Шамаханская царица в Нижнем Новгороде и Наташа Ростова в Перми: оперы и концерты марта

В Нижнем Новгороде поставят последнюю оперу Римского-Корсакова, в Перми покажут оперу об истории любви Наташи Ростовой и Андрея Болконского. А музыкальный коллектив MusicAeterna под руководством дирижёра Теодора Курентзиса проведёт турне по четырём городам России. «Рамблер» отобрал самые интересные оперы и концерты классической музыки, которые покажут в регионах в марте.

© Нижегородский оперный театр, Рамблер

«Золотой петушок»

Где: Нижний Новгород, Нижегородской оперный театр.

Когда: 6–9 марта.

Нижегородской оперный театр обращается к последней опере Николая Римского-Корсакова. Композитор не дожил до премьеры, которая прошла 7 октября 1909 года в Москве, в театре С.И. Зимина. Цензура усмотрела в партитуре сатиру на самодержавие. В опере нет положительных героев — туповатый Додон превратил всё своё царство в толпу подхалимов, Звездочёт как искусный манипулятор через Додона хочет добраться до Шамаханской царицы. Та — фигура завораживающая: партия Шамаханской царицы виртуозна и прекрасна до умопомрачения, примерно такое же действие она оказывает и на героев-мужчин.

За сказочной канвой Римский-Корсаков скрыл разочарование, преследовавшее его после Кровавого воскресенья 1905 года, когда царские войска жестоко разогнали многотысячную демонстрацию рабочих у Зимнего дворца в Петербурге. И это было очевидно современникам: оперу преследовала цензура, и композитор так и не увидел «Золотого петушка» на сцене.

«Оказалось, что петушку не легче, чем верблюду, пролезть сквозь игольное ушко театральной цензуры. Сколько перьев у него при этом выщипали, сколько красок стёрли», — писал современник композитора. Действительно, в сокращённом виде «Золотого петушка» показали в Москве: сначала силами частной оперы, а через месяц — в Большом театре.

Нельзя сказать, что «Золотой петушок» пользуется большой популярностью, тем не менее опера периодически появляется даже в репертуаре западных театров. В России сейчас она идёт только в Петербурге. Нижний Новгород добавляет ещё одну точку на этой карте. В качестве режиссёра с этим спектаклем дебютирует Ангелина Никонова — специалист из области кино, с опытом работы в Голливуде. До этого она успела поставить лишь одну оперу, зато сразу на престижной сцене: её спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» показывали в Гамбурге. За музыкальную часть постановки отвечает Дмитрий Синьковский, главный дирижёр Нижегородского оперного театра.

© musicaeterna.org

Гастрольный тур к 20-летию MusicAeterna

Где: Москва, Красноярск, Пермь, Новосибирск, Санкт-Петербург.

Когда: с 8 по 20 марта.

MusicAeterna — беспрецедентный коллектив, сегодня это не только оркестр и хор: это мощная культурная институция, которая занимается музыкой, делает театральные постановки, танцевальные шоу, а ещё ведёт образовательные проекты. MusicAeterna создал в 2004 году в Новосибирске дирижёр греческого происхождения Теодор Курентзис, до 2011 года оркестр являлся коллективом Новосибирского театра оперы и балета (НГАТОБ). Для Теодора Курентзиса и его коллег реставрируют особняк Дома радио в Петербурге — это резиденция MusicAeterna.

Уже 20 лет назад, когда в Новосибирске возник небольшой оркестр, нацеленный на проекты в области исторически информированного исполнительства (это попытка понять, как исполнялась музыка несколько веков назад, и приблизиться к этому звучанию), было понятно, что это совершенно неординарное явление. Теодор Курентзис, страстно увлечённый музицированием, заражал этой страстью людей вокруг: и музыкантов, которые становились преданы ему и его делу, и публику, которая, единожды посетив его выступление, становилась в очередь за билетами на следующий концерт.

В 2011 году коллектив переехал из Новосибирска в Пермь, где провёл восемь лет и произвёл фурор. В оперном театре Перми вместе с Курентзисом и MusicAeterna также выступали режиссёры с мировым именем — Боб Уилсон, Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс. И — звёздный час: MusicAeterna стал первым русским оркестром, который выступил на Зальцбургском фестивале, Мекке музыкального искусства Европы и мира.

В честь своего двадцатилетия оркестр MusicAeterna выступит на своей родине — в Новосибирске, перед этим — в Красноярске, затем отправится в Пермь, в Москву и, наконец, в Санкт-Петербург. Прозвучит Вторая симфония Густава Малера, композитора, чьё творчество постоянно находится в поле зрения оркестра и дирижёра. А затем предстоит уже европейское турне: Курентзис и его музыканты в сложной геополитической обстановке стараются музыкой спасать мир.

© Предоставлено Свердловской филармонией

Bach-fest

Где: Екатеринбург.

Когда: до 31 марта.

Международный фестиваль Bach-fest проходит в Свердловской филармонии с 2011 года. По традиции в марте, чтобы отметить день рождения Иоганна Себастьяна Баха, чьей музыке и посвящён этот масштабный форум. В этом году отмечается 340 лет со дня рождения композитора. В честь юбилея организаторы фестиваля решили выйти за пределы уральской столицы и провести концерты в области.

В регионы отправится Мультимедийный орган Свердловской филармонии, который передает звучание знаменитого органа из саксонского Фрайберга, построенного в 1714 году. Мастера Готфрида Зильберманна, который построил этот инструмент, называли Страдивари среди органных мастеров.

В фестивале примут участие больше ста музыкантов — оркестры, ансамбли, солисты. В центре программы — сольный концерт российского органиста, солиста Московской филармонии и профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Александра Фисейского. В профессиональной среде музыкант известен тем, что в его репертуаре есть вся органная музыка Баха. Фисейский даже включен в Книгу рекордов Гиннесса за 19-часовое исполнение всех баховских сочинений в «органном марафоне» в Дюссельдорфе. На нынешнем Баховском фестивале в Екатеринбурге он исполнит грандиозную «Органную мессу».

Музыку представителей семейства Баха (а этот клан насчитывает не один десяток музыкантов!) и его учеников исполнит арт-директор Bach-fest Тарас Багинец в ансамбле с контратенором Иваном Петровым и Ансамблем солистов Уральского молодёжного оркестра. В день рождения Баха, 21 марта, пройдёт вечер инструментальных концертов, и в качестве солистов в нём выступят как местные, так и столичные музыканты. К числу последних относится специалист по старинной музыке, скрипач Сергей Поспелов.

Кульминацией фестиваля станет концерт-закрытие. Впервые в Екатеринбурге прозвучит кантата «Радуйтесь, спасённые народы», посвящённая празднику Рождества Иоанна Крестителя (31 марта). В её исполнении примут участие один из самых известных российских оркестров — Уральский филармонический, а также Симфонический хор Свердловской филармонии.

© novayaopera.ru

«Война и мир. Наташа и Андрей»

Где: Пермь.

Когда: 28–29 марта.

Московский театр «Новая Опера» приезжает в Пермь с одним из крупных проектов последних сезонов — оперой Сергея Прокофьева «Война и мир». Название спектакля неслучайно дополнили именами одних из главных героев — Наташей и Андреем. Подразумевая, что авторы спектакля сосредоточены на истории этих двух персонажей. Причина этого подхода понятна: партитура Прокофьева неподъёмна для театра даже с неплохим бюджетом, батальные её сцены предполагают участие сотен человек хора и миманса, а количество солистов доходит до нескольких десятков человек. Собственно, картины сражений и были сокращены.

Сконцентрировавшись на лирической линии, авторы спектакля стараются показать хрупкость любви — и одновременно её силу. Спектакль заканчивается не философскими размышлениями по Толстому, а картиной «В избе в Мытищах», моментом последней встречи Наташи и умирающего князя Андрея. Особенность этой постановки состоит и в том, что история показана глазами молодых артистов, практически ровесников героев романа Толстого.

Это студенты и выпускники Молодёжной программы Большого театра, режиссёр Алексей Мартынов из «Мастерской Брусникина» и дирижёр Тимур Зангиев из Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Наташу поёт изумительная Елене Гвритишвили, точно передающая и взбалмошность, и каприз, и лирику, и раскаяние своей героини.

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