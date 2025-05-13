«Поэтическая бойня»: в Театре Маяковского поставили драму Шиллера «Разбойники»

В Театре Маяковского прошла премьера спектакля «Разбойники» режиссёра Евгения Закирова по одноимённой драме Фридриха Шиллера. В новой интерпретации герои романа пылко любят, неистово страдают и с упоением борются за свою любовь. Драки на мечах и словесные баталии не позволят отвлечься ни на минуту. «Рамблер» рассказывает, почему спектакль надо смотреть и как приём «театра в театре» добавляет действию интриги.

© Ольга Стрелец, Рамблер

«Разбойники» — первая опубликованная в 1781 году драма Фридриха Шиллера. Она заложила основы нового жанра, «разбойничьего романа», который затем получил распространение в других ипостасях (например, как пиратский роман). А ещё она вдохновляла Александра Дюма, Вальтера Скотта, Джеймса Фенимора Купера, Михаила Лермонтова и не только. По мотивам произведения Шиллера Джузеппе Верди создал одноимённую оперу, да и первоисточник нередко ставят на подмостках театров мира.

Не в последнюю очередь это связано с сюжетом из нескольких «слоев», и, хотя каждый по отдельности не отличается новизной, вместе они создают настоящую какофонию смыслов. В произведении рассказывается о взаимоотношениях семьи Мор: престарелого отца Максимилиана (Андрей Гусев), любимого им старшего сына Карла (Макар Запорожский), младшего, Франца (Кирилл Кусков), и влюблённой в Карла Амалии (Кира Насонова). Из-за интриг ненавистников оклеветанный Карл оказывается в опале у отца. А Франц своей лестью пытается добиться расположения родителя и заодно очаровать Амалию.

В основе сюжета заложено несколько конфликтов: братская вражда, в которой также задействован отец, тема выбора, противостояние добра и зла, чести и подлости. Эти вопросы актуальны всегда, поэтому постановка понятна, несмотря на описываемые события XVIII века. Кроме того, вопреки классическому разделению на «хорошего» и «плохого» братьев в Театре Маяковского показывают, как оба героя выбирают сторону зла. Каждый меняется по-своему, но оттого не становится лучше.

© Ольга Стрелец

Впавший в немилость Карл, изначально движимый благими целями борьбы за добро и справедливость, решает заняться разбоем в богемских лесах, организовывает банду. Он хозяйничает в глуши, на просёлочных дорогах, наводя ужас на караваны путешественников и особенно богачей. В это время Франц, сначала страдающий из-за множества комплексов (второй ребёнок, не получивший достаточно любви в детстве, постоянно оказывающийся на вторых ролях), превращается в настоящего тирана. Он обманом захватывает власть в замке отца, хладнокровно наказывает и пытает несогласных с его деспотичным правлением. Но, как всегда бывает в произведениях эпохи романтизма, в финале каждого ждёт возмездие.

В пьесе Шиллер ловко играл со смыслами и стилями — в «Разбойниках» прослеживаются элементы готического романа, а в Театре Маяковского также рассмотрели в тексте отсылки к древнегреческим трагедиям вроде «Эдипа». Помогает прочувствовать текст XVIII века сценическое пространство, оформленное Еленой Шутиной. Благодаря стилизованным под мрамор кубам сцена сначала напоминает университетскую кафедру, после того как кубики разъезжаются, становится похожей на дремучие леса, а затем — на залы старого замка со старинными гобеленами и фамильными портретами семьи Мор. Но самая яркая во всех смыслах трансформация сцены ждёт публику под занавес, когда тёмное пространство становится грозовым небом, украшенным яркими молниями.

Персонажи сначала удивляют зрителя продуманным слогом и приёмом «театра в театре» — Карл и Франц часто обращаются к залу, сталкиваясь с дилеммами и вопрошая, как им поступить в том или ином случае. Но задают они чаще всего вечные вопросы, поэтому аудитории остаётся только задумываться, как бы они подошли к их решению.

А затем словесные пикировки превращаются в физические: спектакль изобилует зрелищными драками, поединками на мечах и громкими погонями. Не обойдётся без потасовок в подворотнях с рыцарями и впечатляющих побегов. Всё это смотрится эпично и захватывающе.

Евгений Закиров ловко обращается с совершенно разными типажами героев, тем более что похожий опыт у него уже есть. В Театре Маяковского режиссер ставил спектакль «Палата № 6» по повести Антона Чехова. А ещё он работал с текстами Мартина Макдонаха (спектакль «Очень-очень-очень тёмная материя» в МХТ имени Чехова), Флориана Зеллера (пьеса «Мама» в сухумском Русском драматическом театре), Александра Островского (постановка «Гроза. Апокриф» в «Школе драматического искусства»). В новой работе он использовал сразу три перевода «Разбойников» на русский язык — Михаила Достоевского, Наталии Ман и Татьяны Зборовской, что придаёт повествованию эклектичности и свежести.

«Разбойники» стоят просмотра хотя бы ради энергичных драк и остроумных диалогов. Часто непредсказуемое поведение персонажей добавляет интриги, а актёрские работы завораживают своим филигранным воплощением. Постановка погружает зрителя в историю с духом приключений и бунтарства, рассказывая о том, что благие намерения не оправдывают жестокости, а любовь к ближнему и своим родным важна во все времена.

Показы спектакля запланированы на 9, 16 июня.

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