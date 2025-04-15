«Солнце Ландау»: в Театре Вахтангова поставили спектакль о знаменитом советском учёном

В рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в Театре имени Вахтангова представили спектакль «Солнце Ландау» о знаменитом советском физике-теоретике. Режиссёр Анатолий Шульев повествует об учёном через призму детских и подростковых воспоминаний, встреч с Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором и научных открытий. «Рамблер» рассказывает, как история о Дау превращается в зеркало истории XX века и чем необычна эта постановка.

© Валерия Мясникова/Театр Вахтангова, Рамблер

Премьеру спектакля «Солнце Ландау» в Театре Вахтангова приурочили ко Всемирному дню квантовой науки 14 апреля. Одна из особенностей постановки заключается в том, что главными героями спектаклей Театра на протяжении его вековой истории были композиторы, писатели, поэты, но не знаменитые учёные. В связи с этим вахтанговцам пришлось решать дилемму: как рассказать историю гения науки так, чтобы публика не запуталась в формулах, открытиях в сфере квантовой физики, поняла объяснения об источниках звёздной энергии и в то же время узнала другую, «человеческую» сторону Ландау.

За задачу взялся главный режиссёр Театра Вахтангова Анатолий Шульев. В новой постановке он продолжает исследовать человеческую природу на примере знаменитых исторических личностей. В спектакле «Амадей» 2023 года с Виктором Добронравовым он рассуждал о судьбе Вольфганга Амадея Моцарта, в постановке «Повести Пушкина» 2024 года через призму «Повестей Белкина» раскрывал характер знаменитого поэта. Теперь настала очередь Ландау (роль учёного исполнил Павел Попов). Не изменяя себе, Шульев стремится показать главного героя максимально многогранно, позволить зрителям взглянуть на него под углом, отличным от официальных сводок и биографий.

В связи с этим был выбран необычный формат рассказа. Те, кто знаком с биографией Ландау, знают, что в 1962 году он попал в аварию, получил многочисленные переломы, сильную травму головы и в течение 59 суток пребывал в состоянии комы. Его спасением занимались российские профессора, прибывшие из-за границы канадские и французские нейрохирурги, физики всего мира. В результате их трудов учёного удалось спасти. Шульев решил взять за основу именно этот эпизод жизни Ландау. Пока герой пребывает в бессознательном состоянии, его подсознание подкидывает воспоминания из детства, юношества, взрослых лет.

Ландау был разносторонним и разным человеком. Особенно трогательно это раскрывается в сценах с матерью будущего учёного, Любовью Ландау, которую сыграла Юлия Рутберг. Её дуэт с Поповым получился невероятно гармоничным и естественным. Любовь понимала и принимала взбалмошного и упрямого сына таким, каким он был, а Лев, несмотря на непростой характер, ценил её опеку и советы.

«Ландау — человек эпохи Возрождения, это Леонардо XХ века, — призналась на предпремьерном показе журналистам актриса. — Естественно, как у любого гения, у него были свои недостатки, жить с ним порой было невозможно: он доставлял колоссальное количество неприятностей. Но в спектакле мы говорим о наследии, которое он оставил для человечества, оно невероятно. Мы хотели показать, каким сложным и гениальным человеком он был».

Шульев представляет Ландау как большого ребёнка, мечтателя, мыслителя и поэта. Режиссёр показывает, что квантовая физика, несмотря на множество теорий и абстрактных определений, похожа на процесс творчества или создания произведения искусства. И, поскольку исследователь Ландау стремился познать вселенную так же, как художники стремились постичь её тайны через свои живописные полотна и рисунки, можно сказать, что спектакль получился историей об учёном-художнике.

© Валерия Мясникова/Театр Вахтангова

Неслучайно одной из самых ярких и запоминающихся сцен спектакля становится момент, когда Лев объясняется с Корой, своей будущей женой, Конкордией Дробанцевой (Яна Соболевская). Героиня с помощью тросов взмывает под потолок сцены, не отпуская руки возлюбленного, который стоит на ступенях амфитеатра, — так их фигуры становятся отсылкой к полотнам Марка Шагала и символом наивысшей точки счастья. Знаменитый художник часто изображал летящие над городом фигуры, которые стали его визитной карточкой.

На протяжении всего действия создатели то и дело намекают на то, как Ландау интересовался множеством вещей. Кроме науки его увлекало всё, что он замечал вокруг. Он цитирует Уильяма Шекспира и Михаила Лермонтова, обращается к Мигелю Сервантесу (называя себя Дон Кихотом), а то и вовсе изобретает так называемую теорию счастья. Учёный на самом деле считал, что каждый человек обязан быть счастливым. Для этого, по его теории, нужно следовать простой формуле, которая состоит из трёх параметров: работа, любовь и общение с людьми.

© Валерия Мясникова/Театр Вахтангова

Связи учёного с коллегами занимают особое место в постановке. В своих воспоминаниях Ландау приезжает на стажировку в Германию, где слушает выступление Альберта Эйнштейна (его голос звучит за кулисами, на сцене легендарный учёный не появляется), спорит с ним, знакомится с Нильсом Бором (Олег Макаров) и становится его учеником. Затем он увлечённо слушает размышления Петра Капицы (Игорь Карташёв) в Кембридже, а после — спорит о девушках с Евгением Лифшицем (Денис Самойлов) в России. Параллельно Ландау успевает строить теории, писать многотомные труды, мечтать, обучать. Кстати, своих друзей и учеников Лев просил называть себя просто Дау. Все потому, что он смущался неблагозвучности своей фамилии: с французского «лан» (l'âne) переводится как «осёл», то есть Ландау означает «осёл Дау».

И хотя на сцене показаны основные вехи истории Ландау, постановка всё же больше задаёт вопросы, чем отвечает на них. Пожалуй, главная загадка отсылает к известному эксперименту квантовой физики, по которому частица света может находиться в нескольких местах одновременно. Это утверждение схоже с главным героем постановки: Лев также стремился быть буквально везде, творить, любить, искать красоту и освещать научный мир.

Премьерные постановки запланированы на 15, 22 апреля, 18, 24 мая.

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