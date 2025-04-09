«Мещане»: новый взгляд на пьесу Горького в Театре Ермоловой

В Театре Ермоловой актёр и режиссёр Григорий Южаков поставил пьесу Максима Горького «Мещане».

© Пресс-служба Театра Ермоловой, Рамблер

Спустя 124 года с момента издания история о большой семье не потеряла смысла. Зрители становятся свидетелями конфликта отцов и детей, попытки понять родных, но далёких людей, столкновения старого и нового. Пространство Новой сцены придаёт спектаклю глубины и пронзительности. «Рамблер» рассказывает о том, что происходит в этой версии пьесы и в чем её особенности.

Мещанин и пролетарий

Пьесу «Мещане» Максим Горький написал в 1901 году, она стала его драматургическим дебютом. Изначально, до 1917 года, под мещанами подразумевался низший разряд городских жителей, их противопоставляли дворянам (как более образованному сословию). Мещане были простолюдинами, в обществе их считали необразованными, с узким кругозором и невзыскательными вкусами. Все эти ипостаси Горький обыгрывает в своей работе, но он идёт глубже и обращается к социальному подтексту, который воплотился в антагонизме двух героев — мещанина и пролетария.

Действие происходит в провинциальном городке начала XX века. В доме зажиточного горожанина Василия Бессемёнова (в театре Ермоловой его играет Георгий Назаренко) живёт его семья: супруга Акулина (Елена Силина), двое взрослых детей — учительница Татьяна (Ольга Волкова) и бывший студент Пётр (Егор Абрамов). Здесь же находятся воспитанник Бессемёнова Нил (Виктор Ворзонин), кухарка Степанида (Ирина Савина), которой помогает девушка Поля (Александра Милёшина).

В доме снимает комнаты молодая вдова Елена (Соня Ардова), а еще живут два нахлебника — певчий Тетерев (Антон Колесников) и студент Шишкин (Хасбулат Татаров). К Бессемёновым часто заглядывает дальний родственник Перчихин (Андрей Попов), проведать свою дочь Полю.

К тексту Горького российские театры обращаются регулярно. Впервые «Мещан» в театре поставил Константин Станиславский в 1902 году. В течение XX века пьесу на подмостках интерпретировали Алексей Дикий в Большом драматическом театре имени Товстоногова и Малом театре, Сергей Блинников во МХАТе, также спектакль шёл в театре «Красный факел», МХТ и не только. Легендарной стала постановка советского театрального режиссёра Георгия Товстоногова 1966 года, в 1971 году была создана её телеверсия. Одна из недавних премьер состоялась в «Современнике» в 2023 году. Спектакль Павла Сафонова с Александром Балуевым исследует тему личного пространства через деспотичную любовь родителей.

© Пресс-служба Театра Ермоловой

Другие акценты

В версии Театра Ермоловой сделаны другие акценты. Южаков характеризует пьесу как историю семьи и близких друг другу людей, которые пытаются за круглым столом понять друг друга. У постановщика понятие мещанства приобретает оттенок уюта и комфорта, достатка и благополучия. Оно не вызывает у Южакова раздражения или осуждения. Поэтому в таких «теплых» тонах проще считываются многогранность и неоднозначность героев.

Семью добропорядочных людей постоянно раздирают словесные баталии и противостояния. Но причины кроются не столько в противостоянии, сколько в попытке по-доброму советовать и наставлять. Назаренко в образе Бессемёнова — отец, который искренне переживает за детей и хочет их счастья, но он не готов принимать их взбалмошность и нетерпим к юношеским метаниям. Его сын Пётр смотрит на отца не как на пример для подражания, наоборот — уклад жизни родителей ему скучен.

Бывший студент пытается выслушивать отца, но надолго его не хватает — Петя хочет вырваться из этого дома и уехать хоть куда. Татьяна же просто молча соглашается с наставлениями родителей, делая вид, что солидарна, но внутренне противится их стремлению выдать её замуж.

Сюда же добавляется любовный треугольник между Татьяной, Нилом и Полей. Классовые различия между Петром и Нилом, а также столкновения темпераментов — у каждого героя он свой — превращают историю в настоящий плавильный котел мнений, установок и суждений.

© Пресс-служба Театра Ермоловой

Особенность постановки обусловлена пространством: спектакль идёт на Новой сцене — в небольшом, камерном зале. Поэтому актёры проживают истории своих героев в прямом смысле рядом со зрителями. По сути, здесь нет даже подмостков — персонажи стоят на том же полу, что и стулья зрительного зала. Артисты часто передвигаются по проходам между публикой, переносят вещи — коробки, тазы и другие атрибуты — из одного угла сцены в другой.

Заходят в пространство часто неожиданно — не только из глубины сцены, но и через зал. Помещение будто вибрирует от накаляющихся с каждым диалогом страстей. Оттого истории персонажей ощущаются ярче, стремительнее и свежее — как дуновение воздуха от стремительного шага или капли брызг из кувшина, из которого персонажи умываются.

Но в этом кроется и драматический нюанс спектакля: помещение не смягчает звуков и бури эмоций. Поэтому ссоры и скандалы — частые гости семьи Бессемёновых и её приближённых — словно какофония звуков выплёскиваются на зрителей в течение двухчасовой постановки. Стоит быть готовым к громким монологам на грани криков, пьяным потасовкам персонажей, еле слышным признаниям и убаюкивающим звукам дождя. Им, однако, не стоит верить — после дождя обязательно последует раскат грома. А его интерпретация у каждого зрителя будет своя — как и сюжетные линии разносторонних героев пьесы.

Показы «Мещан» запланированы на 19 апреля, 2 и 27 мая.

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