Сексуальная забастовка и трагедия физика: что покажут на театральном фестивале «Черешневый лес»

Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» проходит в Москве с 2001 года. В этом году он стартовал 14 апреля и продлится до конца сентября. Проект «Черешневый лес» объединит разные виды искусства: театр, кино, классическую музыку, балет, живопись и арт-проекты. «Рамблер» отобрал самые интересные театральные постановки и балет, которые пройдут в рамках фестиваля. Среди них история легендарного физика Льва Ландау, балет «Жар-птицы» с участием кукол, спектакль про сексуальную забастовку афинянок и не только.

© Юлия Губина; Рамблер

«Солнце Ландау»

Где: Театр имени Вахтангова.

Фестиваль «Черешневый лес» открылся 14 апреля премьерой спектакля «Солнце Ландау» в Театре имени Вахтангова. Это постановка режиссёра Анатолия Шульева о жизни и судьбе одного из величайших учёных века, лауреата Нобелевской премии по физике, участника советского атомного проекта Льва Ландау. Слова Пушкина «догадал же меня чёрт родиться в России с душой и талантом» мог бы произнести и Ландау — гениального физика не обошли стороной все драматические события времени — войны, репрессии, ядерная гонка великих держав. Отец Ландау провёл в лагерях 10 лет, сам учёный в 1938 году был арестован по обвинению в шпионаже и год провел в Бутырской тюрьме. Выпустили его оттуда благодаря письму датского физика, создателя первой квантовой теории атома Нильса Бора и заступничеству советского физика, инженера и инноватора Петра Капицы, который взял Ландау на поруки.

Трагичными были и последние годы Дау, как называли учёного друзья: в автокатастрофе он получил тяжелейшие травмы, которые сделали его инвалидом. Физикой он больше не занимался, Нобелевскую премию получил в больнице. В спектакле «Солнце Ландау» роль Дау исполнил актёр Павел Попов. Возможно, это его лучшая роль — портретного сходства режиссёр решил не добиваться, да и невозможно, наверное, было сделать актёра похожим на Дау, который говорил о себе, что у него не телосложение, а теловычитание, но образ получился очень ярким.

Запоминаются и женские образы, созданные Юлией Рутберг (она играет мать Ландау) и Яной Соболевской (Кора Дробанцова, жена Ландау и автор книги «Как мы жили»). В спектакле заняты также Денис Самойлов, Олег Макаров, Игорь Карташев, Александр Рыщенков, Каролина Койцан. Сценография Максима Обрезкова, костюмы Марии Даниловой, музыка Полины Шульевой.

Премьера: 14 апреля

© Пресс-служба фестиваля «Черешневый лес»

«Стравинский. Куклы. Танцы»

Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Легендарные балеты «Петрушка» и «Жар-птица» были созданы Стравинским для «Русских сезонов» Сергея Дягилева: первой была «Жар-птица» с Тамарой Карсавиной и Михаилом Фокиным в главных ролях. Постановка имела в Париже такой успех, что Дягилев решил собрать постоянную труппу и давать спектакли круглый год. Сюжет повествует об Иване-Царевиче, который смог победить Кощея Бессмертного с помощью пера, подаренного жар-птицей.

© Юлия Губина

Балет «Жар-птица»

Второй балет, «Петрушка», Дягилев написал на основе фортепианного концерта Стравинского. Он предложил композитору расширить партитуру музыкой, навеянной русской Масленицей. Так родился балет «Петрушка», который рассказывает историю любви и ревности трёх марионеток Петрушки, Арапа и Балерины. Действие спектакля происходит в Санкт-Петербурге в 30-е годы XIX века на Адмиралтейской площади во время масленичного гулянья.

На сцене МАМТ (Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко) одноактные балеты предстанут в новой интерпретации режиссёра Алексея Франдетти и хореографов Константина Семёнова и Кирилла Радева. Для «Жар-птицы» режиссёр написал новое либретто и перенёс действие в современность. В «Петрушке» либретто и место действия сохранены, но балет обретает новый смысл благодаря куклам из Театра имени Образцова, которые выходят на сцену вместе с артистами.

Премьера: 18 апреля

© Юлия Губина

Балет «Петрушка»

«Лёва»

Где: Российский академический молодёжный театр (РАМТ).

В московской афише не так много спектаклей, на которые можно пойти всей семьёй и быть уверенными, что не заскучают ни дети, ни взрослые. «Лёва» — один из таких спектаклей. Режиссёр Рузанна Мовсесян (в РАМТе идут её чудесные «Кролик Эдвард» и «Манюня», а в камерном театре «Пространства Внутри» — «Сказки Пушкина») выпускает его на Маленькой сцене РАМТа.

Основой постановки стали автобиографические рассказы писателя Бориса Минаева. «Детство Лёвы» — волшебная проза, потому что она возвращает читателя в детство, позволяет снова пережить то, что обычно переживаешь лишь однажды, почувствовать радость каждого дня и вспомнить много собственных детских приключений, которые, оказывается, не забыты полностью, а лишь лежали где-то в уголке памяти, ожидая своего часа.

Соавторами режиссёра стали художник Мария Утробина, композитор Давид Мовсесян, звукорежиссёр Иван Волков. В спектакле заняты артисты Сергей Печёнкин, Татьяна Весёлкина, Иван Воротняк, Дарья Семёнова, Виталий Тимашков, Нелли Уварова, Андрей Бажин, Вера Зотова.

Премьера: 31 мая

«Лисистрата»

Где: Театр «Шалом».

Когда говорят о нестареющей классике, это не пустые слова. Комедия Аристофана «Лисистрата», написанная за 400 лет до Рождества Христова, оказывается чрезвычайно современной. Молодая и дерзкая афинянка Лисистрата находит прекрасный способ прекратить войну между Афинами и Спартой, которая тянется уже десять лет и кажется бесконечной.

Лисистрата созывает женщин на площадь перед афинским Акрополем и предлагает им устроить сексуальную забастовку: не пускать своих мужей в постель, пока те не согласятся сложить оружие. Дальше происходит много различных событий, споров, перебранок и потасовок между представителями двух половин человечества. Но женщины, конечно же, побеждают. Афинским и спартанским мужчинам приходится заключить мир.

© Пресс-служба фестиваля «Черешневый лес»

В сценической версии художественного руководителя театра «Шалом» Олега Липовецкого «Лисистрата» Аристофана — сочетание античной истории и современного взгляда на неё. Античная комедия переведена заново, добавлены новые фрагменты, которые делают текст Аристофана, не всегда понятного сегодняшнему зрителю, более ясным.

Спектакль станет первой премьерой театра в новом помещении (бывшем Центре имени Мейерхольда, переданном театру «Шалом» в прошлом году). В его создании принимали участие художник-технолог Анастасия Азарх, художник по костюмам Яна Глушанок, художник по свету Евгений Ганзбург, режиссёр по пластике Батраз Засеев и хореограф Илья Оши.

Премьера: 14 июня

«Солнце Ландау»: в Театре Вахтангова поставили спектакль о знаменитом советском учёном