетова происходит трагедия: бесследно исчезает его пятилетний внук Гриша. За дело берутся следователь Косинский и капитан полиции Мезенцева. В ходе поисков они вскрывают финансовые махинации в благотворительном фонде дирижёра и узнают неприглядные тайны каждого члена семьи: сын Марка Кречетова страдает от зависимостей, а жена дирижёра ненавидит свою невестку.

На сериал стоит обратить внимание поклонникам напряжённых и запутанных детективов. «Похищение» станет отличным выбором для зрителей, ценящих истории о сложных расследованиях и мрачных семейных секретах.

© Мармот-фильм

7 августа: «Простоквашино» (0+), 7-й сезон, новые серии

Действие анимационного сериала, основанного на культовых советских мультфильмах, разворачивается в современных реалиях. У Дяди Фёдора подрастает младшая сестра Вера Павловна, которая не расстаётся со своей необычной подружкой — грызуном Тама-Тамой. В деревне появляется строгая няня Маргарита Егоровна. А Шарик и Матроскин активно осваивают передовые технологии, чтобы развивать своё фермерское хозяйство и идти в ногу со временем.

Мультсериал рекомендуется детям и ностальгирующим по советскому оригиналу взрослым. «Простоквашино» подойдёт для совместного семейного просмотра и подарит встречу с любимыми героями в обновлённом формате.

© Союзмультфильм

8 августа: «Неожиданные связи 2» (18+), премьера

Сиквел популярной французской комедии 2024 года. В первой части двое молодых людей, Франсуа Мартен и Алиса Бувье-Соваж, накануне свадьбы дарили своим родителям результаты ДНК-теста, которые раскрывали аристократам Бувье-Соваж и более простой семье Мартенов тайны их происхождения. Во второй части отцы будущих молодожёнов сталкиваются с новыми откровениями о своих корнях: у отца Алисы Фредерика обнаруживается кузен-турок.

Картину стоит посмотреть поклонникам классических европейских комедий положений. Фильм с Кристианом Клавье в одной из ведущих ролей поднимет настроение любителям французского юмора и историй о поиске корней.

© Canal+

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