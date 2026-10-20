Начались съёмки третьего сезона сказочного детектива «Волшебный участок»

Онлайн-кинотеатр Okko, кинокомпания «Место силы» и продюсерский центр Originals Production приступили к съёмкам третьего сезона сказочного комедийного детектива «Волшебный участок». За два сезона команда успела освоить немало локаций. Сперва герои ловили нечисть в Москве, затем отправились в Санкт-Петербург. Теперь сотрудники отдела по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП) перенесутся в 1997 год. Съёмки будут проходить в Москве и Московской области.

© Okko

В новом сезоне «Волшебного участка» главному герою Лёхе и его коллегам предстоит сразиться с самым грозным противником за всю историю отдела — Чудом-Юдом. Добравшись до Песков времени, Чудо-Юдо методично собирает артефакты и шаг за шагом создаёт машину времени, чтобы исправить собственное трагическое прошлое. Тем временем главный герой пытается освоиться в роли лидера, справиться с тревожными видениями будущего и найти дорогу обратно к племяннице Василисе. Но чем ближе команда подбирается к Чуду-Юду, тем очевиднее: перед ними не кровожадный монстр из страшных сказок, а обречённое существо, ставшее чудовищем из-за жестокости, страха и ненависти окружающих.

© Okko

Идейным вдохновителем и создателем вселенной остаётся креативный продюсер Александр Носков, который написал сценарий третьего сезона вместе с Яниной Костицыной. Режиссёрами-постановщиками стали Юрий Коробейников и Марк Нуриев. За операторскую работу отвечал Максим Миханюк. Художником-постановщиком выступила Жанна Пахомова, художниками по костюмам — Елизавета Шеховцова и Инес Колосова, художником по гриму — Анастасия Эсадзе.

Актёрский состав предыдущих сезонов вернулся в проект в полном составе. Лидера команды, бывшего снайпера Лёху сыграет Николай Наумов. Помогать главному герою будут дерзкий Гном (Илья Соболев), неунывающий Заяц (Алексей Золотовицкий), очаровательная Лена (Дарья Мельникова), несравненная Краснова (Мария Смольникова), надёжный Егор (Алексей Кирсанов) и бессменный руководитель Михалыч (Андрей Добровольский). Племянницу Лёхи Василису сыграет Ева Смирнова.

Компанию полюбившимся персонажам составят новые сказочные герои: царь Гвидон (Игорь Грабузов), волшебник Мерлин (Гоша Токаев), загадочный Кондратий (Виктор Конухин) и пара гномов (Евгений Чебатков и Андрей Атлас). Также в новом сезоне появятся актёры Александр Пташенчук, Андрей Ребенков, Игорь Ознобихин, Игорь Царегородцев, Борис Каморзин, Андрей Пынзару, Андрей Титченко и другие.

© Okko

Как отметил Александр Носков, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, история в новом сезоне стала глубже, ситуации — драматичнее, а шутки местами острее, чем в первых двух сезонах. «Это всё тот же любимый “участок”, но более взрослый и резкий», — добавил создатель вселенной.

Режиссёр Юрий Коробейников, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, рассказал, что экшена в новом сезоне больше, чем в двух предыдущих вместе взятых, и плотность юмора тоже выросла. При этом добавились личные переживания персонажей: стали ярче отношения внутри коллектива, между друзьями, детьми и родителями, отметил постановщик.

© Okko

Актриса Дарья Мельникова рассказала, что её героиня Лена вновь переживает внутренний экзистенциальный кризис: её гложут мысли, что она до сих пор не стала начальницей. «К тому же Лена сталкивается с очень важным для себя человеком, и эта судьбоносная встреча на неё очень плодотворно действует», — добавила артистка, не уточнив, кто же станет этим человеком.

За два предыдущих сезона «Волшебный участок» стал одним из флагманских проектов Okko. Первый сезон оказался самым успешным оригинальным сериалом платформы на момент выхода и принёс создателям четыре награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), включая главную — за лучший комедийный сериал. Второй сезон получил премии АПКиТ в 2026 году в номинациях «Лучшая работа художника по гриму» и «Лучшие визуальные эффекты».

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