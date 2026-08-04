Вышел первый тизер-постер сериала «Полдень» по повести братьев Стругацких

Компания «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кион» и Okko при поддержке Института развития интернета опубликовала тизер-постер и новые кадры многосерийного фантастического триллера «Полдень» с Максимом Матвеевым и Юрием Колокольниковым. Сериал основан на повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Премьера проекта состоится осенью этого года в Okko и «Кион».

© Okko

На тизер-постере изображены два центральных персонажа — прогрессор Лев Абалкин в исполнении Максима Матвеева и оперативник Максим Каммерер, которого сыграл Юрий Колокольников. Фоном служат постапокалиптические пейзажи планеты Надежда. Новые кадры показывают ключевых персонажей, футуристический мир «Полудня» и постановку, в которой реальные локации сочетаются с красочными декорациями.

© Okko

Режиссёром сериала выступил Клим Козинский, оператором-постановщиком — Генрих Медер. Вместе они уже работали над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий написали Артём Барышников, Клим Козинский и Маруся Трубникова. За визуальную составляющую сериала отвечают художник по костюмам Татьяна Мамедова, известная по фильмам «Притяжение» и «Алиса в Стране Чудес», и художник-постановщик Дарья Уфимцева, работавшая над «Прометеем», «Фишером» и «Родниной».

Действие «Полудня» разворачивается в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (его играет Леонид Ярмольник) поручает Каммереру найти Абалкина: прогрессор вопреки правилам прервал миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. По ходу расследования выясняется связь Абалкина со сверхцивилизацией странников, и перед Каммерером встаёт задача предотвратить грозящую человечеству катастрофу.

© Okko

Максим Матвеев, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, отметил, что это история про актуальные вопросы, не зависящие от времени, и выразил надежду, что экранная версия сможет передать масштаб и глубину оригинального произведения. Юрий Колокольников, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, подчеркнул, что его герой — не наивный персонаж, а человек с большим опытом работы на разных планетах. По словам актёра, главное открытие Каммерера состоит в том, что проблему всегда нужно искать не в устройстве мира, а в самом человеке.

«Для меня в этом и есть его гуманизм — продолжать верить в человека, даже когда у тебя появляется достаточно причин этого не делать», — сказал Колокольников. Актёр также отметил, что фантастика для Стругацких никогда не была самоцелью: авторы придумывали миры, чтобы точнее говорить о человеке, и в этом смысле «Полдень» — совершенно современная история.

© Okko

Повесть «Жук в муравейнике», написанная в 1979 году, считается одним из самых известных произведений братьев Стругацких. Она переиздавалась десятки раз и переведена на 19 языков. При этом до сих пор она ни разу не была экранизирована — «Полдень» станет первым воплощением этой истории на экране.

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Okko поделился новыми фото из сериала «Полдень» с участием Максима Матвеева