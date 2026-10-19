Ужастик про суперсолдат и драма про танцы: отобрали яркие киноновинки недели

Неожиданные новинки и продолжения любимых сериалов ждут зрителей Okko на этой неделе. Среди премьер — мелодрама «40 свиданий, 40 ночей», комедийный детектив «Агата Кристиан: Игра в убийство», боевик «Запретный город». Также на сервисе появятся новые серии сериалов «Папины дочки. Новые», «Искусство падения», «Полураспад» и других проектов.

© A24

Кадр из фильма «Натиск»

19–22 октября: «Папины дочки. Новые» (12+), 6-й сезон, новые серии

© «Старт Студио»

Продолжение популярного комедийного сериала про папу и его четырёх дочек. После триумфального возвращения мамы Даши в пятом сезоне все были счастливы. Но жизнь подкидывает новые испытания. Даша застаёт Веника с психологом Татьяной и, не разобравшись, уезжает работать во Владивосток. Дочери Лиза и Диана проводят эксперимент и меняются местами. Соня подозревает своего парня Игоря в измене. А Арина ссорится с олигархом Федотовым из-за Никиты Кологривого, которого тот позвал на роль в фильме по её сценарию: Арина настаивает на Ване Дмитриенко.

Продолжение весёлого сериала понравится поклонникам оригинальных «Папиных дочек» и всем, кто успел полюбить новых. Неожиданные сюжетные повороты, много юмора, звёздный актёрский состав не заставит скучать во время хмурых осенних вечеров.

20 октября: «Чемпионы» (6+), новые серии

© «Союзмультфильм»

Участники спортивных команд «Синие Вымпелы» и «Красные Метеоры» продолжают соперничество. Каждую новую серию они выясняют, кто лучше играет в хоккей, водное поло, футбол, волейбол, баскетбол и так далее. И каждый раз «Синие» поддерживают друг друга и много тренируются, а «Красные» пытаются победить обманом. Но всегда выигрывает тот, кто играет честно.

Мультсериал понравится детям, которые любят спорт и проекты о состязаниях между командами. И взрослым, кто вырос на советском мультфильме «Шайбу, шайбу!» и других похожих проектах. 21 октября: «Запретный город» (18+)

© Wildside

Китаянка Мэй приезжает в Рим на поиски старшей сестры Юнь, с которой была вынуждена разлучиться в детстве. Следы приводят её в китайский ресторан «Запретный город», где некогда работала Юнь. Там Мэй знакомится с Марчелло, сыном владельца соседнего ресторана, чей отец тоже исчез. Вместе они начинают расследование и вскрывают череду трагедий.

«Запретный город» понравится любителям необычных жанровых миксов: итальянская драма здесь переплетается с китайским боевиком в лучших традициях жанра. Захватывающие сцены сражений, в том числе с применением восточных единоборств, точно оценят поклонники динамичных фильмов.

21 октября: «40 свиданий, 40 ночей» (18+), премьера

© Lucky Number 8 Productions

Леа не может оплатить аренду квартиры. Бабушка предлагает девушке пари: если та сходит на 40 свиданий за 40 вечеров и найдёт достойного парня, она оплатит ей аренду за целый год. Лея соглашается: теперь её ждут множество странных, неловких и невыносимых встреч. Постепенно героиня понимает, что неудачи в личной жизни происходят только из-за неё самой. Сможет ли девушка найти свою любовь?

Поклонникам романтических комедий и мелодрам, скорее всего, придётся по душе «40 свиданий, 40 ночей». В фильме много юмора, весёлых шуток и харизматичных персонажей. При этом лента даёт повод задуматься о том, правильно ли мы выстраиваем отношения в современном мире.

21 октября: «Агата Кристиан: Игра в убийство» (18+), премьера

© Medusa Film

Кристиан Агата — известный криминалист, завсегдатай телевизионных ток-шоу. Однажды он получает приглашение провести выходные в поместье богатой семьи Гульмар в Валле-д'Аоста и принять участие в презентации перезапуска их настольной игры Crime Castle. Но праздник омрачается: патриарха семьи, Карло Гульмара, находят мёртвым. Кристиан берётся за расследование. Под подозрением оказываются все присутствующие в особняке родственники Гульмара.

Лёгкий итальянский комедийный детектив понравится поклонникам абсурдных историй о преступлениях и расследованиях в духе «Достать ножи». Антураж роскошного заснеженного особняка и харизматичные персонажи помогут приятно провести вечер в кругу семьи и друзей.

22 октября: «Полураспад» (18+), 3-я серия

© Продюсерская компания «Среда»

События разворачиваются в двух временных пластах. В 1954 году в селе Тоцкое Оренбургской области готовятся секретные войсковые учения с применением ядерного оружия под командованием маршала Жукова. Сельский учитель Борис Келлер боится за жизнь семьи и пытается вывезти их из региона. В 1989 году его дочь, журналистка Надежда, после его смерти находит отцовские записи и начинает собственное расследование. Она выясняет, что многие односельчане умерли от рака, и связывает это с последствиями испытаний на Тоцком полигоне, правда о которых десятилетиями скрывалась.

Главные роли в сериале, основанном на реальных событиях, сыграли Анна Михалкова и Филипп Янковский. Картину стоит посмотреть всем, кто интересуется ядерной историей СССР и любит драмы с элементами расследования. 22 октября: «Полдень» (18+), 5-я серия

© Компания «Медиаслово»

Российский фантастический триллер по роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Действие разворачивается в 2278 году. Прогрессор Лев Абалкин самовольно прервал миссию на погибшей планете Надежда и вернулся на Землю вопреки приказам начальства. Глава Комиссии по контактам Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Абалкина и прервать его контакты со сверхцивилизацией Странников.

«Полдень» подойдёт поклонникам фантастики Стругацких, готовым к вольной интерпретации, а не буквальному пересказу произведения. Также его стоит посмотреть из-за звёздного актёрского состава: в картине снялись Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник.

22 октября: «Натиск» (18+), премьера

© A24

Сюжет крутится вокруг бывшего американского снайпера Селесты. Она живёт с семилетней дочерью в трейлерном парке посреди пустыни Нью-Мексико. Недалеко от парка находится секретная лаборатория, где безумный учёный выводит отряд генетически модифицированных суперсолдат. Когда эксперимент выходит из-под контроля, трое бойцов сбегают и направляются к трейлерному парку. Селесте приходится вспомнить боевые навыки, чтобы защитить дочь.

«Натиск» снял режиссёр фильма «Годзилла против Конга» Адам Вингард. Хоррор-экшен может заинтересовать поклонников жестоких кровавых боевиков и фильмов ужасов про нападение монстров.

23 октября: «Искусство падения» (18+), 6-я серия

© Originals Production

В центре сюжета режиссёрского дебюта хореографа Мигеля — закулисье танцевального шоу. Молодой танцор Дима и его девушка Юля попадают под влияние хореографа Фила, который проверяет их готовность стать настоящими артистами. Параллельно разворачивается сюжетная линия опытного танцора Антона и расчётливого продюсера ТВ-шоу Ренаты. Деловая женщина, которая воспринимала танцы лишь как источник наживы, благодаря новому знакомому меняет свои взгляды.

«Искусство падения» понравится тем, кто занимается танцами и увлекается танцевальными телешоу. Авторы используют танец в сериале не только ради красивой картинки, но и в качестве полноценного способа повествования происходящего. 24 октября: «Простоквашино» (0+), 8-й сезон, новые серии

© «Союзмультфильм»

Новые приключения не по годам развитого мальчика дяди Фёдора, его сестры Веры Павловны, кота Матроскина, пса Шарика, а также непонятной зверушки Тама-Тамы. Герои продолжают осваивать современные технологии: Шарик увлёкся интернетом и ведёт свой блог, Матроскин применяет гаджеты в быту. В каждом сезоне появляются анимированные известные личности.

Мультсериал будет весело смотреть всей семьёй. Детей увлекут яркие персонажи и смешные ситуации, в которые они попадают. А взрослые увидят, как изменились герои советского мультфильма в современном мире.

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Рецензия на сериал «Полдень»: сюжет, актёрские работы, плюсы и минусы