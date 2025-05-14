Любовь на войне и сны Пушкина: главные театральные премьеры мая

Региональные театры подготовили для своих зрителей насыщенную программу. В Санкт-Петербурге в театре «Мастерская» состоится премьера спектакля «Залётные» по мотивам рассказов Василия Шукшина. В Новосибирске в театре «Глобус» покажут постановку «Альпийская баллада» о любви двух сбежавших заключённых из немецкого концлагеря. А в Перми Театр-Театр даст спектакль «Капитанская дочка», в который также вошли и другие пушкинские сюжеты. «Рамблер» отобрал самые интересные театральные премьеры мая, которые пройдут за пределами Москвы.

© Пресс-служба театра «Мастерская», Рамблер

«Залётные»

Где: театр «Мастерская», Санкт-Петербург.

Когда: 23 и 24 мая.

Ученик основателя и художественного руководителя «Мастерской» Григория Козлова актёр Михаил Гаврилов работает в театре с 2018 года. Он играет Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита» и Шаманова в «Утиной охоте», снимается в сериалах и кино («Фарма», «Любовь Советского Союза», «Северный полюс»). «Залётные» — его дебют в режиссуре.

На сайте «Мастерской» пишут, что спектакль вырос из эскиза, созданного в рамках режиссёрской лаборатории. В основе инсценировки четыре рассказа Василия Шукшина: «Сапожки», «Мой зять украл машину дров», «Миль пардон, мадам» и «Залётный». Михаил Гаврилов открыто признаётся в любви к Шукшину и его героям, которых обычно называют чудиками: каждый из них ищет какую-то свою правду. Но именно эта чудинка и делает их живыми и настоящими.

Работая над инсценировкой, Гаврилов сосредоточился на теме одиночества, свойственного героям Шукшина. Даже комические персонажи в его рассказах чувствуют себя одинокими и непонятыми.

© Пресс-служба театра «Мастерская»

«Сестра печали»

Где: театр «Балтийский дом», Санкт-Петербург.

Когда: 24 мая.

«Истинно вам говорю: война — сестра печали, горька вода в колодцах её. Враг вырастил мощных коней, колесницы его крепки, воины умеют убивать. Города падают перед ним, как шатры перед лицом бури. Говорю вам: кто пил и ел сегодня — завтра падёт под стрелами. И зачавший не увидит родившегося, и смеявшийся утром возрыдает к ночи». Режиссёр Анатолий Праудин выпустил на малой сцене «Балтийского дома» спектакль по книге Вадима Шефнера «Сестра печали». Спектакль посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о молодёжи сороковых годов.

По сюжету четвёрка друзей живёт в общежитии техникума, в комнате, которая когда-то была частью приёмной петербургского врача. Все четверо — детдомовцы, успевшие и побродяжничать, и поработать на заводе, они учатся, мечтают, говорят о будущем, гадая, будет ли война. Но ещё до начала войны гибнут двое из четверых, а летом сорок первого года в комнате с метлахской плиткой на полу не остаётся никого.

Книга во многом автобиографическая: потомственный петербуржец Вадим Шефнер до войны успел поработать кочегаром на фарфоровом заводе, как герой его книги, а во время войны был фронтовым корреспондентом. В постановке Анатолия Праудина заняты артисты разных поколений. Артистка Алла Еминцева работает с этим режиссёром уже четверть века и говорит, что такого нежного и светлого спектакля у Праудина не было давно.

© baltic-house.ru

«Альпийская баллада»

Где: малая сцена театра «Глобус», Новосибирск.

Когда: 24 мая.

Ещё один спектакль к 80-летию Победы, поставленный по книге писателя-фронтовика. В своей книге воспоминаний «Долгая дорога домой» Василь Быков рассказывает о том, как появилась его «Альпийская баллада». С советской армией он прошёл Болгарию, Венгрию и Австрию и в 1945 году в австрийской части Альп встретил итальянскую девушку, которая искала Ивана. По её словам, она бежала из лагеря и в горах встретила такого же беглеца, которого звали Иван. 18 лет спустя эта история превратилась в повесть, в которой между героями, спасающимися от погони, зарождается любовь.

У Василя Быкова Иван и Джулия общаются на смеси русского с немецким и итальянским, но режиссёр Максим Кальсин придумал для них общий, универсальный язык, — язык тела. Спектакль задуман как пластически-драматическая сюита, красоту альпийских лугов, на которых происходит всё действие, передают фото- и видеопроекции.

© globus-nsk.ru

«С неба упали три яблока»

Где: театр «Старый дом», Новосибирск.

Когда: 31 мая.

В одном из интервью писательница Наринэ Абгарян сказала, что не представляла себе, как можно экранизировать или перенести на сцену магический реализм, но её проза всё чаще звучит в театре. Например, в РАМТе с успехом идёт «Манюня» в постановке Рузанны Мовсесян, в «Ведогонь-театре» — спектакль Татьяны Тарасовой по повести «С неба упали три яблока».

Для театра «Старый дом» историю спрятавшейся в горах деревни Маран перевёл в пьесу белорусский драматург Дмитрий Богославский. Режиссёр спектакля — худрук Астраханской драмы Александр Огарёв — увидел в маленькой горной деревушке модель большого мира. Несмотря на голод, войну, эпидемию ветрянки и другие бедствия, жизнь в Маране продолжается, хотя и не становится легче. Но чудеса возможны, и время от времени они действительно происходят.

© old-house.ru

«Дорогая Елена Сергеевна»

Где: театр «Красный факел», Новосибирск.

Когда: 22 мая.

Пьеса Елены Разумовской про учительницу, которую подвергают абьюзу её ученики, ассоциируется с перестройкой, хотя была написана в застойном 1981 году. Мастер комедии Эльдар Рязанов настолько впечатлился этой страшноватой, прямо скажем, пьесой, что несколько раз пытался её экранизировать, но разрешение получил только в 1987 году.

Поскольку разрешение могли в любой момент отменить, он снял «Дорогую Елену Сергеевну» с Мариной Неёловой в главной роли в рекордные даже для нашего времени сроки — за 22 дня.

Пьеса Разумовской опередила время — сейчас её сюжет никого бы не удивил. Ученики приходят поздравить свою учительницу с днём рождения, но не потому, что они так тепло к ней относятся. Им нужно получить ключ от сейфа, в котором лежат их экзаменационные работы с оценками, и, чтобы получить его, они готовы пойти на преступление.

Режиссёр Роман Габриа, который ставит «Дорогую Елену Сергеевну» в театре «Красный факел», концентрируется на мотивах, которые заставляют героев этой истории совершать страшные поступки. Зритель в его спектакле окажется в роли свидетеля некоего реалити-шоу, которое будет разворачиваться на его глазах.

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«Капитанская дочка»

Где: Театр-Театр, Пермь.

Когда: 27 мая.

Постановочная команда решила разрушить все стереотипы: спектакль по историческому роману Пушкина, в котором описан русский бунт, бессмысленный и беспощадный, начнётся со знаменитой речи Фёдора Достоевского на открытии памятника Пушкину в 1880 году, и только после этого под строки «У Лукоморья дуб зелёный» на сцене появятся персонажи повести «Капитанская дочка».

Александр Пронькин, режиссёр и автор инсценировки, соединил «Капитанскую дочку» с другими пушкинскими сюжетами. Видеоарт и живая музыка рисуют пространство типичного русского сна, из которого к концу спектакля герою придётся всё-таки выйти.

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«Шинель»

Где: Волковский театр, Ярославль.

Когда: 3 мая.

На камерной сцене первого русского театра в начале мая выпустили гоголевскую «Шинель», из которой, как сказал Достоевский, «вышли все мы», то есть все великие русские романисты второй половины XIX века, обратившие внимание на беды и злосчастья «маленького человека».

Спектакль режиссёра Андрея Цисарука, ученика Юрия Соломина, появился благодаря режиссёрской лаборатории, прошедшей в Волковском театре весной прошлого года. Главную роль — чиновника Башмачкина, который так долго мечтал о новой шинели, что не смог жить, когда её украли, — сыграл актёр Волковского театра Николай Кудымов.

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