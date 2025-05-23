Чайки из России и Китая: стартовал театральный фестиваль «Мелиховская весна»

С 23 мая по 1 июня в музее-усадьбе Мелихово в Чехове состоится международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который в этом году отмечает юбилей. Уже 25 лет подряд в бывшем имении Антона Павловича Чехова, которое писатель приобрёл в 1892 году, показывают свои версии чеховских произведений театры разных городов и стран. За четверть века фестиваль вырос и окреп: в юбилейной афише более 20 спектаклей, а в международной программе — постановки из Белоруссии, Казахстана и Китая.

© Страница музея А.П. Чехова «Мелихово» в VK

Фестиваль откроет «Чайка» петербургского Малого драматического театра в режиссуре Льва Додина. Впервые премьера спектакля в инсценировке Додина прошла в 2022 году и вызвала много размышлений и даже споров. Режиссёр поставил не «Чайку», а спектакль «по мотивам», с практически новыми персонажами, которые приобрели другие черты, а иногда и другие реплики.

© chekhovmuseum.com

Символично, что сейчас этот спектакль будет сыгран там, где родилась чеховская «Чайка». Антон Павлович называл местом её рождения мелиховский флигель, который был построен для гостей в 1894 году, но так нравился хозяину, что он часто в нём оставался. В письме своему издателю и другу Суворину Чехов очертил контуры будущей пьесы: «Комедия, три женские роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».

«Чайка» стала одной из самых автобиографичных чеховских пьес: в разговорах о литературе угадываются мысли самого автора, в мужских персонажах — чеховские черты. Тригорину он «подарил» свои размышления о тяжести писательского труда и любовь к рыбной ловле (Антон Павлович был заядлым рыбаком и многие свои произведения придумал, следя за поплавком, для него это занятие было, как сейчас бы сказали, разновидностью медитации). Треплеву — попытку создать пьесу, нарушающую все законы драматического искусства. А доктору Дорну — свою профессию и воспоминания о путешествии по Европе. Первую поездку по Италии Чехов совершил в 1891 году, и фраза Дорна про Геную, где замечательная уличная толпа, явно отражает чеховские наблюдения.

В этом году юбилей отмечает не только Мелиховский фестиваль, но и пьеса. Российский классик написал эту трагическую историю о неразделённой любви в 1895 году, в этом году «Чайке» исполняется 130 лет, именно поэтому в программе целых четыре постановки. Самая экзотическая — та, что привезена из Китайской Народной Республики, в Мелихове её покажут 28 мая в 17:00. В Сычуаньском народном художественном театре действие перенесли в современный Китай и добавили новые акценты. Например, создатели спектакля увидели в пьесе драму людей, не нашедших своё место в жизни.

© chekhovmuseum.com

Спектакль «Дядя Ваня»

Кому-то наверняка захочется увидеть все четыре «Чайки», и тверскую (её покажут 29 мая в 19:00) и новосибирскую (27 мая в 19:00). В программе есть ещё и две постановки спектакля «Дядя Ваня». Одна принадлежит драматическому театру «Театральный ковчег в Дубраве» имени протоиерея Александра Меня. Он пройдёт 24 мая в 18:00. Другую представит Шымкентский городской русский драматический театр (Казахстан) 31 мая в 19:00. Также в программе есть спектакль «Три сестры» выпускников Театрального института имени Щукина, который зрители смогут увидеть 25 мая в 14:00.

Для тех, кто хочет от души посмеяться, организаторы мероприятия включили в программу спектакль «Чехов.Шутки», в основу которого легли одноактные пьесы-водевили «Медведь» и «Предложение». Его презентует Молодежный художественный театр из Улан-Удэ 23 мая в 16:00. Кроме того, 1 июня в 17:00 можно будет посмотреть «Каштанку» в инсценировке театра кукол «Бродячая собачка» из Санкт-Петербурга.

В одной из постановок зрители увидят не чеховских героев, а самого автора и женщину, которую многие исследователи считают главной любовью писателя. В основе спектакля «Сны моей жизни» независимого театрального проекта «Чехонте» из Республики Беларусь — он пройдёт 27 мая в 16:00 — мемуары писательницы Лидии Авиловой, где она рассказывает о своём романе с Чеховым, продолжавшемся десять лет. Антон Павлович описал эти отношения, сложные и во многом мучительные для обоих, в рассказе «О любви». В записках Авиловой Чехов открывается с неизвестной для большинства читателей стороны: как строгий учитель, наставлявший талантливую барышню «делать фразу», заботиться о её музыкальности и не допускать в одной фразе слов вроде «стала» и «перестала».

© chekhovmuseum.com

Спектакль «Чайка» в постановке Сычуаньского народного художественного театра (Китай)

Хотя фестиваль посвящён творчеству Чехова, зрители могут посмотреть спектакли и других авторов в рамках программы «Чехов+». В этом году кураторы решили замахнуться на Шекспира. Спектакли «Сон в летнюю ночь», «Укрощение строптивой», «Зимняя сказка» покажут театральные труппы из Тамбова, Мытищ и Санкт-Петербурга.

Программа фестиваля очень плотная, в афише не только спектакли, но и творческие встречи с режиссёрами и актёрами (среди актёров есть поэты, поэтому возможны и поэтические вечера). Мероприятия будут идти одновременно на нескольких площадках: на уличной сцене в центре усадьбы, в театральном дворе и в Серпуховском драматическом театре.

Ознакомиться с программой и приобрести билеты, цена которых варьируется от 1500 до 5000 рублей, можно на сайте chekhovmuseum.com. Добраться до усадьбы Мелихово проще всего на машине, но можно и общественным транспортом. С Курского вокзала, например, можно доехать на электричке до станции Чехов, а потом пересесть на маршрутку, которая идёт до городка Нерастанное и делает остановку в Мелихове.

Ещё один вариант — сесть на 25-й автобус до Чехова, который отправляется от станции метро «Лесопарковая». А уже в Чехове пересесть на маршрутку до Нерастанного.

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