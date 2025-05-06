Военные песни и интриги английского двора: главные театральные премьеры мая

На столичных подмостках в мае театралам будет что посмотреть. В МХТ имени Чехова покажут спектакль, в основу которого лёг киносценарий писателя Константина Симонова. В Московском театре мюзикла исполнят всеми любимые песни военных лет. А в Театре Ермоловой поставят спектакль об английской королеве Елизавете, которая решила отказаться от брака ради короны. «Рамблер» отобрал самые интересные театральные премьеры, которые пройдут в мае в Москве.

© Концертный зал «Измайлово», Рамблер

«Удивление перед жизнью»

Где: РАМТ (Российский академический молодёжный театр).

Когда: 8 мая.

Для РАМТа Виктор Розов — автор близкий, почти что родной. На этой сцене шли десять его пьес, здесь он встретился с режиссёром Анатолием Эфросом, который поставил в Центральном детском театре (прежнее название РАМТа) пьесы Розова «В поисках радости», «В добрый час», «В день свадьбы» и «Перед ужином». А ещё — с режиссёром и актёром Олегом Ефремовым. Театр «Современник», одним из создателей которого был Ефремов, открылся спектаклем по пьесе Розова «Вечно живые». Сейчас же на сцену РАМТа впервые выходят не пьесы Виктора Розова, а его мемуары. Режиссёр Алексей Мишаков выпускает спектакль по книге «Удивление перед жизнью».

Это произведение написано так, что читатель словно проживает вместе с автором его чувства, ощущение жизни, людей, событий, приобретает его жизненный опыт. Розов ушёл на фронт в 1941 году добровольцем, несмотря на белый билет. Ушёл молодым актёром, а вернулся будущим всемирно известным драматургом, автором пьес, в которых много светлого, радостного, даже если они о войне.

В своих мемуарах Розов пишет, что пьеса состоит из автора: «Весь твой внутренний мир, всё твоё психофизическое устройство, весь склад твоего мышления — всё идёт в пьесу. И умение доставать с самого дна души, заметить в себе самые кажущиеся порой невероятными ощущения, ухватить на лету самые неожиданные, ни с чем не сравнимые мысли — для автора дело необходимое. Чем богаче твоя жизнь впечатлениями и переживаниями, восторгами и отчаянием, любовью и ненавистью, тем полнее твоя чернильница, в которую ты потом будешь макать перо. Автору — всё благо!»

В РАМТовском спектакле, который будет идти в открытом внутреннем дворике, рассказы Розова о фронтовых днях, о госпитале, в который он попал после ранения, соединяются с воспоминаниями артистов театра о военном времени. Это спектакль-благодарность молодых артистов своим коллегам, не вернувшимся с войны. В ролях молодые актёры труппы: Данила Голофаст, Мария Денисова, Максим Заболотний и другие.

© ramt.ru

«Двадцать дней без войны»

Где: МХТ имени Чехова.

Когда: 8 мая.

В основе этого спектакля — киносценарий Константина Симонова, по которому в 1976 году кинорежиссёр Алексей Герман снял фильм «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко в главных ролях. По сюжету герой фильма, корреспондент «Красной звезды» Лопатин, после возвращения из Сталинграда получает назначение на Северо-Кавказский фронт, а посреди дороги — трёхнедельный отпуск. Редактор отправляет его в Ташкент, где по сталинградским очеркам Лопатина снимается киноальманах. В Ташкенте он встречает Нину Николаевну, костюмера местного театра, и скоро понимает, что влюблён в неё.

В этой любви, которая прорастает в атмосфере всеобщей неустроенности, среди голода и холода, режиссёр Марина Брусникина видит надежду на счастье, опору, смысл жизни. В ролях: Иван Волков, Светлана Колпакова, Михаил Пореченков и другие.

© Александра Торгушникова

«Жизнь прекрасна»

Где: Московский театр мюзикла.

Когда: 9 мая.

Театр мюзикла подготовил ко Дню Победы спектакль-концерт, в который вошли лучшие советские песни. У тех, кто родился в СССР, каждая из них вызывает несколько пластов воспоминаний. Например, «Смуглянка» ассоциируется с фильмом «В бой идут одни “старики”». А «Синий платочек», ставший одним из символов Великой Отечественной войны, прочно связан с именем Клавдии Шульженко. Песни «Бьётся в тесной печурке огонь», или «В землянке», — с именем Лидии Руслановой, исполнявшей эту песню в майские дни 1945 года у Бранденбургских ворот.

Все эти песни наши бабушки и дедушки пели во время семейных застолий, так что они стали ещё и частью семейной истории. В спектакле «Жизнь прекрасна» песни-символы исполняют артисты Театра мюзикла, а в роли конферансье — художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

© Московский театр мюзикла

«Римские рогоносцы»

Где: Концертный зал «Измайлово».

Когда: 14 мая.

Возраст: 18+.

Михаил Мишин, писатель-сатирик и переводчик пьес английского драматурга Рэя Куни, заметил как-то, что в репертуаре российских театров нет лёгких, фарсовых комедий, на которых зритель может забыть обо всех своих проблемах и от души посмеяться. Актёр и режиссёр Альберт Хасиев решил заполнить эту пустующую нишу и сочинил пьесу из разряда «только для взрослых». Сюжет классический и вечный: муж, который вернулся из командировки раньше, чем его ожидали, застаёт жену с любовником.

Комедия — сложная вещь, но в этом проекте собраны профессионалы жанра. В главных ролях — комики Михаил Башкатов и Сергей Гореликов, артист театра «Сатирикон» и звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Григорий Сиятвинда, а также актрисы Ксения Худоба и Марина Маняхина. Их героини в этом спектакле всячески разжигают страсти трёх серьёзных мужчин.

© Концертный зал «Измайлово»

«Елизавета Английская»

Где: Театр Ермоловой.

Когда: 15 мая.

Костюмная драма, полная страсти, интриг, конфликтов, — что может быть лучше? Да ещё с такой героиней, как Елизавета Английская, на которой мечтал жениться Иван Грозный, но, даже получив отказ, не прекратил переписку — монархи обменивались письмами до самой смерти русского царя.

В роли королевы-девственницы — прекрасная актриса Евгения Дмитриева. Автор пьесы, которая стала основой спектакля, австрийский писатель Фердинанд Брукнер, использовал исторический материал, чтобы говорить о современных проблемах (пьеса была написана в 1930 году, накануне прихода к власти нацистов), но режиссёр Владимир Киммельман уверяет, что ему эта пьеса напоминает страшную сказку, в которой все персонажи реальные, а почти все события — вымышленные. Есть ли в этой сказке намёк, зрители увидят 15 мая.

© Женя Сирина

«Прощай, конферансье»

Где: Московский театр эстрады.

Когда: 28 мая.

Не все помнят, что замечательные и любимые многими фильмы режиссёра театра и кино Марка Захарова «Убить дракона», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви» сняты по сценариям Григория Горина. И диалоги из этих фильмов, разошедшиеся на шутки и цитаты, тоже придуманы Гориным. С Марком Захаровым у Горина сложился замечательный тандем: спектакли «Тиль» и «Поминальная молитва» в «Ленкоме» обязаны своим громким успехом не только режиссёру (Захарову) и актёрам, но и автору пьес, «сатирику с грустными глазами», как иногда называли Григория Горина.

Сам он шутил, что юмор — товар скоропортящийся, но его пьесы преодолели временной барьер, их по-прежнему часто ставят в разных театрах страны. В пьесе «Прощай, конферансье», как во всех горинских пьесах, много смешных сцен, потому что действие происходит в эстрадном закулисье, а главный герой — конферансье, мастер каламбура. Но, оказавшись с концертной бригадой на фронте и попав в плен, он совершает настоящий подвиг. Спектакль посвящён артистам, не вернувшимся с войны. Режиссёр — Михаил Цитриняк, продюсер — Геннадий Хазанов, в ролях — Андрей Ильин, Илья Носков, Светлана Галка, Любовь Тихомирова, Игорь Письменный и другие.

© Московский театр эстрады

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