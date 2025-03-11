Егор Перегудов: «Надо рисковать и выводить на сцену новое поколение артистов»

Художественный руководитель Московского академического театра имени Маяковского в интервью «Рамблеру» рассказал, почему главные роли в новом спектакле получили начинающие артисты и зачем театр организовывает собственные лекции и мастер-классы.

© Владимир Федоренко/РИА Новости

В последний день января в Театре Маяковского прошла премьера спектакля «Евгений Онегин» в версии художественного руководителя Егора Перегудова. Режиссёр сохранил пушкинские текст, иронию и колорит эпохи, но Татьяна Ларина и Евгений Онегин в его спектакле — не застывшие персонажи из школьного учебника литературы, а живые люди, понятные и близкие тем, кто смотрит на них из зрительного зала.

Гадания в крещенский вечер, именины, зимняя дорога, танцы на балу — всё оживает в современном прочтении. Главный художник театра Владимир Арефьев, как всегда, ведёт игру со стихиями: снег то укутывает сцену, то превращается в лёд, который тает на глазах, подчёркивая перемены в чувствах Онегина.

— Вы говорили, что перед началом репетиций возили всю команду «Евгения Онегина» в музей-заповедник Пушкина «Михайловское». Что вам удалось узнать о Пушкине и его героях в этой поездке?

— Там были важные вещи, и нам они очень помогли. Мы провели первую читку в бане в усадьбе Тригорское, которая является частью заповедника. (Рассказывая о доме Лариных, где происходит большая часть действия романа, Пушкин описывал Тригорское, усадьбу своих друзей помещиков Осиповых-Вульф. — Прим. «Рамблера».) Смотритель Тригорского сказал нам, что банька, конечно, новодел, но на этом месте стояла та баня, в которой парились Александр Сергеевич Пушкин и его приятель Николай Михайлович Языков, а после голые прыгали в речку. И вот это ощущение живого, подлинного Пушкина было очень важно.

Мне вообще очень нравятся пушкинские места, я в Михайловском и раньше много бывал. Низкое небо, такое северное, облака — всё это вошло в наш спектакль. Накануне премьеры мы с нашим главным художником Владимиром Арефьевым вдруг обнаружили, что пушкинские «волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень» сошлись и на нашей сцене.

— Трудно ли было найти актёров на главные роли?

— Трудно и долго, потому что у меня поначалу была идея, что Онегина должна играть какая-то приглашённая звезда и что это должен быть взрослый артист. А потом я понял, что надо рисковать и выводить на сцену новое поколение.

В команде спектакля много молодых актёров, все они недавно в театре — Никита Языков (Владимир Ленский), Алёна Васина (Ольга Ларина), Мамука Патарава (Евгений Онегин). Татьяну я нашёл среди выпускниц Щукинского театрального училища прошлого года. Весной мы проводили просмотры, и нашлась Варя Бочкова, замечательная, ни на кого не похожая.

Такое распределение может вызвать противоречивые чувства. Но когда ставишь спектакль или фильм по великому произведению, всегда есть риск, что актёры не всем понравятся, — у каждого в голове свои Татьяна, Онегин и Ленский.

© Сергей Петров

— Вокруг «Онегина» у вас выросла программа лекций и мастер-классов. Расскажите, почему вам интересны эти форматы?

— Мне хочется формировать вокруг театра искусствоведческую, интеллектуальную среду. Я вижу, что на это есть запрос от зрителей. Понятно, что сейчас много лекций онлайн, но живого общения они не заменят.

До конца сезона в театре будут идти лекции и творческие встречи с российским киноведом и автором книги «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине» Науманом Клейманом, директором музея истории российской литературы Дмитрием Баком, российским писателем и литературоведом Евгением Жариновым.

А также пройдёт встреча-концерт с собирателем и исполнителем русского фольклора Сергеем Старостиным. Он помог нам подобрать старинные песни из псковского региона для спектакля. Вполне возможно, что эти песни слушал сам Пушкин.

— Вы не раз говорили, что хотите сделать ставку на молодую аудиторию. А какой вы её видите? У вас есть образ вашего зрителя?

— Наш зритель сейчас только формируется на наших спектаклях. На «Онегина» к нам приходят родители с детьми, которые сейчас читают этот роман в школе. И вдруг эти дети начинают влюбляться в театр. Дочка знакомых, которая посмотрела спектакль, после сказала: «Боже мой, я именно так себе и представляла героев романа». То есть человек открывает в себе жажду познания мира через театр, литературу и искусство.

У меня сыну четырнадцать лет, в школе он только прошёл «Евгения Онегина», и мы сдавали с ним тесты по литературе. Тесты составлены так, что можно просто застрелиться. Например, был такой вопрос: «В каком звании был отец Лариных?» Ну, я могу ответить, потому что наизусть знаю роман. Но какая разница, был он бригадир, майор или капитан?

Следующий вопрос: «Календарь какого года нашёл Онегин в доме своего дяди?» Какое это имеет отношение к смыслам пушкинского романа? Никакого. В театре же молодая аудитория видит, что перед ними живые люди, которые испытывают, возможно, те же чувства, что и они сами. Мы все проходим момент первой любви, в основном безответной, но это то, что нас формирует.

© Сергей Петров

— В мартовской афише у вас стоит спектакль «Маяковка + бутусовцы». Расскажите, пожалуйста, об этой работе.

— Это продолжение исторической связи «Маяковки» и режиссёрского факультета ГИТИСа. У нас осенью был проект «Лаборатория современного театра», в рамках которого восемь молодых режиссёров, выпускников мастерской Юрия Николаевича Бутусова, делали эскизы спектаклей по рассказам русских авторов ХХ века. Три эскиза мы отобрали и объединили в один спектакль, который будет идти на малой сцене.

Благодаря таким проектам в театр приходит новое поколение творческих ребят. Я уверен, что большие прорывы происходят, когда приходит новое поколение актёров, режиссёров, драматургов. Они приносят в театр новые темы, идеи и стиль исполнения.

Почитаешь о том, как Маяковский, Шостакович, Мейерхольд встретились, чтобы поставить новый спектакль «Клоп», и думаешь, что и сейчас, наверное, есть такие люди, о которых будут говорить через сто лет. Как бы сделать так, чтобы они встретились у нас в театре?

— Что ещё ждёт зрителей во второй половине сезона?

На Сретенке в апреле состоится премьера «Разбойников» Шиллера в постановке молодого режиссёра Евгения Закирова (постановщик 1994 года рождения дебютировал в Театре Маяковского в октябре 2023 года спектаклем «Палата № 6» — Прим. «Рамблера»).

Вместе с писателями Яной Вагнер, Рагимом Джафаровым и Верой Богдановой мы придумали продолжение читательского клуба, который работает в нашем театре с 2022 года. В прежнем формате клуба к нам приходили писатели, читали отрывки из своих романов, а потом обсуждали их вместе с участниками клуба.

А сейчас мы подготовим небольшие инсценировки по романам писателей. Наши артисты сыграют отрывок, а после от лица своих персонажей зададут вопросы авторам. Я думаю, что это будет необычно и интересно. Персонажи в поисках автора, как в пьесе у итальянского драматурга Луиджи Пиранделло.

На большой сцене начнётся работа над «Скучной историей» Чехова, которую поставит режиссёр Денис Хуснияров. Главные роли исполнят Михаил Иванович Филиппов и Евгения Павловна Симонова. В театре появилось много молодых артистов и режиссёров, но они должны понимать, что есть мастера, у которых нам всем стоит поучиться.

© Сергей Петров

— Запланированы ли у театра гастроли?

— Да, в ближайшее время нас ждут Воронеж и Архангельск. 22 марта в Воронеже на детском театральном фестивале «Маршак» мы показываем спектакль Дмитрия Крестьянкина «Поиск продолжается». (В основу спектакля вошли истории координаторов поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Его герои — подростки в сложном стечении обстоятельств. Кто-то принимает решение уйти из дома, кто-то становится жертвой школьной травли или доверяет свою жизнь незнакомцу из социальных сетей. — Прим. «Рамблера».)

Запись на спектакль расписана на шесть месяцев вперёд, потому что его приходят смотреть школы целыми классами. В Архангельске эту постановку мы покажем 7 апреля на театральном фестивале «Молодость».

В начале июня на сцене Пермского академического театра мы планируем показать наши технически сложные спектакли «Лес» и «Симон». Например, действие «Леса» происходит на сцене, полностью залитой водой (актеры бродят по сцене по колено в воде, Счастливцев и Несчастливцев встречаются не на перекрестке дорог, а плывут по реке на бревнах — Прим. «Рамблера»). Будет сложно, но мы попробуем.

Биографическая справка: Егор Перегудов родился 1 июня 1983 года в Москве, в 2005 году окончил с красным дипломом Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза по специальности «синхронный перевод» (немецкий и английский языки). В 2010 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа, мастерскую С.В. Женовача. С 2011 по 2018 год — штатный режиссёр театра «Современник», с 2018 по 2022 год — главный режиссёр Российского академического молодёжного театра. С 13 мая 2022 года назначен художественным руководителем Московского академического театра имени Маяковского.

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